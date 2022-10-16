Херсонські партизани просять жителів 14 сіл евакуюватись на лівий берег Дніпра. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Херсонські партизани просять жителів 14 населених пунктів в області терміново евакуюватись на лівий берег Дніпра.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення спрямоване на жителів Правдиного, Солдатського, Петрівки, Барвінку, Новокиївки, Шмідтового, Крутого Яру, Киселівки, Надеждівки, Паришивого, Грозового, Знамянки, Зорянки, Томиної Балки та Червоного Поділу.
Херсонські партизани нагадують, що Армія оборони Ізраїля "ЦАХАЛ" перед штурмом населеного пункту скидає листівки з попередженням для місцевого населення, "результат таких акцій - успішний штурм та мінімізація людських втрат".
"Так само і зараз ми повинні відповідально віднестись до таких листівок і евакуюватись в безпечне місце", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зрадники закликають мешканців тимчасово окупованої Херсонщини виїжджати до Криму та РФ. Водночас українські громадяни пручаються депортації.
Будь ласка, зачекайте...
і що родичі лади не отримають..хворі дебіли..
В новині не згадується Червоний Маяк.
Це стосується правого берега Інгульця, і з'явилася ця вимушена міра, мабуть під час контрнаступу по Бериславському напрямку..
І скопіюю з попереднього повідомлення:
« і з'явилася ця вимушена міра, мабуть під час контрнаступу по Бериславському напрямку..»
Зараз наступ в сторону Береслива, де буде «завтра»? Судячи з переліку населених пунктів не важко здогадатися, мабуть.
И от Берислава до Крутого Яра до "завтра" мы не пройдем. Так что эти призывы выглядят как-то провокационно, и не известно вообще откуда ноги растут у этих расклеенных листовок.
ви тролите? Чи як зрозуміти?
до чого тут Крутий Яр до Бериславу?!
Чиви не в курсі що Посад-Покровське наше з березня?!
А про Берислав - це ви чомусь його згадали у своєму пості 16.10.2022 15:21
Вони і так в окупації і так само прямо зараз є ризик бути пограбованим і все інше. При чому тут заміновані - є не заміновані дороги, якими цивільні користуються щоденно.
про Борислав - то ви самі приплели Червоний Маяк, я писав про наступ на Бериславському напряму.
Закопатися вдома? У напівзруйнованих селах? Не знаючи скільки часу сидіти в погребі, піч там збудувати? І так далі.
а) не будет происходить без санкций оккупантов
б) будет использовано для прикрытия своей передислокации/отступления, или иных логистических операций.
Сел в свом погребе, и сиди. ***** ездить колоннами с войсками оккупантов.
Так перекликаються, і що з того? Партизани не діють не координуючись з ЗСУ. Це не перше повідомлення такого роду, що я знаю на тому напрямку. Є різного роду варіанти для цивільних потрапити на лівий берег. Захочуть прикриттям цивільними насаджують в автобус і поїдуть, таке вже було.
????? Ти кацап ? Тоб то купа відосів з копртерів де вони ховають техніку в дворах і сараях і розміщують склади БК та КП в школах чи різних адмінбудівлях , це що ? Зьомки ГОЛІВУДУ? То по твойому кацапи воюють в полях , а наші ******** мирняк? А з окопів кацапня тікає в село , чи ні ні ? Певно бігає тільки по полю ,щоб не наражати мирних на небезпеку, і щоб наші знищували іх як в тирі? Десь я таке вже чув !
А визнати , що ти написав херню про села між нашими і Херсоном і які неякого відношення не мають до Беріслава - ні як ?Чи будеш далі дурня ліпитии?
Зачем эвакуироваться на левый берег, если можно поехать на уже освобожденную территорию Украины?
С другой стороны, таким макаром точно указываются направления наших ударов, ну такое себе...
Еврей и листовки
Во время войны решил один еврей записаться в отряд, просит чтобы его приняли. Командир долго думал и говорит: "Слушай, обычно мы не берем чужих, но для тебя сделаем исключение, если выполнишь наше задание. Возьми на том столе пачку листовой и раздай их в занятом фашистами городе. Срок выполнения задачи - три дня! Довольный еврей ушел на задание, нет его день, нет два, неделю ни слуха, ни духа. Командир думает - пропал наш боец, наверное...
Через месяц еврей возвращается, идет к командиру, кладет ему на стол деньги из карманов и докладывает: "Товарищ командир, по вашему заданию заявляю - выполнено все, листовок больше нет, но очень вас прошу, больше не давайте мне такие задания - товар не ходовой, да и полиция гоняется!
А во вторых вы наверное если вам кацапы заплатят деньги тоже будете портить жизнь Украины
А в третьих те люди которые были в окупации их нужно проверять их много будет по тюрьмах сидеть .Колаборанты есть колаборанты и доказать у военное время что вы прав или кто-то еще прав это никому не интересно никто никому не поверит
В Україні гуманна армія тому проти живого коридору ніколи ні за яких обставин не піде - як і було в 2014 то таке буде і зараз.
А во вторых вы наверное если вам кацапы заплатят деньги тоже будете портить жизнь Украины
Я спитав, чи ляжете особисто Ви під танк, якщо кацапи Вам заплатять гроші? Та друге питання, якщо вже зайшло:
Скільки грошей Вам потрібно заплатити, щоб Ви лягли під танк ЗСУ, перешкождаючи тим самим наступу? 100$? 1000$? 10 000$?
Дуже цікаво, чекаю на відповідь)