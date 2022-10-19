"Армія дронів" передала на фронт 179 безпілотників, - Мінцифри. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Армія дронів" спільно з UNITED24, Держспецзв’язку та Генштабом передали 179 квадрокоптерів для потреб фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.
"146 DJI Mavic 3 та 33 DJI Matrice RTK 300 поїхали з військовими в напрямку Херсонщини, Донеччини, Харківщини, Луганщини, Запоріжжя та прикордонних областей на півночі країни", - йдеться у повідомленні.
Безпілотники допоможуть відстежувати ворога по всій території фронту.
Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що безпілотники Mavic 3 допоможуть захисникам і захисницям оперативно виявляти техніку, переміщення окупантів та коригувати артилерію по позиціях ворога.
"Ці дрони знімають відео у форматі 4К, що дає можливість дізнатися, де перебувають окупанти, не потрапити під їхній приціл та зберегти життя", - додав Федоров.
За його словами, ще потужніші дрони Matrice RTK 300 відправлено в гарячі точки.
"Ці дрони знаходять найбільш замасковані позиції росіян. Далі - робота артилерії. Військові оперативно отримують інформацію про місцеперебування окупантів і знищують ворожі позиції", - пояснив віцепрем'єр.
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порівнюй їх с рашкою де пенсійній фонд пускають на війну. Щоб люди мозок полоскали від совку. Тому що юа совок против рашистів - це план роману "1984"...
Тільки націоналізація та здоровий глузд у природокористуванні задля підняття економіки та впк допоможе знищити вщент москалів.
Але олігократією (під якою зе та єрмак) ПРОТИ, як цих паразитів може знищити ментальний совок?
Ніяк, це можуть тільки націоналісти по розуму.
Тобто - НАЦІЯ ПОДНАД УСЕ, НАЦІЇ НАЛЕЖИТЬ ВСЕ.
БУДЕТ ТАК!
179 розвідувальних дрони - це добре.
Ці дрони як мінімум очі артилерії та управління боєм.
А враховуючи те що вони довго не живуть - поповнення дуже потрібне постійно.
Вопрос: а в чем проблема?
Ведь эти дроны спокойно можно купить на рынке. Цена в районе от $750 до $2,500 в зависимости от комплектации и модели.
Почему они до сих пор не закуплены?
И не 179 штук, а больше- сколько нужно.
Это не приобретение «тяжелой военной техники», это доступный товар.