Внаслідок ворожої атаки дронів-камікадзе у Миколаєві пошкоджено три інфраструктурні об’єкти, - ОК "Південь". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе Миколаєва пошкоджено три інфраструктурних об’єкти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОК "Південь".
"Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі. На місцях влучань працюють рятувальники, триває боротьба з вогнем. Попередньо, постраждалих нема", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+11 Виктор Дийнега
показати весь коментар17.10.2022 01:52
+11 Харьков Сумской
показати весь коментар17.10.2022 02:34
+7 Ирина Иваненко 7637ff53
показати весь коментар17.10.2022 01:57
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А организацией борьбы с дронами занимаются другие люди, и мы их не видим.
Це ті, хто принципово не вживає українську мову, але переймаються за Україну виключно на іноземній. Це ті, кому лень українську клавіатуру в телефон додати, не кажучі, взагалі, про операційну систему.