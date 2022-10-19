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"Армія дронів" передала на фронт 179 безпілотників, - Мінцифри. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Армія дронів" спільно з UNITED24, Держспецзв’язку та Генштабом передали 179 квадрокоптерів для потреб фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

"146 DJI Mavic 3 та 33 DJI Matrice RTK 300 поїхали з військовими в напрямку Херсонщини, Донеччини, Харківщини, Луганщини, Запоріжжя та прикордонних областей на півночі країни", - йдеться у повідомленні.

Безпілотники допоможуть відстежувати ворога по всій території фронту.

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що безпілотники Mavic 3 допоможуть захисникам і захисницям оперативно виявляти техніку, переміщення окупантів та коригувати артилерію по позиціях ворога.

"Ці дрони знімають відео у форматі 4К, що дає можливість дізнатися, де перебувають окупанти, не потрапити під їхній приціл та зберегти життя", - додав Федоров.

За його словами, ще потужніші дрони Matrice RTK 300 відправлено в гарячі точки.

"Ці дрони знаходять найбільш замасковані позиції росіян. Далі - робота артилерії. Військові оперативно отримують інформацію про місцеперебування окупантів і знищують ворожі позиції", - пояснив віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 3 місяці проєкту "Армія дронів" зібрано кошти на 986 безпілотників для ЗСУ, - Федоров

Армія дронів передала на фронт 179 безпілотників, - Мінцифри 01
Армія дронів передала на фронт 179 безпілотників, - Мінцифри 02
Армія дронів передала на фронт 179 безпілотників, - Мінцифри 03
Армія дронів передала на фронт 179 безпілотників, - Мінцифри 04

Автор: Ірина Дашківська
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але вже потрібні дрони - камікадзе які б несли кілограм 30 вибухівки начиненою поражаючими елементами
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19.10.2022 13:45 Відповісти
ждём когда ты напишешь, где их можно купить, причём такие, чтобы не сбивались Рэбом
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19.10.2022 13:51 Відповісти
купить і я можу їх треба самим робити ...здається вони на деревах не ростуть
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19.10.2022 14:04 Відповісти
не реагуй на зе і порохоботів, у відповідь разве що нагадуй як краде влада млрд коштів...

порівнюй їх с рашкою де пенсійній фонд пускають на війну. Щоб люди мозок полоскали від совку. Тому що юа совок против рашистів - це план роману "1984"...

Тільки націоналізація та здоровий глузд у природокористуванні задля підняття економіки та впк допоможе знищити вщент москалів.
Але олігократією (під якою зе та єрмак) ПРОТИ, як цих паразитів може знищити ментальний совок?

Ніяк, це можуть тільки націоналісти по розуму.

Тобто - НАЦІЯ ПОДНАД УСЕ, НАЦІЇ НАЛЕЖИТЬ ВСЕ.
БУДЕТ ТАК!
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19.10.2022 14:23 Відповісти
чому "але", а не "також"?
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19.10.2022 13:54 Відповісти
Потрібні всякі дрони і камікадзе і розвідуваальні і ударні.
179 розвідувальних дрони - це добре.
Ці дрони як мінімум очі артилерії та управління боєм.
А враховуючи те що вони довго не живуть - поповнення дуже потрібне постійно.
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19.10.2022 15:22 Відповісти
Нужные для ВСУ вещи...

Вопрос: а в чем проблема?

Ведь эти дроны спокойно можно купить на рынке. Цена в районе от $750 до $2,500 в зависимости от комплектации и модели.

Почему они до сих пор не закуплены?
И не 179 штук, а больше- сколько нужно.

Это не приобретение «тяжелой военной техники», это доступный товар.
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19.10.2022 16:36 Відповісти
Как известно, рыба гниёт с головы. Когда страной управляет клоун, который годен разве что на приготовление шашлыков, для которого Ермак и Татаров незаменимые люди, о чем можно говорить. В бюджет вроде бы хотели протянуть финансирование телемарафона на 1,4 млрд гривен, а вы о коптерах.. На них много не заработаешь..
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19.10.2022 18:42 Відповісти
 
 