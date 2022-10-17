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"Блукаючого бурята", військового РФ, який був перевдягнений у цивільне, затримали у Харкові. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Харківські поліцейські впіймали російського окупанта, який перевдягнувся у цивільний одяг.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері в Харкові на вулиці поліція впіймала блукаючого бурята, який виявився переодягнутим в цивільне російським військовим", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що при собі у нього був російський паспорт та військовий квиток.
Топ коментарі
+58 Yev Mir
показати весь коментар17.10.2022 10:42
+51 belge
показати весь коментар17.10.2022 10:43
+51 Yev Mir
показати весь коментар17.10.2022 10:46
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без розбору.
нехай сидять до кінця війни вдома чи пиз*ують в польщу, у нас генеральне прибирання російського лайна ВКЛЮЧНО З ЇХНІМ ЯЗИКОМ, КУЛЬТУРОЮ ТА ПІСНЯМИ.
рассеянские чиновники, командированные в новые субъекты эрэфии(захваченные украинские земли), будут получать зарплату в двойном размере и суточные в размере около 8,5 тыс. рублей, следует из указа *********** паРаши пуйла.