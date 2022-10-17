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Миколаїв (1340) обстріл (21411) дрони (2597)

Внаслідок ворожої атаки дронів-камікадзе у Миколаєві пошкоджено три інфраструктурні об’єкти, - ОК "Південь". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе Миколаєва пошкоджено три інфраструктурних об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОК "Південь".

"Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі. На місцях влучань працюють рятувальники, триває боротьба з вогнем. Попередньо, постраждалих нема", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили над Миколаївщиною 2 дрони-камікадзе, - Кім

Внаслідок ворожої атаки дронів-камікадзе у Миколаєві пошкоджено три інфраструктурні об’єкти, - ОК Південь 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За годину вечора 16 жовтня на південному напрямку знищено 11 дронів-камікадзе, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Русня никак не угомонится. Захотелось им херсонской, луганской, запорожской, донецкой области и Крыма. Вот только 100 миллионов могил, свободно помещается на 50 гектарах земли. Думаю что похороним где то в пределах донецкой области и поставим памятную арку им, с надписью - кто с мечем к нам придет, тот от Хаймерса подохнет. От туристов отбоя не будет - Египет обанкротится со своими пирамидами и хеопсами
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17.10.2022 01:52
+11
"Страна инфлюенсеров".
Це ті, хто принципово не вживає українську мову, але переймаються за Україну виключно на іноземній. Це ті, кому лень українську клавіатуру в телефон додати, не кажучі, взагалі, про операційну систему.
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17.10.2022 02:34
+7
Прям не знаю, кто туда захочет идти на экскурсию. Кому охота смотреть на скотомогильник?
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17.10.2022 01:57
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Русня никак не угомонится. Захотелось им херсонской, луганской, запорожской, донецкой области и Крыма. Вот только 100 миллионов могил, свободно помещается на 50 гектарах земли. Думаю что похороним где то в пределах донецкой области и поставим памятную арку им, с надписью - кто с мечем к нам придет, тот от Хаймерса подохнет. От туристов отбоя не будет - Египет обанкротится со своими пирамидами и хеопсами
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17.10.2022 01:52 Відповісти
Прям не знаю, кто туда захочет идти на экскурсию. Кому охота смотреть на скотомогильник?
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17.10.2022 01:57 Відповісти
Kім постійно знімає відосікі. А треба ТрО нарощувати та антридронові загони організовувати.
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17.10.2022 02:03 Відповісти
страна инфлюенсеров. Есть с кого брать пример.
А организацией борьбы с дронами занимаются другие люди, и мы их не видим.
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17.10.2022 02:19 Відповісти
"Страна инфлюенсеров".
Це ті, хто принципово не вживає українську мову, але переймаються за Україну виключно на іноземній. Це ті, кому лень українську клавіатуру в телефон додати, не кажучі, взагалі, про операційну систему.
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17.10.2022 02:34 Відповісти
это вы сейчас о чём?
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17.10.2022 03:00 Відповісти
Харьков Сумской что ты несешь терпло? у тебя ник на руськом - где **** твоя клавиатура бот ?
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17.10.2022 05:15 Відповісти
Невже немає проти цих шахідів зброї? Якось не віриться, що в американцях немає нічого ефективного, вони ж доволі гучні можна за звуком запеленгувати ту хрінь, мляха стільки аплікацій є на смартфонах, можна придумати що завгодно, в кожного є смартфон можна б об'єднати їх в мережу та передавати координати а там хай бабці огірками збивають. Якщо серйозно 21 сторіччя в мене є приложуха яка за співом птахів розрізняє, а тут якіс мопеди драні
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17.10.2022 03:54 Відповісти
почему же нет? из четырнадцати вылетевших одиннадцать сбили. Просто не все "шахиды" летели с востока, несколько залетело с запада, а там нет армейской ПВО в виде "ос", гепардов" и "стормеров". Вероятно даже ЗУшек нет. А населению у нас пока MG3 не выдают, а огірки не долетают.
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17.10.2022 05:11 Відповісти
А ще можна прімєнять діскоїди мєтательниє із асфальта закатаного блазнем в дороги!
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17.10.2022 08:17 Відповісти
А Иран за всё это получает бабосики и нет никакой реакции со со стороны ни Штатов ни Израиля.
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17.10.2022 10:16 Відповісти
 
 