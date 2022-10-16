Рашисти ракетними ударами зруйнували дві школи у Запорізькій області. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська знищили дві школи у Пологівському районі Запорізької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Дві знищені школи в Пологівському районі Запорізької області - такий результат дій рашистів лише за останній час. Сьогодні вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо", - йдеться у повідомленні.
Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля.
"Постраждалих немає. Вбивати беззахисних мирних людей та нищити школи, лікарні, будинки. Це і є тактика ворога - нескінченний терор цивільних. Ми вистоїмо та дамо відсіч. Переможемо ворога та все зруйноване відбудуємо", - додав Старух.
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