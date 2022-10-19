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Завершено розслідування щодо зрадника-начальника артилерії військової частини у Криму, який нині воює на боці окупантів, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

ДБР продовжує притягувати до відповідальності зрадників з-поміж колишніх військових, які у 2014 році перейшли на бік ворога, а нині воюють проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, ці злочини не мають терміну давності й кожен зрадник рано чи пізно понесе заслужене покарання.

"Працівники ДБР завершили спеціальне розслідування стосовно колишнього начальника артилерії однієї з військових частин Збройних сил України з АР Крим, який у 2014 році перейшов на бік ворога. Обвинувальний акт направлено до суду. Після захоплення російськими окупантами військової частини підполковник присягнув на вірність агресору. Вислуговуючись перед окупантами, він сприяв передачі майна військової частини підрозділам артилерії та Чорноморського флоту Російської армії. Наразі він проходить службу на посаді начальника артилерії військової частини РФ та воює проти України", - йдеться у повідомленні.

Колишній український військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

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Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Завершено розслідування щодо зрадника-начальника артилерії військової частини у Криму, який нині воює на боці окупантів, - ДБР 01
Завершено розслідування щодо зрадника-начальника артилерії військової частини у Криму, який нині воює на боці окупантів, - ДБР 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Имитация бурной деятельности в прокуратуре - на фронт идти не хотят
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19.10.2022 11:13
+5
Навіщо проводити розслідування і витрачати на це величезні кошти. Є списки військових на стан лютого 14 року. Потім є списки військових на стан квітня коли вже всі кримські військові мали бути на підконтрольні частині України. Все. Кого нема в другому списку - той зрадник.
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19.10.2022 11:19
+4
ну і що ж нарозслідували? що він зрадник? довго думали? чи просто- бабло капае-можна ще 5 років розслідувати..
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19.10.2022 11:05
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ну і що ж нарозслідували? що він зрадник? довго думали? чи просто- бабло капае-можна ще 5 років розслідувати..
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19.10.2022 11:05 Відповісти
У мене таке ж питания- шо далі? Активи в судах заарештовують - потім власники в верховному суді все відвоюють
Розслідування проти зрадників роблять - а те тількі сміються. Якщо б був Моссад , да вбивав би зрадників- тоді би їм було страшно
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19.10.2022 11:12 Відповісти
По активам - потім власники( типа мертветчука) можуть і в лондонський суд подати і виграти .

і українська прокуратура завжди їм ДОПОМАГАЕ за пару лимонов
Где гроши от Янека, Азарова, клименка и т д ? Все гроши прокурори ПРОСРАЛИ
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19.10.2022 11:17 Відповісти
Привлечением к ответственности будет его полная демилитаризация с могилизацией и получением родственниками очередной гавно-Лады, а не какие-то смешные обвинительные акты в суд. А вот что там с многочисленными предателями среди наших крымских сбушников и милиционеров, которые сбежали в полном составе? В Киеве никого не хотят привлечь к уголовной ответственности за подбор, обучение и руководство всей этой нечистью?
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19.10.2022 11:10 Відповісти
Имитация бурной деятельности в прокуратуре - на фронт идти не хотят
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19.10.2022 11:13 Відповісти
ДБР як завжди - робе вигляд, що працює в інтересах України.
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19.10.2022 11:18 Відповісти
Навіщо проводити розслідування і витрачати на це величезні кошти. Є списки військових на стан лютого 14 року. Потім є списки військових на стан квітня коли вже всі кримські військові мали бути на підконтрольні частині України. Все. Кого нема в другому списку - той зрадник.
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19.10.2022 11:19 Відповісти
А имя у него есть?
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19.10.2022 11:54 Відповісти
А что, Комфи в Крыму работает? Чья это контора?
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19.10.2022 11:55 Відповісти
І що далі?
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19.10.2022 13:27 Відповісти
The only appropriate investigation in cases like such would be determining if the info about the successful elimination is true.
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19.10.2022 15:42 Відповісти
Я наголошую таких тварюк потрібно находити і карати і не тільки його а всю його родину.Вони знали тварюки що робили !
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19.10.2022 21:07 Відповісти
 
 