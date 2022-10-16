Наслідки стрілянини у військовій частині на Бєлгородщині. ФОТОрепортаж

З’явилися перші фото із полігону у військовій частині на Бєлгородщині, де напередодні сталася стрілянина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомлялось, внаслідок стрілянини офіційно 11 вбитих, 15 поранених російських окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційно 11 вбитих, 15 поранених, - у військовій частині на Бєлгородщині, де перебували мобілізовані росіяни, сталася стрілянина

























