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Наслідки стрілянини у військовій частині на Бєлгородщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
З’явилися перші фото із полігону у військовій частині на Бєлгородщині, де напередодні сталася стрілянина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як повідомлялось, внаслідок стрілянини офіційно 11 вбитих, 15 поранених російських окупантів.
Топ коментарі
+78 Шимус
показати весь коментар16.10.2022 11:34
+45 Marie Mbange
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+41 Дід Володя
показати весь коментар16.10.2022 11:32
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"Стрєльба по мішені стоящий дружбан"
Аминь (за кораблем - дійшли курви).
Мішень- "Бігуший кабан". Переназивали - "Бігущмй дружбан".
Туточки просто прикол.
в перекладі - збірна стрільба (інгове закінчення - діюча у даний момент). Зразу не доперло.
Слава ЗСУ (засланным стрелкам Узбекистана)! Басмачам слава!