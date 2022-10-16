Росіяни вночі били із "Градів" та важкої артилерії по двох громадах, по Нікополю прилетіли понад 40 російських снарядів, є поранений, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Росіяни цієї ночі били із "Градів" та важкої артилерії по двох громадах Нікопольщини - Нікопольській та Марганецькій.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни не давали Нікопольщині спокою і цієї ночі. Били з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій.



Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранений 47-річний чоловік.



Обстріл спричинив кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали. У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.



У Марганецькій громаді минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах лунала сирена, однак минулося без атак і на цю хвилину спокійно.

Також дивіться: Понад 50 російських снарядів прилетіло вночі по Нікополю, вранці окупанти завдали повторного удару по місту, є поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж (оновлено)













