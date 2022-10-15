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Під Бєлгородом горіла нафтобаза. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомляє про нібито влучання снаряда у нафтобазу.
Про це він написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"У нас знову обстріл. Один із снарядів потрапив до нафтобази на території Бєлгородського району. Перебуваю на місці події. МНС уже бореться із вогнем", - розповів він.
"Пожежу погасили", - додав він трохи згодом.
Топ коментарі
+41 Имярек
показати весь коментар15.10.2022 16:34
+21 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.10.2022 16:38
+15 Чайка Київ
показати весь коментар15.10.2022 16:53
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Будь ласка, зачекайте...
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рука не піднімається клацнути і зупини цю правду....
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- Горіла база, палала,
...
всі позеленіли і підсіли на вимагалово і на шо США і НАТО нададуть.
від жодного аналітика - Швец, Жданов не чув - в цьому місяці ми склепали одну ПЗРК.
чув Болгарія нам поремонтувала німецьки Панцери і вже надала знову взад на пулялово.
ми взагалі, щось самі робимо крім - ора "надайте?"
а вже потім зелений галас - "продаєм розбитий асфальт"
‼️🇺🇦⚔️❤️😠😡👍✊🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇨🇦🇮🇩🇨🇿🇱🇹🇫🇮🇯🇵🇦🇿🇹🇷🇩🇪‼️🇺🇦⚔️❤️👍
було б бажання.. - а от чого нема, того нема.
і обвинутим в цьому НАТО - бо волали, просили кожний вечір.
не того ви в Африку зарядили - буву б туди на три дні...
Друже - не час зараз гадати, чи роблять вони те, що ми з тобою вважаєм за потрібне, чи ні. Просто через те, що війна - не ліпший час для того аби все розповідати про оборону.
Як вона закінчиться - тоді і спитаємо - і про "Нептуни", і про клістрони, і про "Вербу", і про Чонгар, і про "Стугни", ... багато про що!
Але таки не зараз!
І так - вже принаймі сто років, коли ніхто не перемагає поодинці! Навіть Совок переміг саме завдяки допомозі інших країн, завдяки Ленд-лізу... і він тоді був набагато більш об'ємним і сміливим, ніж наш його варіянт. Так що ми не просто просимо - ми вимагаємо, і маємо повне на то право... хоча б зважаючи на Будапештській меморандум, та й не тільки!
дуже добре знаю вас і бажання сваритися нуль цілих і стільки ж десятих..
не б'ю по своїх....
Але ж ми і не сваримось, погодся. Просто ми багато чого не знаємо, і це правільно, що не знаємо... як на воєнний час.
А після нашої перемоги і спитаємо!
ой і Світлий же День буде - День нашої Перемоги!
День нашої Премоги! - Волинь-Київ і Одесса...
Запоріжжя, Дніпро, Харків. Миколаїв i Херсон - знімаю шляпу,
Марік - на колінах!
День нашої Пeремоги!
ні оказуеться всі все розуміють..
це всіляє надію...
(пісня)
Під ней кацапка стояла
Під ней кацапка стояла,
Русяву дупу чесала.
Ой база моя ти база,
Довго служили ти мені
Більше служити не будеш....
Думаю, Славик спи/дил состав (или два) нефтепродуктов и поджёг базу.
ордени получать, хто? - вгадайте зразу!
Достойних парнєй, як служок олігархів…., після дощу на Херсоні🤣😂🤣😂‼️🇺🇦❤️⚔️😡😠
-та хто його знає...
-чого він палає...
Реакція жителів селища Разумноє (там, де ця нафтобаза): "Сняли с дома флаг. Убрали с машины Z"
горіла база палала, під нев русня плакала
під нев русня плакала
горіла база палала, під нев русня плакала
під нев русня плакала