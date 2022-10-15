Під Бєлгородом горіла нафтобаза. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомляє про нібито влучання снаряда у нафтобазу.

Про це він написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У нас знову обстріл. Один із снарядів потрапив до нафтобази на території Бєлгородського району. Перебуваю на місці події. МНС уже бореться із вогнем", - розповів він.

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"Пожежу погасили", - додав він трохи згодом.



