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Минулої доби морські піхотинці знищили десятки рашистів, 4 гармати, міномет та 2 сховища з боєприпасами, - ВМС. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
15 жовтня, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.
Як зазначається, упродовж минулої доби морські піхотинці знищили 9 загарбників та міномет з боєкомплектом.
"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 17 чоловік живої сили, 4 самохідні гармати "Гіацинт-С" та 2 сховища з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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