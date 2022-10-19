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міст (827) Херсонщина (4367)

Росіяни склали під Антонівським мостом імпровізовану переправу з барж. ФОТО супутника

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти склали під пошкодженим захисниками України Антонівським мостом біля окупованого Херсону баржі.

Це видно за супутниковими знімками, які показав у твіттері OSINT-ентузіаст Тім Ерхарт, повідомляє Цензор.НЕТ.

На знімку від 18 жовтня видно, як баржа штовхає останні деталі "мосту" на місце об 11:14 ранку.

"Це [баржевий міст] дозволить Росії швидше поповнювати запаси або швидко евакуюватися. Це також легка ціль", - написав Ерхарт, маючи на увазі ракетні удари з M142 HIMARS та аналогічних систем на озброєнні ЗСУ.

Це вже не перша спроба росіян зібрати під Антонівським мостом міст із барж. Попередню таку конструкцію вони чомусь самі розібрали наприкінці вересня.

Також дивіться: ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, - росЗМІ. ВIДЕО

Росіяни склали під Антонівським мостом імпровізовану переправу з барж 01
Росіяни склали під Антонівським мостом імпровізовану переправу з барж 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
ХІМЕРИ вже облизуються...
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19.10.2022 10:19
+7
Так правый берег на 30 метров выше левого, по идее левый и затопит. Или я ошибаюсь?
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19.10.2022 10:31
+6
баржо міст добре пристреляний...чекаємо на сутьеве двіженіє вати для перетворення на бавовну.....
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19.10.2022 10:38
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ХІМЕРИ вже облизуються...
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19.10.2022 10:19 Відповісти
На другій фотографії видно, що наші вже зробили в цій переправі суттєві дірки.
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19.10.2022 10:24 Відповісти
То баржі ПІД мостом!..
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19.10.2022 10:41 Відповісти
Не під мостом , а збоку . Під мостом баржам заважають опори . Тобто від вертикальних ударів з повітря - баржі всеодно не захищені . .
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19.10.2022 10:49 Відповісти
суравікін хоче"нєпрастиє рєшенія"...ходять чутки про підрив дамби .Гауляйтер Кремля Сосальдо объявил об "эвакуации гражданского населения на левый берег Днепра"
"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра"
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19.10.2022 10:24 Відповісти
Так правый берег на 30 метров выше левого, по идее левый и затопит. Или я ошибаюсь?
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19.10.2022 10:31 Відповісти
не ошибаетесь
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19.10.2022 10:33 Відповісти
хто його .зна..суравікін в сирії робив армагедон..бомбив міста стирав з землі..бо там не було ппо..сальдо втікати зібрався,от з херсонщини ось що він лепочеhttps://t.me/Ukraine_365News/39146
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19.10.2022 10:37 Відповісти
З-за прискорення Коріоліса праві береги річок, які течуть з півночі на південь, в Північній півкулі Землі завжди вищі за рівнинні лівобережні.
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19.10.2022 12:31 Відповісти
Я в курсі)
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19.10.2022 12:44 Відповісти
Круто!Ніколи такого не чув.
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19.10.2022 16:35 Відповісти
шкільний курс фізики і географії
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19.10.2022 20:08 Відповісти
Тут така справа: водозабір Північно-Кримського каналу знаходиться вище Каховської греблі. Якщо спустити воду з Каховського моря, то й водозабір перестане функціонувати. Відповідно, Крим і більша частина Херсонської області залишаться без води. Дуже непросте рішення.
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19.10.2022 11:28 Відповісти
Тут така справа...що це війна..рашисти не рахуються навіть з власними втратими, ..стираючи українські міста з землі..і погрожуючи ядерний ударом...а ви про якусь дамбу )(уйлу по барабану скільки і кого загине...до кримчан таке ж відношення було,як до меншоварностної общини на протязі всієї окупації Криму,так само ,як до тих бурятів чи дагестанців. Це обслуговуючий персонал для "вялікорускіх".
Для )(уйла головнє захопити,хіба він щось виділяв на ту ж захоплену Абхазію чи Осетію..чи так звану "лднр"..чи Крим став всесвітньою "курортною меккою"
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19.10.2022 11:58 Відповісти
Что будет за подрыв дамбы лысые поцы не думают ?
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19.10.2022 10:37 Відповісти
Думаю, що нічого. В найгіршому випадку - відновлення за рахунок росії.
Але то не скоро, років через надцять після нашої перемоги
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19.10.2022 11:14 Відповісти
Думаю, що їм негайно прилетить з кількох кінців.
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19.10.2022 12:05 Відповісти
Чим вони мають думати,якщо в них замість голови - д..па..
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19.10.2022 11:19 Відповісти
баржо міст добре пристреляний...чекаємо на сутьеве двіженіє вати для перетворення на бавовну.....
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19.10.2022 10:38 Відповісти
Херсон - добра пастка, щоб злити кров з армії кацапів. непогано пустити в пастку ще кілька щурів, навіть якщо звільнення займе більше часу, тому що буде менше кацапів для боротьби на менш вигідних позиціях.
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19.10.2022 10:41 Відповісти
Рлзхерячте нахрін цей міст!
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19.10.2022 13:25 Відповісти
 
 