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Росіяни з опівночі обстрілюють Енергодар. У місті частково зникли вода та світло, - мер Орлов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В ніч з 18 на 19 жовтня окупанти обстрілюють Енергодар. Влучили по підстанції, місто частково без води й світла.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріли спочатку промислової зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку. Є повідомлення про пошкодження однієі з підстанцій, в також будівлі виконавчого комітету міської ради", - написав він у телеграмі.

Інформації про постраждалих поки немає.

Мер закликав містян залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін.

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Росіяни з опівночі обстрілюють Енергодар. У місті частково зникли вода та світло, - мер Орлов 01

Автор: Ольга Лузан
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асфабаждают. ат жізні
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19.10.2022 08:50 Відповісти
 
 