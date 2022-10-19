За добу росіяни 27 разів обстріляли 18 населених пунктів Донецької області. Є загиблі та пораненні. ФОТОрепортаж

У Донецькій області війська російської федерації за добу обстріляли 18 населених пунктів. Російські війська били з авіації, РСЗВ "Град", ракетних систем, артилерії та мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

"Ворог накрив вогнем міста Курахове, Авдіївка, Торецьк, Вугледар, Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне, Нью-Йорк, села Новоукраїнка, Карлівка, Богоявленка, Соловйове, Катеринівка, Времівка, Кліщіївка, Хромове, Воскресенка. Окупаційні війська били з авіації, РСЗВ "Град", ракетних систем, артилерії та мінометів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ударів знищено та пошкоджено 37 цивільних об‘єктів – 18 житлових будинків, приміщення ТЕС, будівля шахти, санепідемстанція, фермерське господарство, господарські споруди, гаражі, автомобілі.

У Кураховому російські війська поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, є загибла та поранені цивільні мешканці.

"Артилерійські обстріли не вщухають і на Бахмутському напрямку. Зокрема у Курдюмівці, Сіверську та Бахмуті від ворожих влучань загинули люди. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та приватні будинки", - розповіли у поліції.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.











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