410 км доріг розчищено на деокупованій території Харківської області. ФОТО

З вересня працівники дорожньої служби розчистили понад 400 км доріг на деокупованій території Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

"У регіоні ведуться роботи по забезпеченню проїзду на маршрутах до населених пунктів, що тривалий час були під окупацією. Необхідно швидко налагодити логістику для гуманітарних вантажів, медиків та комунальників. За цей час вдалося очистити дороги державного значення та розпочати прибирання міст Ізюм, Балаклія та Куп’янськ. У цифрах: маємо розчищених 410 км доріг та 23 км комунальних вулиць", - йдеться у повідомленні.

Також дорожники працюють над налагодженням траспортного сполучення через підірвані мости. Вже функціонує сім тимчасових переправ, ще шість – будується.

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"На більшості доріг підрядні організації працюють над ліквідацією ямковості, також демонтують зруйновані мости, продовжують прибирати військову та цивільну згорілу техніку, очищати дорожнє покриття, будувати тимчасові переправи та об'їзні дороги", - повідомили в Мінінфраструктури.





