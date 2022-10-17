"Блукаючого бурята", військового РФ, який був перевдягнений у цивільне, затримали у Харкові. ФОТО

Харківські поліцейські впіймали російського окупанта, який перевдягнувся у цивільний одяг.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері в Харкові на вулиці поліція впіймала блукаючого бурята, який виявився переодягнутим в цивільне російським військовим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при собі у нього був російський паспорт та військовий квиток.

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