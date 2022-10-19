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"АРМІЯ SOS" закликає долучатися до збору коштів на БПЛА "Валькірія": Вони ефективно працюють разом із ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Волонтери "АРМІЯ SOS" закликають долучатися до збору коштів на придбання 9 комплексів БПЛА "Валькірія" для ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку волонтера АРМІЯ SOS Ярослава Тропінова

"Одна ракета Хаймарс та машину з боєкомплектом до РСЗВ "Ураган" та машину заряджання РСЗВ "Ураган" знищено. БПЛА "Валькірія" та система "Кропива" від АРМІЯ SOS ефективно працюють разом зі Збройними силами України задля Перемоги!", - зазначає волонтер.

АРМІЯ SOS закликає долучатися до збору коштів на БПЛА Валькірія: Вони ефективно працюють разом із ЗСУ 01

Далі Тропінов закликає приєднуватися до нашого збору на 9 комплексів БПЛА "Валькірія".

"Ваша допомога дає РЕАЛЬНІ та ДІЄВІ результати!", - зазначає він, додаючи реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти.

Також читайте: "Армія дронів" передала на фронт 179 безпілотників, - Мінцифри. ФОТОрепортаж

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АРМІЯ SOS
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Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/4DirUxwpuB
Монобанка на 9 БПЛА "Валькірія": https://send.monobank.ua/jar/Ae98s8Rw68
Приватбанк: Картка 5168 7456 0652 5191
Приватбанк: Рахунок в ГРН: № UA633052990000026007046801720
Pay Pal: [email protected]
Зробити внесок (G Pay / Cards / IBAN Bank transfer / Crypto): https://armysos.com.ua/uk/vnesok/
#Валькірія

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Автор: Ірина Дашківська
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Нужно мутить ударные дроны камикадзе кустарным способом у себя в гаражах (кто умеет) и пошел этот монастырский с лейтенантом бакановым или кто там щас рулит в сбУ В ЖОПУ!!!
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19.10.2022 14:31 Відповісти
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19.10.2022 14:43 Відповісти
если честно , ******* уже эти попрошайки , сидят на миллионах , свои офшоры берегут на день когда можно будет свалить , а народ должен последнее от себя отрывать , а свое производить мозгов нет ? у нас спецов по этой теме валом , ****** иран под колпаком из санкций нахерачил этих дронов тысячи , ракет баллистических не меньше , а наши зеленые клоуны ни чему не научились кроме как с протянутой рукой стоять и бабло пилить , просто чмошники безвольные и бесполезные.
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19.10.2022 14:46 Відповісти
Так перемога треба тільки народу,тому й мусимо збирати кошти...інакше,будуть тут панувати кацапські покидьки.
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19.10.2022 14:52 Відповісти
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19.10.2022 14:56 Відповісти
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19.10.2022 15:10 Відповісти
Are we talking the Kratos XQ-58 by any chance? 'Cause this one doesn't even have a price tag yet.
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19.10.2022 15:29 Відповісти
No. They talking about Ukrainian's dron with same name
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20.10.2022 09:26 Відповісти
 
 