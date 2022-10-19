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Псевдоголову адміністрації Чорнобаївської громади судитимуть за співпрацю з окупантами, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва завершено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою громадянина України у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функції, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік, перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, вступив у злочинну змову з окупаційними військами та, отримавши від них пропозицію очолити незаконно створений орган влади, добровільно обійняв посаду голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області.

"Займаючи вказану посаду, чоловік в порушення вимог Конституції та Законів України незаконно розпоряджається комунальним майном. Наразі обвинувальний акт стосовно підозрюваного спрямовано до суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалося СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження ДЗНД СБ України.

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Псевдоголову адміністрації Чорнобаївської громади судитимуть за співпрацю з окупантами, - прокуратура 01

Автор: Ірина Дашківська
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и зачем рожу пикселить? На фото: Юрий Турулев.
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19.10.2022 11:29 Відповісти
Гауляйтером легендарной Чернобаевки российские оккупанты назначили херсонского предпринимателя Юрия Валерьевича Турулева.

До своего нынешнего «назначения» Турулев работал заместителем начальника Херсонского куста автостанций, начальником Херсонской пригородной автостанции ООО «Херсонавтотранс».

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19.10.2022 11:40 Відповісти
чому запроданець не за гратами?
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19.10.2022 11:39 Відповісти
Він ще на окупованій.
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19.10.2022 12:03 Відповісти
Какого района? Белозерского?) Серьезно? Рукожопы в прокуратуре не знают что такого района не существует? Или знают и так отмазывают преступника?
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19.10.2022 13:27 Відповісти
Та його нагородити потрібно, орки злітаються в Чорнобаївку на бавовну як мухи на мед.
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19.10.2022 15:33 Відповісти
 
 