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Росіяни вночі били із "Градів" та важкої артилерії по двох громадах, по Нікополю прилетіли понад 40 російських снарядів, є поранений, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни цієї ночі били із "Градів" та важкої артилерії по двох громадах Нікопольщини - Нікопольській та Марганецькій.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни не давали Нікопольщині спокою і цієї ночі. Били з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій.

Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранений 47-річний чоловік.

Обстріл спричинив кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали. У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах лунала сирена, однак минулося без атак і на цю хвилину спокійно.

Також дивіться: Понад 50 російських снарядів прилетіло вночі по Нікополю, вранці окупанти завдали повторного удару по місту, є поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж (оновлено)

Росіяни вночі били із Градів та важкої артилерії по двох громадах, по Нікополю прилетіли понад 40 російських снарядів, є поранений, - Резніченко 01

Росіяни вночі били із Градів та важкої артилерії по двох громадах, по Нікополю прилетіли понад 40 російських снарядів, є поранений, - Резніченко 02

Росіяни вночі били із Градів та важкої артилерії по двох громадах, по Нікополю прилетіли понад 40 російських снарядів, є поранений, - Резніченко 03

Росіяни вночі били із Градів та важкої артилерії по двох громадах, по Нікополю прилетіли понад 40 російських снарядів, є поранений, - Резніченко 04

Автор: Наталя Джума
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Блін! Тільки читаєш-"кацапи били вночі туди, кацапи били вночі сюди"! Коли я зможу таке читати про ЗСУ?!!! Що ЗСУ вночі розбомбило кацапську авіа.базу,ЗСУ розбомбило склад БП,військовий штаб.Ні тільки "уколи" раз на декілька днів.Такими темпами війна може тягнутися довго.
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16.10.2022 08:36 Відповісти
Щоденно повідомляється про обстріл того Нікополя.Складається враження,що або москалі немають що роботи,або наші чекають коли москалі засвітяться усім своїм озброєнням і тоді накриють їх усіх.
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16.10.2022 09:15 Відповісти
 
 