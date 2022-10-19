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Затримано агента РФ, який збирав координати українських "центрів прийняття рішень" на Чернігівщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

сбу,контррозвідка

Контррозвідники Служби безпеки України встановили місцезнаходження і затримали у Чернігівській області російського агента. Він збирав розвіддані про дислокацію "центрів управління" ЗСУ та СБУ, координати місцевих органів влади та лікарень, відслідковував маршрути переміщення українських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Отримані відомості рашисти планували використати для масованих повітряних ударів по держустановах і соцоб’єктах. За даними слідства, затриманим є мешканець Сєверодонецька, який декілька років тому переїхав на Чернігівщину і отримав статус внутрішньо переміщеної особи.

Він був завербований спецслужбами рф на початку вторгнення, однак до виконання ворожих завдань приступив уже після звільнення регіону. Агент здійснював фотофіксацію об’єктів і позначав геолокації на картах", - йдеться в повідомленні.

Чоловік передавав матеріали куратору через анонімні месенджери та отримував за це гроші.

Затриманому повідомлено про підозру.

Також читайте: Затримано прокремлівську агітаторку-чиновницю столичного ЦНАП, яка закликала знищувати українців, - СБУ. ФОТО

Затримано агента РФ, який збирав координати українських центрів прийняття рішень на Чернігівщині, - контррозвідка СБУ 01
Затримано агента РФ, який збирав координати українських центрів прийняття рішень на Чернігівщині, - контррозвідка СБУ 02
Затримано агента РФ, який збирав координати українських центрів прийняття рішень на Чернігівщині, - контррозвідка СБУ 03
Затримано агента РФ, який збирав координати українських центрів прийняття рішень на Чернігівщині, - контррозвідка СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
не удивлен

таких много на юге и востоке Украины так как они по сути и не украинцы а искуственно завезенные москали которых привезли на место истребленных голодом украинцев
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19.10.2022 12:27
+19
"затриманим є мешканець Сєверодонецька, який декілька років тому переїхав на Чернігівщину" - кто-нибудь удивлен?
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19.10.2022 12:21
+15
Очередной лугандон!
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19.10.2022 12:24
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Заработал на бутылочку шампанского....присесть...а потом на зону...
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19.10.2022 12:21 Відповісти
посмотрите на фото-где живет это чмо ! забор-штахетник и плетенка,на нем спортивные-треники с обвисшим (может и обосран-м) задом, это Дно общества,такое себе злое-опущенное,без каких-либо перспектив на будущее
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19.10.2022 15:40 Відповісти
Понять и простить?
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19.10.2022 12:21 Відповісти
"затриманим є мешканець Сєверодонецька, який декілька років тому переїхав на Чернігівщину" - кто-нибудь удивлен?
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19.10.2022 12:21 Відповісти
не удивлен

таких много на юге и востоке Украины так как они по сути и не украинцы а искуственно завезенные москали которых привезли на место истребленных голодом украинцев
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19.10.2022 12:27 Відповісти
мочить гниду
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19.10.2022 12:24 Відповісти
Очередной лугандон!
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19.10.2022 12:24 Відповісти
дураки, русский спецназ(синонимы?), врраолалла(??),овцы, ведущие в неизвестность...Вы кого, дуболомы, нанимаете фотографировать больницы, которые есть на всех картах мира, гугла и яндекса?
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19.10.2022 12:25 Відповісти
Ти чомусь дивуєшся? Та я таких"дуболомів" кожного дня на форумі бачу - пишуть херню , навіть не потрудившись відкрить Гугл і звіриться - чи правда те , що вони пишуть! Останній раз учора ввечері придурку пояснив (на його дурний коментар) про особливості нових снарядів "хаймерса" Так він навіть не подякував , а почав мене лайном обливать! Люди просто не знають можливостей Інтернет і не знають , як у нього витребувать потрібну їм інформацію! І чим тупіше - тим нахабніше та агресивніше!
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19.10.2022 13:03 Відповісти
Цьому аХенту потрібно переламати руки й ноги , щоби не зміг , су@ ка ,
збирати якісь координати про нашу армію !
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19.10.2022 12:29 Відповісти
До двух коней за ноги і у різні сторони!!!!!! Скільки то, курва, буде ще продовжуватись!!!
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19.10.2022 12:29 Відповісти
В крематорий свинособачьего ******........................................
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19.10.2022 12:48 Відповісти
я часто зустрічаю твердження,що більшість таких чуваків....відпускають...це правда?
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19.10.2022 12:50 Відповісти
Я вже подумав що крота "козиря" взяли за "коки"... але не при цій владі.
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19.10.2022 12:53 Відповісти
__ну шукав с б у ,то й знайшов .
Не ГаЗпром,канечнА. Но мрii збуваються __
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19.10.2022 13:00 Відповісти
Допитати і вбити при спробі втечі
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19.10.2022 13:25 Відповісти
Нах*я воно нам живе?
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19.10.2022 13:34 Відповісти
На шибеницю гниду прямо там,на місці, почепити,бо інакше діла не буде.
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19.10.2022 15:25 Відповісти
Я продіваюсь із жОПи уже надійшла вказівка суддям, випустити диверсанта лугандонця під заставу....
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19.10.2022 15:30 Відповісти
В расход, тут же.
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19.10.2022 15:45 Відповісти
 
 