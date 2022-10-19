Завершено розслідування щодо зрадника-начальника артилерії військової частини у Криму, який нині воює на боці окупантів, - ДБР. ФОТО

ДБР продовжує притягувати до відповідальності зрадників з-поміж колишніх військових, які у 2014 році перейшли на бік ворога, а нині воюють проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, ці злочини не мають терміну давності й кожен зрадник рано чи пізно понесе заслужене покарання.

"Працівники ДБР завершили спеціальне розслідування стосовно колишнього начальника артилерії однієї з військових частин Збройних сил України з АР Крим, який у 2014 році перейшов на бік ворога. Обвинувальний акт направлено до суду. Після захоплення російськими окупантами військової частини підполковник присягнув на вірність агресору. Вислуговуючись перед окупантами, він сприяв передачі майна військової частини підрозділам артилерії та Чорноморського флоту Російської армії. Наразі він проходить службу на посаді начальника артилерії військової частини РФ та воює проти України", - йдеться у повідомленні.

Колишній український військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

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