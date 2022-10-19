Сили ППО збили дві російські ракети в небі над Чернігівщиною. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сили протиповітряної оборони збили російські ракети над Чернігівщиною.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на пресслужбу ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Українські сили ППО збили дві ракети в небі над Чернігівщиною", - зазначає видання.

Пізніше в ОК "Північ" опублікували фото збитих ракет над Кіптями.

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