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В пам’ять про загиблого на фронті воїна Максима Вороб’єнка "Бойові птахи України" розробили серію "Валькірій". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Компанія "Бойові птахи України" розробила серію БПЛА "Валькірія".

Про це повідомив у фейсбуці Дмитро Ковальчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця війна забирає найкращих.... Три місяці назад на фронті загинув Максим Вороб'єнко, це син нашого побратима, колеги, волонтера "АРМІЯ SOS", одного з причетних до народження "Валькірії", Дмитра Вороб'єнко", - пише він.

"Максу на той час було лише 19 років, він був одним із нас, літуном, оператором БПЛА. Він служив в 72 механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Ми пообіцяли собі і його батьку, що ми не забудемо цього і ми зробили серію "Валькірій" із 19 штук, чорного кольору. Частина цих літаків піде в 72 бригаду, а інша на ту частину фронту, де працював Максим і ми точно знаємо що ці літаки наблизять нас до перемоги, я думаю Максим хотів би цього не менше за нас", - пише Ковальчук.

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В пам’ять про загиблого на фронті воїна Максима Вороб’єнка Бойові птахи України розробили серію Валькірій 01
В пам’ять про загиблого на фронті воїна Максима Вороб’єнка Бойові птахи України розробили серію Валькірій 02
В пам’ять про загиблого на фронті воїна Максима Вороб’єнка Бойові птахи України розробили серію Валькірій 03

Автор: Ірина Дашківська
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України.Розробникам-респект...
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19.10.2022 10:00 Відповісти
Герої не вмирають. Слава Україні!
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19.10.2022 10:11 Відповісти
Слухала учора Бутусова про битву за небо...скільки смутку, болі,але і надії було в розмові. Жаль,що уряду не до війни,відео від президента не надихає,а нервує. Вам би захист, вам би ППО, літаки,а не пусті,дорогі по фінансам записи. Вам би чесну інформацію,а не пусті плани Резніченко, прийняті за реальність. Боріться і перемагайте. В Пам'ять Героям, в Пам'ять загиблим. УКРАЇНА ПОНАД УСЕ
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19.10.2022 10:11 Відповісти
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19.10.2022 11:05 Відповісти
 
 