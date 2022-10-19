Псевдоголову адміністрації Чорнобаївської громади судитимуть за співпрацю з окупантами, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва завершено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою громадянина України у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функції, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік, перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, вступив у злочинну змову з окупаційними військами та, отримавши від них пропозицію очолити незаконно створений орган влади, добровільно обійняв посаду голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області.

"Займаючи вказану посаду, чоловік в порушення вимог Конституції та Законів України незаконно розпоряджається комунальним майном. Наразі обвинувальний акт стосовно підозрюваного спрямовано до суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалося СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження ДЗНД СБ України.

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