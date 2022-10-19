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Дніпропетровщина (2408) Кривий Ріг (830) обстріл (21421) Резніченко (492) Нікополь (566)

Росіяни усю ніч обстрілювали Дніпропетровську область з різної зброї. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російська армія в ніч на 19 жовтня обстрілювала Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. У Криворізькому районі поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. У деяких громадах зникло електропостачання й почалися перебої з водою.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Криворізькому районі поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Серйозні руйнування.Без електрики залишилися міста та села у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах і один з районів Кривого Рогу. Знеструмлені насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах перебої з водою, - написав Резніченко.

Також у Кривому розі руйнувань зазнав внаслідок ворожої атаки понівечений двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Росіяни також всю ніч обстрілювали з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії Накопольський район області. До 60 снарядів було випущено на Марганецьку та Червоногригорівську громади.

Пошкоджені житлові будинки. Жертв, попередньо, немає.

Росіяни усю ніч обстрілювали Дніпропетровську область з різної зброї 01
Росіяни усю ніч обстрілювали Дніпропетровську область з різної зброї 02
Росіяни усю ніч обстрілювали Дніпропетровську область з різної зброї 03

Автор: Марина Макєєва
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Обезьяны, ***....
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19.10.2022 10:05 Відповісти
Мавпи у порівняно з ними на більш вищому ступені розвитку.
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19.10.2022 10:09 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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19.10.2022 11:04 Відповісти
 
 