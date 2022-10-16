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Херсонські партизани просять жителів 14 сіл евакуюватись на лівий берег Дніпра. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Херсонські партизани просять жителів 14 населених пунктів в області терміново евакуюватись на лівий берег Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення спрямоване на жителів Правдиного, Солдатського, Петрівки, Барвінку, Новокиївки, Шмідтового, Крутого Яру, Киселівки, Надеждівки, Паришивого, Грозового, Знамянки, Зорянки, Томиної Балки та Червоного Поділу.

Херсонські партизани нагадують, що Армія оборони Ізраїля "ЦАХАЛ" перед штурмом населеного пункту скидає листівки з попередженням для місцевого населення, "результат таких акцій - успішний штурм та мінімізація людських втрат".

"Так само і зараз ми повинні відповідально віднестись до таких листівок і евакуюватись в безпечне місце", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я хочу домой приехать хотя бы живым. Укропы как начали стрелять, у меня чуть душа не выпала", - окупант розповідає дівчині про ситуацію на Херсонщині. АУДIО

Херсонські партизани просять жителів 14 сіл евакуюватись на лівий берег Дніпра 01
Херсонські партизани просять жителів 14 сіл евакуюватись на лівий берег Дніпра 02
Херсонські партизани просять жителів 14 сіл евакуюватись на лівий берег Дніпра 03
Херсонські партизани просять жителів 14 сіл евакуюватись на лівий берег Дніпра 04
Херсонські партизани просять жителів 14 сіл евакуюватись на лівий берег Дніпра 05
Херсонські партизани просять жителів 14 сіл евакуюватись на лівий берег Дніпра 06
Херсонські партизани просять жителів 14 сіл евакуюватись на лівий берег Дніпра 07
Херсонські партизани просять жителів 14 сіл евакуюватись на лівий берег Дніпра 08

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Херсонські партизани просять жителів 14 сіл евакуюватись на лівий берег Дніпра 09

Нагадаємо, зрадники закликають мешканців тимчасово окупованої Херсонщини виїжджати до Криму та РФ. Водночас українські громадяни пручаються депортації.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+37
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16.10.2022 14:39
+21
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16.10.2022 14:41
+15
бісить - не вдмовляються воювати, падлам просто нічого жерти і нічим воювати!!

і що родичі лади не отримають..хворі дебіли..
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16.10.2022 15:07
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16.10.2022 14:39 Відповісти
Блин, какой коврик исторический. В ЕС продаются в магазинах - кто-то наладил промышленное производство
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16.10.2022 15:11 Відповісти
а моя бабуничка крючком плела из полосок ткани... и половички и накидки на табуретки (круглые)
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16.10.2022 15:15 Відповісти
І моя.
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16.10.2022 15:16 Відповісти
Та таки коврики и дорожки мабуть вмиють плести все бабули. Моя меня вчила-вчила, а я всё думала: ,,Та нашо оно мине нада?" И благополучно забыла
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16.10.2022 16:59 Відповісти
индусы наладили ))))
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16.10.2022 15:45 Відповісти
А який наступний крок? У концтабiр?
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16.10.2022 14:40 Відповісти
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16.10.2022 14:41 Відповісти
Несчастные. Видно на носилках Валеру привезли в Украину вместе с остальными борискиными и прочими балашовыми.
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16.10.2022 14:46 Відповісти
бісить - не вдмовляються воювати, падлам просто нічого жерти і нічим воювати!!

і що родичі лади не отримають..хворі дебіли..
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16.10.2022 15:07 Відповісти
Так це ж з..бісь
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16.10.2022 14:55 Відповісти
Нє нужно бєспокоіться, найді сєбє другого, жівого кацапа )))
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16.10.2022 16:11 Відповісти
Кізомис... яка ж там класна рибалка!
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16.10.2022 14:41 Відповісти
Ніколи б не подумав, що на кіз не полюють, а їх рибалять.
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16.10.2022 14:44 Відповісти
куйло тоже не думав шо мокшан в Україні жарять і полюють... інколи рибалять на них раки.
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16.10.2022 14:56 Відповісти
на листовках не указаны пункты, где раздают плоты для эвакуации на левый берег.
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16.10.2022 14:42 Відповісти
З чого ви взяли, що немає як потрапити на лівий берег
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16.10.2022 14:59 Відповісти
местному населению? Та чего, можно конечно. В полипропиленовый мешок набиваете закупоренную пэт-тару, хорошенько его завязываете, заходите с мешком в Днепр в Червоном Маяке, а выходите на левом берегу уже в Любимовке. Всего-то 15 километров.
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16.10.2022 15:08 Відповісти
Досить фантазувати. Ок? Хоч на авто можна потрапити на лівий берег.
В новині не згадується Червоний Маяк.
Це стосується правого берега Інгульця, і з'явилася ця вимушена міра, мабуть під час контрнаступу по Бериславському напрямку..
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16.10.2022 15:21 Відповісти
и вот ***** например, жителям Крутого Яра, от которого по прямой до Мылового 90 км, а до Берислава 80 км эвакуироваться своим пешком с риском для жизни попасть в ******** на раздолбанном мосту в Херсоне, бежать глубже в оккупацию в такую же ограбленную Брылёвку или Коммунаровку на левом берегу?? что бы что?
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16.10.2022 15:41 Відповісти
Зовсім не для чого, з Крутого Яру їм треба вирушати в Херсон, а звідти на лівий берег. В Херсоні із варіантів не тільки роздрібний міст, і його цивільні не використовують.
І скопіюю з попереднього повідомлення:
« і з'явилася ця вимушена міра, мабуть під час контрнаступу по Бериславському напрямку..»
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16.10.2022 15:56 Відповісти
Правильно. Ни для чего жителям Крутого Яра не не надо ехать в глубину оккупированной территории, или в оккупированный Крым, или на росию, если в 90 км ЗСУ готовится наступать в направлении Берислава, а тем более, если будет наступление, скажем, в Сватово.
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16.10.2022 16:06 Відповісти
А де ви прочитали про Крим чи рашку?
Зараз наступ в сторону Береслива, де буде «завтра»? Судячи з переліку населених пунктів не важко здогадатися, мабуть.
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16.10.2022 17:17 Відповісти
так зачем им ехать в глубину оккупированной территории? что бы что? прятаться через месяц в чужом погребе, если найдут?
И от Берислава до Крутого Яра до "завтра" мы не пройдем. Так что эти призывы выглядят как-то провокационно, и не известно вообще откуда ноги растут у этих расклеенных листовок.
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16.10.2022 17:42 Відповісти
Щоб не вбило…
ви тролите? Чи як зрозуміти?

до чого тут Крутий Яр до Бериславу?!
Чиви не в курсі що Посад-Покровське наше з березня?!
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16.10.2022 18:13 Відповісти
Щоб не вбило - треба у землю вдома закопуватися, а не швендяти десятки кілометрів під обстрілами по окупованій та замінованій теріторії з ризиком бути пограбованим, згвалтоаним або вбитим окупантами.
А про Берислав - це ви чомусь його згадали у своєму пості 16.10.2022 15:21
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16.10.2022 18:23 Відповісти
Другий раз з вами дискусія по півдню, і знову переконуюсь, що ви не мажте поняття що там відбувається.
Вони і так в окупації і так само прямо зараз є ризик бути пограбованим і все інше. При чому тут заміновані - є не заміновані дороги, якими цивільні користуються щоденно.
про Борислав - то ви самі приплели Червоний Маяк, я писав про наступ на Бериславському напряму.
Закопатися вдома? У напівзруйнованих селах? Не знаючи скільки часу сидіти в погребі, піч там збудувати? І так далі.
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16.10.2022 18:47 Відповісти
эти призывы-листовки подозрительно перекликаются с призывами всяких стрмноусовых эвакуироваться, эвакуировать детей на росию, и вообще, как-то активно *********** синхронно с логистикой оккупантов. Ни для кого не секрет, что передвижение цивильных через остатки Антонивского моста кацапы синхронизируют с переброской своих чмобов, бк и топлива по наплавному мосту из барж, пришвартованных к быкам. Поэтому любое передвижение гражданских
а) не будет происходить без санкций оккупантов
б) будет использовано для прикрытия своей передислокации/отступления, или иных логистических операций.
Сел в свом погребе, и сиди. ***** ездить колоннами с войсками оккупантов.
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16.10.2022 19:58 Відповісти
Не їздять цивільні по Антонівсько мосту.
Так перекликаються, і що з того? Партизани не діють не координуючись з ЗСУ. Це не перше повідомлення такого роду, що я знаю на тому напрямку. Є різного роду варіанти для цивільних потрапити на лівий берег. Захочуть прикриттям цивільними насаджують в автобус і поїдуть, таке вже було.
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16.10.2022 21:32 Відповісти
вот поэтому и не надо *********** взад-вперед и разбавлять собой колонны оккупантов. Если уже вовремя не выехал на подконтрольную территорию, то теперь в преддверии отступления рашистов сел в клуне, и не дёргайся.
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16.10.2022 21:44 Відповісти
Залишуся при своїй думці - ЗСУ краще розуміють, як потрібно вчинити. Звісно не всі захочуть, чи зможуть виїхати на лівий берег… шкода людей.
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16.10.2022 22:04 Відповісти
нельзя гарантировать, что ЗСУ вообще что-либо знает об этих подозрительно однообразных листовках, которые "вдруг" массово распечатали на принтерах зашуганые селяне почти десятка населенных пунктов, которые даже из домов боятся выходить. Или думаете это наши ССО ночами их расклеили?
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16.10.2022 22:24 Відповісти
Ви на даний час бачили хоч одне спростування цього будь де
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16.10.2022 22:45 Відповісти
?
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16.10.2022 22:46 Відповісти
равно как и подтверждения, а так же призывов эвакуироваться в колоннах техники оккупантов.
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16.10.2022 23:13 Відповісти
А ти на мапу як дивишся ? Ці села знаходяться в 10-15 км від ниших ліній в в Посад-Покровському ! Чи наші можуть наступати тільки в сторону Беріслава ?
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16.10.2022 19:36 Відповісти
что ты предлагаешь? отступать мирняку вместе с техникой оккупантов?
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16.10.2022 20:00 Відповісти
А ти що пропонуєш ? Щоб кацапня ховалася за мирними чи разом з ними в хатах ? Щоб нам зповільнити і так дуже повільний наступ ? Чи щоб вони могли кричати , що наші ******** мирне населення ? Виїхавши звідти , нашим розв язуються руки в плані застосування всього озброєння !
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16.10.2022 20:18 Відповісти
кацапы в лесопосадкх и окопах заняты, а мирняк им нужен только при передвижениях\отступлениях на первые несколько часов, пока они не окажутся вне досягаемости огневого поражения артиллерии. В село кацапы там только за жратвой ходят, а поставить в селе какой-нибудь "Житель" или "Бук" - это значит, что через час это будет известно и ЗСУ. И что бы его ******** - всего вооружения не нужно.
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16.10.2022 20:31 Відповісти
кацапы в лесопосадкх и окопах заняты, а мирняк им нужен только при передвижениях\отступлениях на первые несколько часов
????? Ти кацап ? Тоб то купа відосів з копртерів де вони ховають техніку в дворах і сараях і розміщують склади БК та КП в школах чи різних адмінбудівлях , це що ? Зьомки ГОЛІВУДУ? То по твойому кацапи воюють в полях , а наші ******** мирняк? А з окопів кацапня тікає в село , чи ні ні ? Певно бігає тільки по полю ,щоб не наражати мирних на небезпеку, і щоб наші знищували іх як в тирі? Десь я таке вже чув !
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16.10.2022 21:23 Відповісти
спрятанная техника там в сараях и останется в качестве уже трофейной. Те кацапы, которые не успевают уехать вовремя в тыл, когда обнаруживают с флангов мобильные группы ЗСУ, могут конечно и дальше прятаться в селе. Потом они всё равно или сдаются или бродят кругами по окрестностям. Мы же не штурмуем посёлки в полный рост цепью. Просто заходим туда, откуда они отходят.
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16.10.2022 21:37 Відповісти
Ти якось опреділися вже ? То вони в тебе в полі і посадках стоять , а тут вже схована техніка в сараях ? А в полях стоять з автоматами ? І в разі нашого наступу , вони героічно сражаються як "28 памфиловцев" тільки стрілковою зброєю і гранатами і потім тікають залишивши техніку в сараях як трофей для ЗСУ ? Подивися краще відео від TERRA , як наші звільняють села в Херсонскій області !
А визнати , що ти написав херню про села між нашими і Херсоном і які неякого відношення не мають до Беріслава - ні як ?Чи будеш далі дурня ліпитии?
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16.10.2022 23:29 Відповісти
Что то здесь не так!
Зачем эвакуироваться на левый берег, если можно поехать на уже освобожденную территорию Украины?
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16.10.2022 14:42 Відповісти
Як поїхати? По мінним полям під обстрілами, через лінію фронту
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16.10.2022 15:00 Відповісти
согласен, но ехать на левый берег это тоже бред, а потом куда, в рашку?
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16.10.2022 15:06 Відповісти
Я думаю що ні, це прорахований крок.
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16.10.2022 15:09 Відповісти
а самому допетрати слабо? окупанти будуть гатити аж до миколаїва. Тому найбезпечніше буде на лівому березі. Але... думаю що ніхто не дослухається і штурм буде трошки....
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16.10.2022 15:06 Відповісти
Это что провокация? Причем левый берег? К кацапам в лапы? Зачем такое вообще публиковать?
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16.10.2022 14:44 Відповісти
это для того, что бы население не помогало информацией ЗСУ.
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16.10.2022 14:47 Відповісти
Ми щось не знаємо. Але мабудь це прорахований крок…
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16.10.2022 15:04 Відповісти
Тролляки!
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16.10.2022 14:50 Відповісти
щас гамнести интерншл вылезет шо руских в трусиках убивают
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16.10.2022 14:54 Відповісти
Ну почему на левый берег это понятно, или вы предлагаете мирняку через линию фронта и через окопы орков перебегать к нашим?! головой думайте.
С другой стороны, таким макаром точно указываются направления наших ударов, ну такое себе...
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16.10.2022 15:02 Відповісти
А чиї це партизани, що пропонують відійти на лівий берег Дніпра?. Не ті, часом, що пропонуть виїхати до Криму "или в другие регионы страны"?
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16.10.2022 15:02 Відповісти
Читайте новину.
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16.10.2022 15:05 Відповісти
партизанский отряд имени стрёмноусова.
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16.10.2022 20:33 Відповісти
лівий берег Дніпра ? так там кацапи
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16.10.2022 15:04 Відповісти
Ну так подивіться як по селам градами луплять, коли наші заходять. І там кацапи і там кацапи… Є здогадка чому так, але мабуть залишу при собі
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16.10.2022 15:07 Відповісти
Фотоотчет - обязательно. Работа ведется грамотно.
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16.10.2022 15:05 Відповісти
Виглядає на явну провокацію.
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16.10.2022 15:08 Відповісти
Если смотреть в направлении течения реки, то есть вниз по реке, справа по ходу течения будет правый берег, слева - левый берег.
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16.10.2022 15:09 Відповісти
Капитан Очевидность?)
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16.10.2022 16:16 Відповісти
ММайор "Ясен Перец" ))
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16.10.2022 20:35 Відповісти
Херсонські партизани нагадують, що Армія оборони Ізраїля "ЦАХАЛ" перед штурмом населеного пункту скидає листівки з попередженням для місцевого населення, "результат таких акцій - успішний штурм та мінімізація людських втрат". Джерело: https://censor.net/ua/p3374100
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16.10.2022 15:13 Відповісти
Вспомнился классный анекдот 🤣🤣🤣
Еврей и листовки

Во время войны решил один еврей записаться в отряд, просит чтобы его приняли. Командир долго думал и говорит: "Слушай, обычно мы не берем чужих, но для тебя сделаем исключение, если выполнишь наше задание. Возьми на том столе пачку листовой и раздай их в занятом фашистами городе. Срок выполнения задачи - три дня! Довольный еврей ушел на задание, нет его день, нет два, неделю ни слуха, ни духа. Командир думает - пропал наш боец, наверное...

Через месяц еврей возвращается, идет к командиру, кладет ему на стол деньги из карманов и докладывает: "Товарищ командир, по вашему заданию заявляю - выполнено все, листовок больше нет, но очень вас прошу, больше не давайте мне такие задания - товар не ходовой, да и полиция гоняется!
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16.10.2022 15:17 Відповісти
Дело пахнет керосином, я уже разуверилась в контрнаступлении, но что то нас ждёт...
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16.10.2022 15:15 Відповісти
Вы что уже Арестовичу не верите больше?))) А Володеньке Зеленскому?)))
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16.10.2022 16:08 Відповісти
Ці люди які могли але не виїхали раніше вони підтримують Росію і вони ще будуть заважати Україні в штурмі Херсону вийдуть живим коридором або ляжуть під танк і все ЗСУ не зможе йти в наступ.
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16.10.2022 15:15 Відповісти
Сами придумали? Или кто подсказал?) Выйдите на улицу и лягте под танк, а мы посмотрим как у вас получится его остановить)
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16.10.2022 16:14 Відповісти
Роман Марушка 5978a8d4 сказать шо ти тварь придурошная- ничего не сказать.....
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16.10.2022 18:11 Відповісти
Во первых в каждого свое мнение. А то что эти люди так и сделают они хотят России иначе давно уехали бы
А во вторых вы наверное если вам кацапы заплатят деньги тоже будете портить жизнь Украины
А в третьих те люди которые были в окупации их нужно проверять их много будет по тюрьмах сидеть .Колаборанты есть колаборанты и доказать у военное время что вы прав или кто-то еще прав это никому не интересно никто никому не поверит
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16.10.2022 18:18 Відповісти
Тобто якщо кацапи Вам заплатять гроші, Ви ляжете під танк? Я нічого не переплутав?
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16.10.2022 21:28 Відповісти
Українська армія не буде наступати коли живим коридором стануть люди. Це всім зрозуміло . Тільки це люди які бажають Росії.
В Україні гуманна армія тому проти живого коридору ніколи ні за яких обставин не піде - як і було в 2014 то таке буде і зараз.
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17.10.2022 09:54 Відповісти
Питання було не про це, перечитайти ще раз уважніше)

А во вторых вы наверное если вам кацапы заплатят деньги тоже будете портить жизнь Украины

Я спитав, чи ляжете особисто Ви під танк, якщо кацапи Вам заплатять гроші? Та друге питання, якщо вже зайшло:
Скільки грошей Вам потрібно заплатити, щоб Ви лягли під танк ЗСУ, перешкождаючи тим самим наступу? 100$? 1000$? 10 000$?

Дуже цікаво, чекаю на відповідь)
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17.10.2022 10:59 Відповісти
Особисто я не ляжу під танк бо я не маю проросійської позиції і ні за які гроші мене не змусять це зробити
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17.10.2022 11:59 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.10.2022 15:17 Відповісти
І громадянам на окупованій…
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16.10.2022 15:22 Відповісти
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16.10.2022 15:18 Відповісти
Явна гебешна провокація. Куй вам, а не евакуація!
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16.10.2022 15:50 Відповісти
 
 