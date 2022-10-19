Сили ППО збили дві російські ракети в небі над Чернігівщиною. ФОТОрепортаж (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Сили протиповітряної оборони збили російські ракети над Чернігівщиною.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на пресслужбу ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.
"Українські сили ППО збили дві ракети в небі над Чернігівщиною", - зазначає видання.
Пізніше в ОК "Північ" опублікували фото збитих ракет над Кіптями.
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Яр Холодний
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