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Рашисти ракетними ударами зруйнували дві школи у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська знищили дві школи у Пологівському районі Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Рашисти ракетними ударами зруйнували дві школи у Запорізькій області 01

"Дві знищені школи в Пологівському районі Запорізької області - такий результат дій рашистів лише за останній час. Сьогодні вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо", - йдеться у повідомленні.

Рашисти ракетними ударами зруйнували дві школи у Запорізькій області 02

Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля.

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"Постраждалих немає. Вбивати беззахисних мирних людей та нищити школи, лікарні, будинки. Це і є тактика ворога - нескінченний терор цивільних. Ми вистоїмо та дамо відсіч. Переможемо ворога та все зруйноване відбудуємо", - додав Старух.



Рашисти ракетними ударами зруйнували дві школи у Запорізькій області 03
Рашисти ракетними ударами зруйнували дві школи у Запорізькій області 04
Рашисти ракетними ударами зруйнували дві школи у Запорізькій області 05
Рашисти ракетними ударами зруйнували дві школи у Запорізькій області 06
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Освіта по-кацапські.
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16.10.2022 08:59 Відповісти
уйобки. горіть їм в пеклі
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16.10.2022 09:21 Відповісти
А кто еще не понял зачем рашисты полезли в Украину? Им как бревно в глазу была украинская цивилизаяция кардинально отличающаяся от *цивилизации* росийских глубинок 18 века
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16.10.2022 09:39 Відповісти
 
 