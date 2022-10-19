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Внаслідок обстрілу Оріхова Запорізької області поранено вісім мирних жителів, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У наслідку ворожого обстрілу Оріхова Запорізької області сьогодні вночі поранено вісім цивільних жителів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у людей поранення різного ступеню важкості, всіх ушпиталено. Ворог застосував реактивні систем залпового вогню.
"Обстріл тривав майже сім годин. Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу. Наразі в Оріхові відсутнє електро та водопостачання. Профільні службі вже працюють над відновленням мереж. Місто Гуляйполе було обстріляне ракетами С300. Руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - додає очільник регіону.
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