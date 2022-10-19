"Евакуація" українців з окупованого Херсону. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Херсоні так звана "влада" оголосила "евакуацію" цивільного населення.

Фото "евакуації" оприлюднив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Так виглядає евакуація. Як бачимо, людей не дуже багато і не думаю, що вони мають розуміння куди і наскільки вони їдуть", - прокоментував він.

Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.

Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України.

Загарбники закрили в’їзд до окупованого Херсону для цивільних на 7 днів.

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