Росіяни усю ніч обстрілювали Дніпропетровську область з різної зброї. ФОТО

Російська армія в ніч на 19 жовтня обстрілювала Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. У Криворізькому районі поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. У деяких громадах зникло електропостачання й почалися перебої з водою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Криворізькому районі поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Серйозні руйнування.Без електрики залишилися міста та села у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах і один з районів Кривого Рогу. Знеструмлені насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах перебої з водою, - написав Резніченко.

Також у Кривому розі руйнувань зазнав внаслідок ворожої атаки понівечений двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Росіяни також всю ніч обстрілювали з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії Накопольський район області. До 60 снарядів було випущено на Марганецьку та Червоногригорівську громади.

Пошкоджені житлові будинки. Жертв, попередньо, немає.





