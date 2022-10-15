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Снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж у зоні бойових дій. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
14 жовтня 2022 року відома снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж за військового у зоні бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Vogue.
У повідомленні зазначається: "Українські військові встигають не лише захищати нашу країну від ворожих атак, а й продовжують любити та будувати сім'ї. Так, 14 жовтня, в День Козацтва та День захисників і захисниць України, заміж вийшла одна із найвідоміших українських жінок-снайперок Євгенія Емеральд. Задокументувати весілля в полях, але з обов'язково білою вінчальною сукнею, вона довірила Костянтину та Владі Ліберовим, які зняли вже немало церемоній одруження наших військових".
Топ коментарі
+87 дмитрий a4f273bf
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+50 Maxim Ak-Murza
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+45 Anna Berlovska 7d09caf8
показати весь коментар15.10.2022 21:49
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Будь ласка, зачекайте...
Ймовірність 99.99%, що він ніяких патронів не підносив і підносити не буде.
Ви хоч раз бачали , як виглядють видатні біотлоністки , або збірна команда лучниць ?!
Ви хоч замислювалися , як по-справді виглядає й як попадають жінки у снапера на війні ?!
А ватанам сам Госоподь наказав на Цензорі затикати пельку . ********* тут не мають не тільки право голосу !!! Але й прово на повагу ...
Природа сама усе відрегулює й ніколи не народиться геїв більше 0.1% (лезбі трохи більше) ... В світі в досталь жінок , що жахаються від виду одного щура й кричать й верещать й працюють вчительками літератури або виховальницями в дитячих садочках чі бібліотекарш . Але є інші жінки я категорично проти , що б їх якось обмежували й казали , що то не жінки ... бо є чоловіки , яким сподобаються активні й вольові жінки . Це називається гармонічними стосунками . До речі , в спорті багато таких жінок , в яких залізна воля ...
подивіться інтерв"ю з євгенією в інтернеті
П.С. Дівчата на ім*я Евгенія, як правило, щасливі люди. Щасти Вам, молодята...
Роман Бебех про Эмеральд
Оле́на Леоні́дівна Білозе́рська (Білозерська-Воронова) (нар. 5 серпня 1979, Київ, УРСР) - українська журналістка, блогер та громадський діяч, офіцер Збройних Сил України, поетеса. З 2014 року - учасниця російсько-української війни (снайпер) у складі ДУК «Правий сектор» та Української добровольчої армії. З жовтня 2018 - офіцерка Збройних Сил України.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Євгенія Емеральд із позивним Жанна д'Арк - снайперка полку спеціального призначення НПУ «Сафарі» та єдина жінка в чоловічому колективі.До 24 лютого Євгенія була успішною підприємницею, займалася ювелірною справою.
https://elle.ua/ludi/interview/zhinki-na-fronti-10-zapitan-snayperci-evgenii-emerald/
Усі дивляться, школота та довбні счаться!
Перші - на війні, другі - на фото по всій мережі.
але - кожному своэ
І, будь ласка, нехай воно буде дуже довгим, як і ваше життя!
І захисту від Богородиці!
Така може диктувати свою волю силою зброї і це дуже сильний аргумент .
здоровля, щастя, многая літа і слухняних діточок молодим.
Боже! Бережи їх, будь ласка!
Хай Вам радощі від Бога, Людей та Життя хату по самісінькі крокви заплють!
Діточок та довгі літа Вам!
Бутусов, щоб ти не говорив, ти "русская консерва"!
Якщо б там була фотка з Пєтєю , то скільки би тут було рожевих сопелів .
А як до мене , то що Ляшко , що Пєтя -- після 24 лютого усі політични чвари й лайки -- в дупу ***** нехай йдуть .
Є зрадники , є окри , А ось що Пєтя , що Олег , що Юля , що ЗЕ -- усі однакові й є політики які займають проукраїнську позицію з усіма недоліками й звинуваченнями один іншого .
Війна , *** ... Війна , ви тут Ляшка обговорюєте -- задовбали ваши лайки не по темі й без будь якої конкретики .
Про Єрмака-Татарова й інших я не кажу ... це не політики , за ними не стоять їх проукраїнські виборці .
Ви мені нагадуєте тих фантазерів , які звинувачують Пастора й Яценюка в "здачі Криму" ...
Розумово , що "дипломат" Пєтя ніколи б не став закривати канали мертветчука й не став би цю "партію" кримінально переслідувати . А руйнація п"ятої колонни дійсно частково повпливало на рішення того, що наявність такої колон трохи ***** залишало гипотетичні шанси на невійськовий спосіб захоплення України ... Тобто , ***** вибісило закриття каналів . Але це тільки 5% верогідності .
А найбільша верогідність уникнути захоплення Криму й Донбасу була йще в 2010 році . Десь так 80% . Але тоді , нагадаю , й Ющ , й Пєтя підтримали технічного кандидата Ібуковича -- Дурбелика Протиусіха ...
Але 20% в 2010 році , 70% в 2014 році й 90% в 1919 році все одно було , що ***** попер би при будь яких умовах й будь яких презідентах ...
1. Зров таки -- правда тільки на 20% . Бо дісно -- київське ППО це саме Пєтя зробив . Й воно робить обстріли столиці абсолютно безцільними . Пєтя дійсно зробив немало для підвищення обороноздатності . Й він реально пройшов йще в 2014 році (ілюзії , що за 2 тиждня можно закінчити війну) . Всі спроби домовитися с *****м на дипломатичному рівні ... З новий проходив це цілих 2 роки !
Але головне , що й ВСУ й тим більш уся Україна це (слава Богу) - не один презідент ...
Чим меньше ворог знає тим краще.В Україні дуже багато розповідають та показують. Це зайве .
Бажаю щастя подружжю. Дякую захисникам .