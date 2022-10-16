УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6839 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
31 951 43
армія рф (13574) війна (56913) ППО (1857) знищення (4242) техніка (1332) Бутусов Юрій (3127) ЗСУ (5781)

5 серпня українська армія вперше у світі знищила багатофункційний радар новітньої російської зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф", - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

5 серпня українська армія вперше у світі в результаті блискуче проведеної операції знищила багатофункційний радар управління вогнем 92Н2Е новітньої російської зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф".

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Видатний успіх - 5 серпня українська армія вперше у світі в результаті блискуче проведеної операції знищила багатофункційний радар управління вогнем 92Н2Е новітньої російської зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" . Результат бою заявлений офіційним російським джерелом", - зазначає він.

Він нагадує, що "Тріумф" є основою системою протиповітряної та протиракетної оборони ЗС РФ, її закупили та поставили на озброєння Туреччина та Індія. Але тільки Україна отримала унікальний досвід знищення "Тріумфа".

"Некролог російського лейтенанта Андрія Гракова з міста Батайськ Ростовської області відкрив сенсаційні обставини знищення радара управління вогнем 92Н2Е. Граков був оператором розрахунку МРЛС (російською многофункциональная радиолокационная станция. - Авт.) на С-400. МРЛС 92Н2Е має видатні характеристики: отримує дані від радарів спостереження та здійснює спостереження до 100 цілей одночасно і одночасне наведення до 72 зенітних ракет. Цілі можуть мати швидкість до 4,8 км/с. Дальність ураження до 240 км, висота ураження - до 60 км. Це ядро дивізіону С-400, без машини 92Н2Е система є не боєздатною. Загальна експортна вартість дивізіону С-400 складає 500 мільйонів доларів", - додає Бутусов.

Також читайте: ССО ЗСУ знищують ракетами HIMARS російську бойову техніку. ВIДЕО

Отже, як зазначає журналіст, Граков перебував з розрахунком на бойовому чергуванні під час бою, і його бойова машина була уражена прямим влучанням, яка сказано у некролозі, ракети від РСЗО. Очевидно, йдеться про влучання ракети ракетного комплексу HIMARS, який за російською класифікацією є реактивною системою залпового вогню (РСЗО). Якби не це уточнення, то більш ймовірним виглядало б ураження протирадіолокаційною ракетою HARM AGM-88. Цікаво, що "Тиіумф" згідно з характеристиками може без проблем збивати ракети HIMARS. Але в даному випадку українські військові застосували якусь ефективну тактику, яка не дозволила розрахунку С-400 відбити ракетну атаку попри те, що ЗРС була розгорнута у боєготовому стані.

"Згідно зі зведенням Міноборони РФ від 6 серпня російська ППО перехопила 26 реактивних снарядів - більшість у Херсонській області, в районі переправ через Дніпро. Зараз зрозуміло, що деякі ракети перехопити не вдалось, хоча атака не виглядала масованою, з огляду на фіксацію пусків в кількох населених пунктах та значну концентрацію засобів ППО та ПРО в цьому районі", - зауважив Бутусов.

"Видатний успіх української розвідки та розрахунків HIMARS заявлений російськими офіційними джерелами. За таке треба давати високі нагороди і тим хто знайшов МРЛС, тим хто спланував ураження, тим хто командував та здійснював серію пусків. Адже очевидно, що уразити таку захищену від повітряних атак ціль можна було тільки завдяки добре прорахованим комплексним діям, а пуск ракет був груповим, дії ворога були максимально ускладнені", - пише журналіст.

Також читайте: Російський танк Т-62М радянського виробництва з "мангалом" на башті знищено під час наступу на Херсонщині, - Бутусов. ФОТО

"Дякую, Necro Mancer, за знайдений некролог Гракова", - резюмує Бутусов.

5 серпня українська армія вперше у світі знищила багатофункційний радар новітньої російської зенітно-ракетної системи С-400 Тріумф, - Бутусов 01
5 серпня українська армія вперше у світі знищила багатофункційний радар новітньої російської зенітно-ракетної системи С-400 Тріумф, - Бутусов 02

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+47
показати весь коментар
16.10.2022 11:14
+42
З почином! Аналоговнєт
показати весь коментар
16.10.2022 11:04
+26
***** "вундервафле"
показати весь коментар
16.10.2022 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З почином! Аналоговнєт
показати весь коментар
16.10.2022 11:04 Відповісти
Присоединяюсь)).Но почину уже два с половиной месяца
показати весь коментар
16.10.2022 11:29 Відповісти
Довге "послевкусіє"...
Ммм - смакота...)))
показати весь коментар
16.10.2022 16:05 Відповісти
АналоГОВНЕт!
показати весь коментар
17.10.2022 08:59 Відповісти
***** "вундервафле"
показати весь коментар
16.10.2022 11:05 Відповісти
Шкода... шкода, що тільки одну!
показати весь коментар
16.10.2022 11:12 Відповісти
А ти думаєш - вони їх "печуть як пряники"? Та ще , враховуючи, що половина електроніки там - імпортна? А їм "кисень перекрили"!
показати весь коментар
16.10.2022 11:18 Відповісти
Мабуть нам не все і не відразу повідомляють.
показати весь коментар
16.10.2022 14:08 Відповісти
тож не українці про це повідомили, а кацапи у своєму некролозі. )
показати весь коментар
16.10.2022 14:47 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2022 11:14 Відповісти
Лупайте цю скалу ,нехай не жар , не холод не спинять пиню.
показати весь коментар
16.10.2022 11:32 Відповісти
Недоречність слів І.Я Франка очевидна.
показати весь коментар
16.10.2022 12:35 Відповісти
Закопали уже пса, здоровья ему крепкого и земля бетоном!
показати весь коментар
16.10.2022 11:15 Відповісти
Какого пса?
показати весь коментар
16.08.2023 14:28 Відповісти
Кацапський тріумф не відбувся. Накрився він чимось "волохатим"..
показати весь коментар
16.10.2022 11:15 Відповісти
Наскільки ця система може "перехоплювати" реактивні снаряди від Хаймарс, видно с тих відео, що знімали жителі Херсона. Перехоплення, тільки атріцатєльноє
показати весь коментар
16.10.2022 11:18 Відповісти
Очередной аналоговнетный гавнодевайс оказался "внезапно" не таким уж непобедимым...
Блин, даже как-то хочется чтобы эти дебилы попробовали повоевать с американцами. Хотя бы часик-два...
показати весь коментар
16.10.2022 11:20 Відповісти
Пане , Юрію , щиро дякую за чудові , вранішні новини 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
показати весь коментар
16.10.2022 11:22 Відповісти
"...выполнял боевую задачу на территории Украины..." И как так и надо. Совсем не коробит кацапов от таких формулировок.🤦
показати весь коментар
16.10.2022 11:24 Відповісти
Прекрасно. Особенно для граКова , **** .
показати весь коментар
16.10.2022 11:25 Відповісти
розминають хлопці м'язи.
показати весь коментар
16.10.2022 11:25 Відповісти
турція і індія даремно просрали бабло на це гівно
показати весь коментар
16.10.2022 11:28 Відповісти
А Украина в независимой истории и не покупала системы такого уровня, и сама их не производила, хотя на основе Вільха-... предлагалось сделать ЗРК.

Надо срочно выходить изо всех соглашений по ракетам малой и средней дальности, модернизировать проект Сапсана с 280 до 500 и более км, сделать ставку также на варианты Вільхи дальностью 200 км, и производить их, сколько можем, потому что угроза со стороны кацапов будет всегда, пока Украина проводит независимую от них политику.
показати весь коментар
16.10.2022 11:29 Відповісти
Ага, буба криворогий так и сделает. С Дерьмаком, по ночам, Ленку и маму Римму позовет, шоб больше собрать.
показати весь коментар
16.10.2022 11:57 Відповісти
А навіщо? Важливіше-будувати дороги та красти гуманітарку. І відосики пиляти за норм бабло.
показати весь коментар
16.10.2022 23:13 Відповісти
Из рашистского там только совковый тягач и пару дверных ручек Все остальное закупили у своих узкоглазых братьев и налепили шильдики "маде ин ПИТАРаша"
показати весь коментар
16.10.2022 11:37 Відповісти
Цікаво, що "Тиіумф" згідно з характеристиками може без проблем збивати ракети HIMARS. Джерело: https://censor.net/ua/p3374066
Але ж не збиває .!! . З огляду на це , здається що - характеристики " Тріумфа " , як , взагалі то і всіх інших кацапських - аналоговнєтов , кацапами є на порядок - завищеними . Ну щоб - розводити закордонних лохів , які готові викладати за кацапські аналоговнєти , кругленькі суми .
Звісно ж майстерність ЗСУ , не піддається сумніву , і в знищенні кацапських вундервафлів грає - першочергову роль , але - з огляду на відосіки з багаторічною рекламою їхньої зброї в ЗМІ , і реальними її можливостями - в реальній війні , різниця все ж істотна .
Пам'ятаю - про цей " Тріумф" кацапи писали мало як не про - інопланетні технології ,, і говорили що на нашій планеті не існує зброї , якою його можна знищити . Ага ..
показати весь коментар
16.10.2022 11:39 Відповісти
триумф сдох с триумфом!
показати весь коментар
16.10.2022 11:46 Відповісти
Мне кажется, главное - найти это "чудо", а дальше дело техники !
Отправить маленький дрон-камикадзе, вывести из строя панель "аля-стиральная доска", а дальше добивать уже по серьёзному.....
И главное правильно подобрать время: когда операторы смотрят их любимые передачи - новости, соловьиный помёт, вопли скабеевой .....
показати весь коментар
16.10.2022 11:49 Відповісти
Буд-яка сама ************ зброя потребує вправних військових, які здатні нею керувати. ЗСУ всьому світу довели свою вправність та майстерність у використанні буд-якої зброї. Навіть з "Ігли" наші хлопці збивають крилаті ракети. Отже, прислів'я : "У вправних руках і ******* зброя" підтверджено на практиці
показати весь коментар
16.10.2022 12:16 Відповісти
І це ненормально! Крилаті ракети мають збиватися не іглами не зу-шками не кулеметами і не рогатками! Для цього має бути своя зброя ППО і ПРО з радарами та ракетами.Але нафіга воно нам? Адже тоді ми не зможемо будувати дороги!
показати весь коментар
16.10.2022 23:19 Відповісти
Такова же эффективность и ядерных причендалов кремля.
показати весь коментар
16.10.2022 12:55 Відповісти
Сергей Ауслендер, военный журналист, Израиль
Сейчас все постят это видео (дивіться відео за ссиллю) - очередной прилет по Белогороду в район аэропорта. Бум-бах, мат-перемат. А вы присмотритесь повнимательнее: ракеты ПВО стартуют и тут же прилетает в место, откуда их выпускают.
Судя по всему, тактика у украинцев классическая: пускают что-то неуправляемое, типа «Хаймарса», заставляя расчеты ПВО включиться, потом бьют противорадиолокационными «Хармами», которые наводятся по работающему радару.
ВСУ методично выбивают у Орды противовоздушную оборону. Когда добьют, то смогут долбить уже по аэродрому и сделают его необитаемым, авиацию придется перебазировать дальше. Все грамотно.
*************
Може, таким же чином було знищено й цей С400?
показати весь коментар
16.10.2022 13:29 Відповісти
ВСУ - перша армія світу яка навішує піз..лей рф
показати весь коментар
16.10.2022 13:44 Відповісти
Пущай палетают!
показати весь коментар
16.10.2022 14:20 Відповісти
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
показати весь коментар
16.10.2022 16:05 Відповісти
Одна ракетка с400 1.5 млн$ одна ракетка здравствуй Марс 150 000 $ перехватывайте до усрачки.
показати весь коментар
16.10.2022 16:10 Відповісти
Лаптєногоє аналоговнєт
показати весь коментар
16.10.2022 16:29 Відповісти
Бачив аж 100 цілей а свою смерть не побачив.
показати весь коментар
16.10.2022 20:43 Відповісти
кто не сидел в кабине такого аналоговнетского создания, тот не знает, что 50% заявленных характеристик только на бумаге, а что б выжать из него остальные 50, нужно без конца настраивать, перестраивать и ремонтировать это оркоговнетское чудо, как жигули или москвич, а то и хуже
показати весь коментар
17.10.2022 11:42 Відповісти
fuck you ukrainian liars you did not destroy anything russians killed 340000 ukrainian nazi dogs that is full story
показати весь коментар
20.06.2023 22:06 Відповісти
 
 