Вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у Запорізькій області, - ОВА. ФОТО

Вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупант застосував ракети С300. На об’єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за добу обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА