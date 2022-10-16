За добу росіяни обстріляли 7 населених пунктів Донеччини. Найбільше постраждав Бахмут. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За минулу добу російські війська здійснили 17 обстрілів . Є поранені та загиблі мирні мешканці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.
"Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Костянтинівка, Часів Яр, селах Карлівка, Орлівка. Ворог застосував проти мирного населення РСЗВ "Ураган", "Град", ракети, артилерію та танки. Знищено та пошкоджено 20 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, дитячий садок, медичний заклад, територію підприємства харчової промисловості, автомобілі, гараж", - йдеться у повідомленні.
Від ворожої артилерії продовжує потерпати Бахмут. За добу окупанти п’ять разів обстріляли місто, вбили та поранили цивільних. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено 11 приватних осель.
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