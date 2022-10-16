Херсонські партизани просять жителів 14 сіл евакуюватись на лівий берег Дніпра. ФОТОрепортаж

Херсонські партизани просять жителів 14 населених пунктів в області терміново евакуюватись на лівий берег Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення спрямоване на жителів Правдиного, Солдатського, Петрівки, Барвінку, Новокиївки, Шмідтового, Крутого Яру, Киселівки, Надеждівки, Паришивого, Грозового, Знамянки, Зорянки, Томиної Балки та Червоного Поділу.

Херсонські партизани нагадують, що Армія оборони Ізраїля "ЦАХАЛ" перед штурмом населеного пункту скидає листівки з попередженням для місцевого населення, "результат таких акцій - успішний штурм та мінімізація людських втрат".

"Так само і зараз ми повинні відповідально віднестись до таких листівок і евакуюватись в безпечне місце", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, зрадники закликають мешканців тимчасово окупованої Херсонщини виїжджати до Криму та РФ. Водночас українські громадяни пручаються депортації.