"АРМІЯ SOS" закликає долучатися до збору коштів на БПЛА "Валькірія": Вони ефективно працюють разом із ЗСУ. ФОТО

Волонтери "АРМІЯ SOS" закликають долучатися до збору коштів на придбання 9 комплексів БПЛА "Валькірія" для ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку волонтера АРМІЯ SOS Ярослава Тропінова

"Одна ракета Хаймарс та машину з боєкомплектом до РСЗВ "Ураган" та машину заряджання РСЗВ "Ураган" знищено. БПЛА "Валькірія" та система "Кропива" від АРМІЯ SOS ефективно працюють разом зі Збройними силами України задля Перемоги!", - зазначає волонтер.

Далі Тропінов закликає приєднуватися до нашого збору на 9 комплексів БПЛА "Валькірія".

"Ваша допомога дає РЕАЛЬНІ та ДІЄВІ результати!", - зазначає він, додаючи реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти.

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АРМІЯ SOS

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Приватбанк: Рахунок в ГРН: № UA633052990000026007046801720

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