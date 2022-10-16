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Наслідки ударів по Нікополю: 6 поранених, знищено котельню, вражено низку цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Цієї ночі Нікополь Дніпропетровської області рашисти обстріляли 30 разів зі ствольної артилерії. Також зафіксовано майже півсотні прильотів з "Граду".

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, поранено 6 осіб, 2 госпіталізовано.

"Обстріли знищили котельню міського палацу культури, уражені ліцей, кав'ярня, маркет, промислові підприємства, відділення "Укрпошти". росіяни обстріляли і 3 дев'ятиповерхівки, 21 приватний будинок, пошкодили 5 ліній електропередач та багато інших об'єктів. Терористи. Відповідні служби, де це можливо, почали відновлення" - зазначають у ОП.

Також читайте: Росіяни вночі били із "Градів" та важкої артилерії по двох громадах, по Нікополю прилетіли понад 40 російських снарядів, є поранений, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Наслідки ударів по Нікополю: 6 поранених, знищено котельню, вражено низку цивільних об’єктів 01
Наслідки ударів по Нікополю: 6 поранених, знищено котельню, вражено низку цивільних об’єктів 02
Наслідки ударів по Нікополю: 6 поранених, знищено котельню, вражено низку цивільних об’єктів 03
Наслідки ударів по Нікополю: 6 поранених, знищено котельню, вражено низку цивільних об’єктів 04
Наслідки ударів по Нікополю: 6 поранених, знищено котельню, вражено низку цивільних об’єктів 05
Наслідки ударів по Нікополю: 6 поранених, знищено котельню, вражено низку цивільних об’єктів 06

Автор: Ірина Дашківська
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русофашисты... нелюди...
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16.10.2022 10:17 Відповісти
Ось на що ці паскуди здатні, убивати мирних жителів, руйнувати міста і села і критичну інфраструктуру ,це терористи варвари.
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16.10.2022 10:17 Відповісти
Тільк взнав,що навіть той самий "славнозвісний" Вадим Тітушко - у війську. Командир відділення у танкових військах. а кажуть люди не міняються)
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16.10.2022 10:20 Відповісти
Ну і молодець, значить
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16.10.2022 12:04 Відповісти
Читал,что некоторые из Харькова антимайдановцы пошли служить,когда увидели,как русня готова их город освобождать от домов
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16.10.2022 10:24 Відповісти
Так креоли поступово наближаються до розуміння важливости національної самоідентифікації. Путлєр - визначний націєтворець України. Без війни Україна поступово б вмирала, просиджуючи життя в московському youtube, і слухаючи "рускає радіо" і "шансон". А так з'явився шанс. Парадокс, але Ю. Касьянов мав рацію, коли у квітні 2019-го прорік: "С зєлєнскім у Украіни єсть шанс". Бог ще той гуморист.
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16.10.2022 10:36 Відповісти
до антимайданівців я не маю особої довіри... серед них багато перевертнів як з ОПЗЖ..... Паскуди ніщать Нвкополь... падли... у місці нема військових.. рашисти пакостят і нема їм прощення
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16.10.2022 10:30 Відповісти
тому і ніщать,бо ответки нема
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16.10.2022 12:32 Відповісти
в курську і бєлгороді котельні і електростанції таки будуть зайвими, кацами випадково їх обстріляють
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16.10.2022 11:15 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.10.2022 11:38 Відповісти
 
 