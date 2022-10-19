"Армія дронів" передала на фронт 179 безпілотників, - Мінцифри. ФОТОрепортаж

"Армія дронів" спільно з UNITED24, Держспецзв’язку та Генштабом передали 179 квадрокоптерів для потреб фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

"146 DJI Mavic 3 та 33 DJI Matrice RTK 300 поїхали з військовими в напрямку Херсонщини, Донеччини, Харківщини, Луганщини, Запоріжжя та прикордонних областей на півночі країни", - йдеться у повідомленні.

Безпілотники допоможуть відстежувати ворога по всій території фронту.

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що безпілотники Mavic 3 допоможуть захисникам і захисницям оперативно виявляти техніку, переміщення окупантів та коригувати артилерію по позиціях ворога.

"Ці дрони знімають відео у форматі 4К, що дає можливість дізнатися, де перебувають окупанти, не потрапити під їхній приціл та зберегти життя", - додав Федоров.

За його словами, ще потужніші дрони Matrice RTK 300 відправлено в гарячі точки.

"Ці дрони знаходять найбільш замасковані позиції росіян. Далі - робота артилерії. Військові оперативно отримують інформацію про місцеперебування окупантів і знищують ворожі позиції", - пояснив віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 3 місяці проєкту "Армія дронів" зібрано кошти на 986 безпілотників для ЗСУ, - Федоров











