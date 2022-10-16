16 жовтня з портів Одеса та Південний відправлено 4 судна зі 140 тис. тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 16 жовтня, з портів "Одеса" та "Південний" відправлено 4 судна зі 140 тис. тонн української агропродукції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства інфраструктури України.
Серед них балкер EAUBONNE який доставить 53,3 тис. тонн пшениці до Кенії. Це вже другий балкер до цієї країни. Перший балкер SUPER HENRY з 51,4 тис тонн пшениці сьогодні став під розвантаження в порту Момбаси (Кенія).
За весь час роботи ініціативи в напрямку Африки було відправлено 1,1 млн тонн продовольства. Зокрема, з портів Великої Одеси вийшли вже 5 суден, зафрахтованих Всесвітньою продовольчою програмою ООН. На їх борту понад 120 тис. зерна для жителів Ефіопії, Ємену та Сомалі.
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