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16 жовтня з портів Одеса та Південний відправлено 4 судна зі 140 тис. тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 16 жовтня, з портів "Одеса" та "Південний" відправлено 4 судна зі 140 тис. тонн української агропродукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства інфраструктури України.

Серед них балкер EAUBONNE який доставить 53,3 тис. тонн пшениці до Кенії. Це вже другий балкер до цієї країни. Перший балкер SUPER HENRY з 51,4 тис тонн пшениці сьогодні став під розвантаження в порту Момбаси (Кенія).

За весь час роботи ініціативи в напрямку Африки було відправлено 1,1 млн тонн продовольства. Зокрема, з портів Великої Одеси вийшли вже 5 суден, зафрахтованих Всесвітньою продовольчою програмою ООН. На їх борту понад 120 тис. зерна для жителів Ефіопії, Ємену та Сомалі.

Також читайте: В ООН сподіваються, що зернову угоду вдасться розширити і продовжити термін її дії

16 жовтня з портів Одеса та Південний відправлено 4 судна зі 140 тис. тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури 01

16 жовтня з портів Одеса та Південний відправлено 4 судна зі 140 тис. тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Про іран не забудьте...
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16.10.2022 13:14
+4
низкий поклон зеплесени от косюка...
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16.10.2022 13:14
+3
То те ж саме ..що віддали ядерну зброю, в обмін на папірці гарантії безпеки
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16.10.2022 13:27
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низкий поклон зеплесени от косюка...
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16.10.2022 13:14 Відповісти
Про іран не забудьте...
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16.10.2022 13:14 Відповісти
Егіпту не продавать
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16.10.2022 13:15 Відповісти
Єгипет є в списку 143 країн, які підтримали резолюцію Генасамблеї ООН, що засуджує російські спроби анексії українських земель. То що на псевдореферендумах були якісь єгипетські "спостерегачи" зовсім не означає що це офіційна позиція Єгипту. С таким же успіхом можно було набрати "спостерегачей" з любої країни, навіть США та західної Європи.
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16.10.2022 13:32 Відповісти
так вони в Сирiю женуть...
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16.10.2022 15:27 Відповісти
продавати тільки тім хто надає нам допомогу, а вже вони як хочуть-кормити цю непотрібну голодранів чи ні
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16.10.2022 13:17 Відповісти
То те ж саме ..що віддали ядерну зброю, в обмін на папірці гарантії безпеки
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16.10.2022 13:27 Відповісти
ирану, ирану побольше шлебушка. чтоб силы были дроны делать и ракеты для раиси.
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16.10.2022 13:42 Відповісти
А в нас ціни зашибісь
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16.10.2022 13:49 Відповісти
історія цмклічна..ленін зі сталіном так голодомор й влаштували в Україні..продали збіжжя за золото й валюту..
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16.10.2022 15:12 Відповісти
 
 