УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6839 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 444 9
війна (56913) Харківщина (4325) Мінінфраструктури (689) деокупація (927)

410 км доріг розчищено на деокупованій території Харківської області. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

З вересня працівники дорожньої служби розчистили понад 400 км доріг на деокупованій території Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України

"У регіоні ведуться роботи по забезпеченню проїзду на маршрутах до населених пунктів, що тривалий час були під окупацією. Необхідно швидко налагодити логістику для гуманітарних вантажів, медиків та комунальників. За цей час вдалося очистити дороги державного значення та розпочати прибирання міст Ізюм, Балаклія та Куп’янськ. У цифрах: маємо розчищених 410 км доріг та 23 км комунальних вулиць", - йдеться у повідомленні.

Також дорожники працюють над налагодженням траспортного сполучення через підірвані мости. Вже функціонує сім тимчасових переправ, ще шість – будується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок російських обстрілів сильно пошкоджена астрономічна обсерваторія на Харківщині

"На більшості доріг підрядні організації працюють над ліквідацією ямковості, також демонтують зруйновані мости, продовжують прибирати військову та цивільну згорілу техніку, очищати дорожнє покриття, будувати тимчасові переправи та об'їзні дороги", - повідомили в Мінінфраструктури.

410 км доріг розчищено на деокупованій території Харківської області 01
410 км доріг розчищено на деокупованій території Харківської області 02
410 км доріг розчищено на деокупованій території Харківської області 03

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фронт роботи для великого крадівництва.
показати весь коментар
16.10.2022 09:08 Відповісти
Рано(
показати весь коментар
16.10.2022 09:12 Відповісти
Саме те що потрібно великокрадівнику. Дороги знов розхерачуть і він знов великобудуватиме ховаючи бабло під асфальт.
показати весь коментар
16.10.2022 09:18 Відповісти
Ну все война закончилась, пора снова спонсировать беню и себя любимого, киностудии в маЦкве с подвязанными офшорами ждут....
показати весь коментар
16.10.2022 10:08 Відповісти
Ми повернулися додому 15 квітня,під Бородянку.Дякувати всім,хто розчистив дороги,займався розмінуванням.
Кажуть : в гостях добре,але дома краще...
Якби щось трапилось з нашим будинком,то я б поставила модульний - адже це моя рідна земля,я з неї нікуди не піду.
Жінки з дітьми зараз закордоном,а старики хочуть жити на своїй землі,зрозумійте ті,хто критикує наразі...
показати весь коментар
16.10.2022 10:19 Відповісти
Як на мене ,то там має вібуватися велике будівництво залізобетонних укріплень для ЗСУ,для військової техніки ЗСУ.Добре,метелобрушхт забрати,трупи рашисті зарити,розмінувати,але не дороги в три смуги.Дороги в три смуги мають бути на західних кордонах з ЄС.
показати весь коментар
16.10.2022 11:22 Відповісти
Зеля зараз почне знову дороги будувати.
показати весь коментар
16.10.2022 12:24 Відповісти
Таке враження, що вся та сволота, що зараз коментує будь-що позитивне, яке все ж сьогодні робиться в державі, інтерпертує його лише в негативному сенсі, була б щаслива якби у нас не робилося нічого, а ще краще, щоб зруйнували і те, що є. Все піддають остракізму, від нової зброї (напрклад, наш новий корвет у Туреччині) і до відновлення інфраструктури. Довбойоби від народження вважають себе вправі робити коменти і вказувати тим, хто реально працює своми руками і головою на благо Держави. Якщо ви несвпроможні сказати щось конструктивне, нове і корисне для людей, то краще засуньте свій язик у власний анальний отвір і звітам мовчіть.
показати весь коментар
16.10.2022 12:26 Відповісти
 
 