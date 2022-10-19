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Вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у Запорізькій області, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупант застосував ракети С300. На об’єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає", - зазначив він.
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