У окупованому Бердянську пролунали вибухи та виникла пожежа, - соцмережі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 16 жовтня у окупованому Бердянську було чути вибухи, після чого виникла масштабна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

т. о. Бердянськ.



Знову ввечорі палять не там де треба?



🔥Telegram - https://t.co/GLExONeBFU pic.twitter.com/0ujeJVEiGV — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 16, 2022

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