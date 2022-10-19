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Шість суден з агропродукцією вийшли з українських портів 19 жовтня. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

19 жовтня, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з українських портів вийшли 6 суден із 86,7 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство інфраструктури України

"Сьогодні, 19 жовтня, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 6 суден із 86,7 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

З Одеського порту вийшов балкер KEMAL KURU, із Чорноморська – ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а з порту "Південний" – балкери KUBROSLI-Y, DAYTONA-H та танкер DENSA DEFNE.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7,9 млн тонн продовольства.

Всього з українських портів вийшли 360 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Шість суден з агропродукцією вийшли з українських портів 19 жовтня 01
Шість суден з агропродукцією вийшли з українських портів 19 жовтня 02
Шість суден з агропродукцією вийшли з українських портів 19 жовтня 03

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Автор: Марина Макєєва
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Навіть питання не хочу ставити про Іран....
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19.10.2022 10:54 Відповісти
Хто знає, воно нам здорово допомагає?!...
А нашому народові їсти нічого не треба, стратегічні запаси забиті повністю?!...
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19.10.2022 10:55 Відповісти
Зернові вивозять,а хліб в Україні дорожчає...
Годуємо посібників тероризму...
Невже забули голодомор?
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19.10.2022 11:05 Відповісти
Варто було б уточнити, скільки з них узяли курс на іран...
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19.10.2022 11:13 Відповісти
 
 