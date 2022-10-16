Наслідки ударів по Нікополю: 6 поранених, знищено котельню, вражено низку цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Цієї ночі Нікополь Дніпропетровської області рашисти обстріляли 30 разів зі ствольної артилерії. Також зафіксовано майже півсотні прильотів з "Граду".

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, поранено 6 осіб, 2 госпіталізовано.

"Обстріли знищили котельню міського палацу культури, уражені ліцей, кав'ярня, маркет, промислові підприємства, відділення "Укрпошти". росіяни обстріляли і 3 дев'ятиповерхівки, 21 приватний будинок, пошкодили 5 ліній електропередач та багато інших об'єктів. Терористи. Відповідні служби, де це можливо, почали відновлення" - зазначають у ОП.

Також читайте: Росіяни вночі били із "Градів" та важкої артилерії по двох громадах, по Нікополю прилетіли понад 40 російських снарядів, є поранений, - Резніченко. ФОТОрепортаж











