Росіяни склали під Антонівським мостом імпровізовану переправу з барж. ФОТО супутника
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти склали під пошкодженим захисниками України Антонівським мостом біля окупованого Херсону баржі.
Це видно за супутниковими знімками, які показав у твіттері OSINT-ентузіаст Тім Ерхарт, повідомляє Цензор.НЕТ.
На знімку від 18 жовтня видно, як баржа штовхає останні деталі "мосту" на місце об 11:14 ранку.
"Це [баржевий міст] дозволить Росії швидше поповнювати запаси або швидко евакуюватися. Це також легка ціль", - написав Ерхарт, маючи на увазі ракетні удари з M142 HIMARS та аналогічних систем на озброєнні ЗСУ.
Це вже не перша спроба росіян зібрати під Антонівським мостом міст із барж. Попередню таку конструкцію вони чомусь самі розібрали наприкінці вересня.
Топ коментарі
+19 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар19.10.2022 10:19
+7 Ласковый зверь
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+6 Артм Воронцов
показати весь коментар19.10.2022 10:38
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"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра"
Для )(уйла головнє захопити,хіба він щось виділяв на ту ж захоплену Абхазію чи Осетію..чи так звану "лднр"..чи Крим став всесвітньою "курортною меккою"
Але то не скоро, років через надцять після нашої перемоги