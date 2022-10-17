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"Блукаючого бурята", військового РФ, який був перевдягнений у цивільне, затримали у Харкові. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Харківські поліцейські впіймали російського окупанта, який перевдягнувся у цивільний одяг.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері в Харкові на вулиці поліція впіймала блукаючого бурята, який виявився переодягнутим в цивільне російським військовим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при собі у нього був російський паспорт та військовий квиток.

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Блукаючого бурята, військового РФ, який був перевдягнений у цивільне, затримали у Харкові 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+58
Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу...
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17.10.2022 10:42
+51
Питекантроп, ****.
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17.10.2022 10:43
+51
Интересовался маршруткой на Белгород!
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17.10.2022 10:46
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просто треба стріляти все російськомовне падло на вулицях.

без розбору.

нехай сидять до кінця війни вдома чи пиз*ують в польщу, у нас генеральне прибирання російського лайна ВКЛЮЧНО З ЇХНІМ ЯЗИКОМ, КУЛЬТУРОЮ ТА ПІСНЯМИ.
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17.10.2022 17:43 Відповісти


рассеянские чиновники, командированные в новые субъекты эрэфии(захваченные украинские земли), будут получать зарплату в двойном размере и суточные в размере около 8,5 тыс. рублей, следует из указа *********** паРаши пуйла.
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17.10.2022 18:24 Відповісти
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