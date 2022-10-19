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Сили ППО збили дві російські ракети в небі над Чернігівщиною. ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Сили протиповітряної оборони збили російські ракети над Чернігівщиною.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на пресслужбу ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Українські сили ППО збили дві ракети в небі над Чернігівщиною", - зазначає видання.

Пізніше в ОК "Північ" опублікували фото збитих ракет над Кіптями.

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Сили ППО збили дві російські ракети в небі над Чернігівщиною 01
Сили ППО збили дві російські ракети в небі над Чернігівщиною 02
Сили ППО збили дві російські ракети в небі над Чернігівщиною 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Чули! Десь годину тому на північному заході гупнуло!
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19.10.2022 14:26 Відповісти
Кіпті - акурат на півдорозі між Черніговом і Києвом.
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19.10.2022 14:37 Відповісти
Номер замазати догадалися, а приблизне місце збиття указали. Конспірація у нас якась напіввагітна.
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19.10.2022 15:05 Відповісти
Та отож
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19.10.2022 15:09 Відповісти
 
 