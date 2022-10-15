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Активісти влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії у Варшаві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Польські неурядові організації влаштували у Варшаві акцію у вигляді "референдуму", на якому можна проголосувати за "анексію" будівлі російського посольства та її передачу у власність польській столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Акція велелюдна, люди прийшли з прапорами України та плакатами і вигукують гасла на підтримку територіальної цілісності України.

Відео з "референдуму" у фейсбуці опублікувала відома українська активістка Наталія Панченко. За її словами, "тисячі людей" стоять у черзі на сотні метрів, щоб проголосувати за "анексію" будівлі.

"На "референдумі" жителі Варшави голосують за те, щоби анексувати територію та будівлю Російської Федерації і передати її у власність місту Варшава", - розповіла Панченко.

Організаторами "референдуму" стали польські неурядові організації.

"Це просто вражає, як багато жителів Варшави прийшло, щоб взяти участь у цьому "референдумі", - підсумувала українська активістка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля посольства Росії у Варшаві з’явиться алея Жертв російської агресії

Активісти влаштували референдум щодо анексії посольства Росії у Варшаві 01
Активісти влаштували референдум щодо анексії посольства Росії у Варшаві 02
Активісти влаштували референдум щодо анексії посольства Росії у Варшаві 03
Активісти влаштували референдум щодо анексії посольства Росії у Варшаві 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
гарна і потрібна ініціатива - підтримати потрібно стовідсотково
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15.10.2022 21:20
+5
Ну і все, референдум пройшов? Так фсьо, хай вимітаються
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15.10.2022 21:41
+2
та можна і без референдума.
Українці, з тих, хто втратив майно чи житло через агресію росії, і зараз живуть у Польщі, пишуть заяву до суду з вимогою відшкодування за рахунок посольства росії.
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15.10.2022 21:26
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гарна і потрібна ініціатива - підтримати потрібно стовідсотково
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15.10.2022 21:20 Відповісти
"посол" парашки в Польше и его банда это чистые шпионы ненавидящие Польшу. Валите в парашку казлы
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15.10.2022 21:23 Відповісти
та можна і без референдума.
Українці, з тих, хто втратив майно чи житло через агресію росії, і зараз живуть у Польщі, пишуть заяву до суду з вимогою відшкодування за рахунок посольства росії.
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15.10.2022 21:26 Відповісти
Ну і все, референдум пройшов? Так фсьо, хай вимітаються
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15.10.2022 21:41 Відповісти
Інакше - як співав Скрябін "Обана - за...бісь!!!!......."
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15.10.2022 21:42 Відповісти
зачётно. скоро по всему миру....
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15.10.2022 22:01 Відповісти
Колишня будівля посольства,це простіше,он США пару років назад кацапів повиганяли з генкосульств.
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15.10.2022 23:11 Відповісти
вітання андрійкові

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15.10.2022 23:44 Відповісти
От то зело краше!
Тока автоматчиков не хватает и пеньков, а так 1:1 путинский "референдум"
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16.10.2022 04:40 Відповісти
Кенінсберг Карле
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16.10.2022 06:58 Відповісти
 
 