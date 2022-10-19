В пам’ять про загиблого на фронті воїна Максима Вороб’єнка "Бойові птахи України" розробили серію "Валькірій". ФОТО

Компанія "Бойові птахи України" розробила серію БПЛА "Валькірія".

Про це повідомив у фейсбуці Дмитро Ковальчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця війна забирає найкращих.... Три місяці назад на фронті загинув Максим Вороб'єнко, це син нашого побратима, колеги, волонтера "АРМІЯ SOS", одного з причетних до народження "Валькірії", Дмитра Вороб'єнко", - пише він.

"Максу на той час було лише 19 років, він був одним із нас, літуном, оператором БПЛА. Він служив в 72 механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Ми пообіцяли собі і його батьку, що ми не забудемо цього і ми зробили серію "Валькірій" із 19 штук, чорного кольору. Частина цих літаків піде в 72 бригаду, а інша на ту частину фронту, де працював Максим і ми точно знаємо що ці літаки наблизять нас до перемоги, я думаю Максим хотів би цього не менше за нас", - пише Ковальчук.

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