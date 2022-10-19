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Велика Британія (3702) війна (56949) Пентагон (1099) США (14537) Воллес (212) Остін Ллойд (375) Міллі (151)

Глава Пентагону Остін провів перемовини щодо України з міністром оборони Британії Воллесом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Ллойд Остін та Бен Воллес обговорили подальшу безпекову підтримку України на тлі російської агресії.

Про це Остін повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Було приємно зустрітися з міністром оборони Великої Британії Воллесом. Ми обговорили поточні зусилля щодо підтримки України, включно з безпековою допомогою, а також важливість трансатлантичного співробітництва та регіональної безпеки у світлі безперервного жорстокого нападу Росії на Україну", - написав глава оборонного відомства США.

На зустрічі двох міністрів також був присутній голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

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Глава Пентагону Остін провів перемовини щодо України з міністром оборони Британії Воллесом 01

Автор: Ольга Лузан
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Серьезные люди собрались. Надеюсь, что договорились о том, как решить проблему ирана.
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19.10.2022 09:57 Відповісти
"Дружите с англо-саксами - не прогадаете". Абсолютно верно. Хороших переговоров
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19.10.2022 09:59 Відповісти
Якщо Воллеса ще теоретично можна приліпити до анло-саксонських племен, які жили в V-VII столітті, як їхнього нащадка, то яким боком до них Остін?
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19.10.2022 10:26 Відповісти
З якою метою цікавитесь
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19.10.2022 10:33 Відповісти
- Я знаю українців - я був в Україні п'ять разів - і вони будуть воювати. Моя мати - українка, - сказав Воллес.
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19.10.2022 11:08 Відповісти
- Ну что делать будем?
- В каком смысле?
- Ну там "массированная ракетная атака на энергосистему Украины" ...
- И что?
- Ну так надо же отреагировать.
- Так мы и реагируем
- Как?
- Встречаемся.
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19.10.2022 10:31 Відповісти
Ты больной?
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19.10.2022 10:41 Відповісти
нагадую:
путин-*****.
ФСБ- говно.
РФія- страна террорист.
Кацап - брехливьій нелюдь-раб *********** на швабре .
*****&фсб&рф&кацап- ПНХ , за рюззкім карабльом.
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19.10.2022 12:16 Відповісти
Блин ребята дайте уже АТАКМС и всё будет лучше, чем было ) Хотите давайте даже встретимся, посидим втроем, пивка треснем, обсудим этот вопрос ))
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19.10.2022 10:45 Відповісти
 
 