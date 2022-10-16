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129 бригада ТРО отримала бойовий прапор. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

129 бригада тероборони отримала бойовий прапор.

Про це повідомив у фейсбуці військовослужбовець, колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша 129 бригада ТРО отримала бойовий прапор! Наш підрозділ, аеророзвідки 129 бригади ТРО, отримав нове бойове розпорядження, тепер працюємо по всьому Півдню. От цими новинами і обмінялися з командиром бригади, з Юрієм Синьковським при моїй доповіді. 129 бригада ТРО Кривбас, честь, Вітання причетним! Тільки в бою приходить Слава!", - зазначив Колесник.

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129 бригада ТРО отримала бойовий прапор 01

129 бригада ТРО отримала бойовий прапор 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
В чому ти його побачив? У кольорі знамена? У написі? Чи у декоративнх елементах?
Чи - "Аби висраться!"?
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16.10.2022 09:16
+7
2 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони
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16.10.2022 09:22
+5
Вітання 129 бригаді ТРО!
Бажаємо успіхів нашим хоробрим бійцям!
Низький уклін та подяка.
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16.10.2022 10:24
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В чому ти його побачив? У кольорі знамена? У написі? Чи у декоративнх елементах?
Чи - "Аби висраться!"?
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16.10.2022 09:16 Відповісти
2 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони
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16.10.2022 09:22 Відповісти
Прапор 3 дивізії УНР
https://images.app.goo.gl/VNJXNmpXiiK6REQy7
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16.10.2022 09:38 Відповісти
Та подумай своєю головою перш як раз срати
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16.10.2022 09:40 Відповісти
А ти - не "висрався"? Чого ж мені відповіді не даєш? Я задав чіткі питання! Жду відповіді!
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16.10.2022 09:43 Відповісти
Що? Задницю "заклинило"? А "Як дихав! Як дихав"!!!
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16.10.2022 10:08 Відповісти
Є певні військові традиції. Вони нікуди не зникали. В усих арміях.
Паради військові теж необхідні. Якщо організовано добре - на громадян добре впливає.
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16.10.2022 10:49 Відповісти
Мені особисто цей прапор не подобається. Кольори лєніна, комунізму, красной армії ітд. Цей кольор не традиційний...
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16.10.2022 11:29 Відповісти
Аа .!! Тут згоден - мені (підсвідомо) це теж не сподобалось. Визерунки - норм.
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16.10.2022 12:35 Відповісти
у комуністів, зазвичай, використовувалися червоні прапори. На фото ж, наскільки я можу зрозуміти - прапор скоріше малинового кольору. Можливо відтінок трохи червонуватий. У запорізького козацатва прапори були малинового кольору.
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16.10.2022 13:30 Відповісти
"Розродився" нарешті Придурок! Подивися на колір козачих знамен! Ще з 16 століття вони МАЛИНОВІ!!! Так у кого ж ТРАДИЦІЇ? Мелеш дурниці, не тямлячи
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17.10.2022 04:41 Відповісти
Закрий свого поганого рота. Розмалюй собі в цей маліновий свого лоба. У світі цього не зрозуміють- маліновій чи червоний. Козак мені тут цензоровскій знайшовся))
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17.10.2022 10:04 Відповісти
А нащо мені свого "закривать"? Він у мене не тільки "непоганий" (всупереч твоїм ствердженням) - та ще й "з головою дружить"! А ти свій "хавальник" відкрив учора, "перднув", і тебе люди висміяли!
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17.10.2022 10:14 Відповісти
Вітання 129 бригаді ТРО!
Бажаємо успіхів нашим хоробрим бійцям!
Низький уклін та подяка.
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16.10.2022 10:24 Відповісти
 
 