Глава Пентагону Остін провів перемовини щодо України з міністром оборони Британії Воллесом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Ллойд Остін та Бен Воллес обговорили подальшу безпекову підтримку України на тлі російської агресії.
Про це Остін повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Було приємно зустрітися з міністром оборони Великої Британії Воллесом. Ми обговорили поточні зусилля щодо підтримки України, включно з безпековою допомогою, а також важливість трансатлантичного співробітництва та регіональної безпеки у світлі безперервного жорстокого нападу Росії на Україну", - написав глава оборонного відомства США.
На зустрічі двох міністрів також був присутній голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
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Будь ласка, зачекайте...
- В каком смысле?
- Ну там "массированная ракетная атака на энергосистему Украины" ...
- И что?
- Ну так надо же отреагировать.
- Так мы и реагируем
- Как?
- Встречаемся.
путин-*****.
ФСБ- говно.
РФія- страна террорист.
Кацап - брехливьій нелюдь-раб *********** на швабре .
*****&фсб&рф&кацап- ПНХ , за рюззкім карабльом.