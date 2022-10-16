5 серпня українська армія вперше у світі знищила багатофункційний радар новітньої російської зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф", - Бутусов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
5 серпня українська армія вперше у світі в результаті блискуче проведеної операції знищила багатофункційний радар управління вогнем 92Н2Е новітньої російської зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф".
Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Видатний успіх - 5 серпня українська армія вперше у світі в результаті блискуче проведеної операції знищила багатофункційний радар управління вогнем 92Н2Е новітньої російської зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" . Результат бою заявлений офіційним російським джерелом", - зазначає він.
Він нагадує, що "Тріумф" є основою системою протиповітряної та протиракетної оборони ЗС РФ, її закупили та поставили на озброєння Туреччина та Індія. Але тільки Україна отримала унікальний досвід знищення "Тріумфа".
"Некролог російського лейтенанта Андрія Гракова з міста Батайськ Ростовської області відкрив сенсаційні обставини знищення радара управління вогнем 92Н2Е. Граков був оператором розрахунку МРЛС (російською многофункциональная радиолокационная станция. - Авт.) на С-400. МРЛС 92Н2Е має видатні характеристики: отримує дані від радарів спостереження та здійснює спостереження до 100 цілей одночасно і одночасне наведення до 72 зенітних ракет. Цілі можуть мати швидкість до 4,8 км/с. Дальність ураження до 240 км, висота ураження - до 60 км. Це ядро дивізіону С-400, без машини 92Н2Е система є не боєздатною. Загальна експортна вартість дивізіону С-400 складає 500 мільйонів доларів", - додає Бутусов.
Отже, як зазначає журналіст, Граков перебував з розрахунком на бойовому чергуванні під час бою, і його бойова машина була уражена прямим влучанням, яка сказано у некролозі, ракети від РСЗО. Очевидно, йдеться про влучання ракети ракетного комплексу HIMARS, який за російською класифікацією є реактивною системою залпового вогню (РСЗО). Якби не це уточнення, то більш ймовірним виглядало б ураження протирадіолокаційною ракетою HARM AGM-88. Цікаво, що "Тиіумф" згідно з характеристиками може без проблем збивати ракети HIMARS. Але в даному випадку українські військові застосували якусь ефективну тактику, яка не дозволила розрахунку С-400 відбити ракетну атаку попри те, що ЗРС була розгорнута у боєготовому стані.
"Згідно зі зведенням Міноборони РФ від 6 серпня російська ППО перехопила 26 реактивних снарядів - більшість у Херсонській області, в районі переправ через Дніпро. Зараз зрозуміло, що деякі ракети перехопити не вдалось, хоча атака не виглядала масованою, з огляду на фіксацію пусків в кількох населених пунктах та значну концентрацію засобів ППО та ПРО в цьому районі", - зауважив Бутусов.
"Видатний успіх української розвідки та розрахунків HIMARS заявлений російськими офіційними джерелами. За таке треба давати високі нагороди і тим хто знайшов МРЛС, тим хто спланував ураження, тим хто командував та здійснював серію пусків. Адже очевидно, що уразити таку захищену від повітряних атак ціль можна було тільки завдяки добре прорахованим комплексним діям, а пуск ракет був груповим, дії ворога були максимально ускладнені", - пише журналіст.
"Дякую, Necro Mancer, за знайдений некролог Гракова", - резюмує Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Ммм - смакота...)))
Блин, даже как-то хочется чтобы эти дебилы попробовали повоевать с американцами. Хотя бы часик-два...
Надо срочно выходить изо всех соглашений по ракетам малой и средней дальности, модернизировать проект Сапсана с 280 до 500 и более км, сделать ставку также на варианты Вільхи дальностью 200 км, и производить их, сколько можем, потому что угроза со стороны кацапов будет всегда, пока Украина проводит независимую от них политику.
Але ж не збиває .!! . З огляду на це , здається що - характеристики " Тріумфа " , як , взагалі то і всіх інших кацапських - аналоговнєтов , кацапами є на порядок - завищеними . Ну щоб - розводити закордонних лохів , які готові викладати за кацапські аналоговнєти , кругленькі суми .
Звісно ж майстерність ЗСУ , не піддається сумніву , і в знищенні кацапських вундервафлів грає - першочергову роль , але - з огляду на відосіки з багаторічною рекламою їхньої зброї в ЗМІ , і реальними її можливостями - в реальній війні , різниця все ж істотна .
Пам'ятаю - про цей " Тріумф" кацапи писали мало як не про - інопланетні технології ,, і говорили що на нашій планеті не існує зброї , якою його можна знищити . Ага ..
Отправить маленький дрон-камикадзе, вывести из строя панель "аля-стиральная доска", а дальше добивать уже по серьёзному.....
И главное правильно подобрать время: когда операторы смотрят их любимые передачи - новости, соловьиный помёт, вопли скабеевой .....
Сейчас все постят это видео (дивіться відео за ссиллю) - очередной прилет по Белогороду в район аэропорта. Бум-бах, мат-перемат. А вы присмотритесь повнимательнее: ракеты ПВО стартуют и тут же прилетает в место, откуда их выпускают.
Судя по всему, тактика у украинцев классическая: пускают что-то неуправляемое, типа «Хаймарса», заставляя расчеты ПВО включиться, потом бьют противорадиолокационными «Хармами», которые наводятся по работающему радару.
ВСУ методично выбивают у Орды противовоздушную оборону. Когда добьют, то смогут долбить уже по аэродрому и сделают его необитаемым, авиацию придется перебазировать дальше. Все грамотно.
*************
Може, таким же чином було знищено й цей С400?