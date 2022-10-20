Захищаючи Україну, загинув розвідник 81-ї бригади Віталій Пилипенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Захищаючи Україну загинув депутат Дружківської міської ради, розвідник 81 окремої аеромобільної бригади Віталій Пилипенко.

Про це повідомив депутат Дружківської міської ради Павло Островський, передає Цензор.НЕТ.

"Він був унікальним бійцем, і про це варто розповісти.

— Війна 2014-го року застала Віталія на заробітках в Ізраілі. Він вирішив повернутись в Україну і піти добровольцем на фронт. В Дружківці формувалась 81 десантно-штурмова бригада, і Віталій долучився до розвідроти. Бойове хрещення Віталія та його побратимів було в Донецькому аеропорту.

— Віталій Пилипенко ніс службу в найгарячіших точках — ДАП, Піски, Авдіївська промзона тощо. Командування довіряло йому найбільш відповідальні задачі, а його авторитет серед побратимів був непохитним. За час військової служби він мав два важких поранення і довгі періоди реабілітації, але сприймав їх з гумором — називав "вимушеною відпусткою". Після обох поранень він повертався в стрій, до побратимів.

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— Проблеми зі здоров'ям давали знати про себе і Віталія комісували на пенсію за станом здоров'я. Йому було непросто звикнути до цивільного життя, але разом з дружиною Ярославою вони продовжували допомагати своєму підрозділу.

— У Віталія завжди було загострене почуття справедливості, і саме тому я запропонував йому долучитись до команди ГОЛОС. Дружківка на місцевих виборах. Він пристав на цю пропозицію, і мешканці Дружківки обрали його депутатом. З першого дня він став щоденним кошмаром для депутатів від ОПЗЖ, які мали монобільшість у міській раді. Його принциповість і прямолінійність неодноразово дозволяли переломити ситуацію в інтересах дружківчан, а не мафіозних кланів. Віталій вірив в українську Донеччину і постійно підтримував ініціативи, які зміцнювали українську ідентичність. А ще постійно запитував нас з Романом Лозинським: коли ви там вже забороните ОПЗЖ?

— 24 лютого цього року Віталій повернувся до своєї бригади і знову брався за найбільш небезпечні і відповідальні завдання. Його низький зріст робили його непомітним розвідником. Я організовував допомогу для його підрозділу (величезна подяка Благодійному Фонду Сергія Притули) і мав задоволення бачити, як Віталій і його побратими відправляють окупантів у пекло. (Одне з відео розміщу тут). Під час виконання бойового завдання Віталій Пилипенко загинув. Тіло вдалося знайти не відразу — лише після тривалих пошуків силами бригади і пошукової місії "Чорний тюльпан".

У Віталія залишились дружина, мама і найцінніший його скарб - донька від першого шлюбу.

Похорон Віталія відбудеться у рідній Соснівці (Львівська область) завтра, 17 жовтня.







































