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Вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у Запорізькій області, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупант застосував ракети С300. На об’єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає", - зазначив він.

Вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у Запорізькій області, - ОВА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за добу обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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Ці підераси методично знищують інфраструктуру забезпечення життєдіяльності населених пунктів, щоб повністю позбавити людей комфорту і зробити непридатними для проживання.
Рашисти не здатні воювати з армією, а тільки з цивільним населенням і беззахисною інфраструктурою.
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19.10.2022 09:07 Відповісти
 
 