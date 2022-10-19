"АРМІЯ SOS" закликає долучатися до збору коштів на БПЛА "Валькірія": Вони ефективно працюють разом із ЗСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Волонтери "АРМІЯ SOS" закликають долучатися до збору коштів на придбання 9 комплексів БПЛА "Валькірія" для ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку волонтера АРМІЯ SOS Ярослава Тропінова
"Одна ракета Хаймарс та машину з боєкомплектом до РСЗВ "Ураган" та машину заряджання РСЗВ "Ураган" знищено. БПЛА "Валькірія" та система "Кропива" від АРМІЯ SOS ефективно працюють разом зі Збройними силами України задля Перемоги!", - зазначає волонтер.
Далі Тропінов закликає приєднуватися до нашого збору на 9 комплексів БПЛА "Валькірія".
"Ваша допомога дає РЕАЛЬНІ та ДІЄВІ результати!", - зазначає він, додаючи реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти.
--------------
АРМІЯ SOS
--------------
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/4DirUxwpuB
Монобанка на 9 БПЛА "Валькірія": https://send.monobank.ua/jar/Ae98s8Rw68
Приватбанк: Картка 5168 7456 0652 5191
Приватбанк: Рахунок в ГРН: № UA633052990000026007046801720
Pay Pal: [email protected]
Зробити внесок (G Pay / Cards / IBAN Bank transfer / Crypto): https://armysos.com.ua/uk/vnesok/
#Валькірія
Бачити менше
Будь ласка, зачекайте...