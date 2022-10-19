Глава Пентагону Остін провів перемовини щодо України з міністром оборони Британії Воллесом. ФОТО

Ллойд Остін та Бен Воллес обговорили подальшу безпекову підтримку України на тлі російської агресії.

Про це Остін повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Було приємно зустрітися з міністром оборони Великої Британії Воллесом. Ми обговорили поточні зусилля щодо підтримки України, включно з безпековою допомогою, а також важливість трансатлантичного співробітництва та регіональної безпеки у світлі безперервного жорстокого нападу Росії на Україну", - написав глава оборонного відомства США.

На зустрічі двох міністрів також був присутній голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

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