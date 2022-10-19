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У визволеному Лимані правоохоронці виявили "військову комендатуру" окупантів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У деокупованому Лимані виявлено місце дислокації так званої військової комендатури окупантів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ

"В адміністративній будівлі одного з місцевих підприємств представники ЗС РФ та підконтрольні їм незаконні збройні формування облаштували так званий штаб. Там вони проводили фільтраційні заходи й оформлювали місцевим мешканцям фейкові документи на переміщення по місту", - йдеться в повідомленні.

Місцевих мешканців, які не пройшли фільтрацію, примусово залучали до будівництва фортифікаційних споруд, розвантаження автомобілів з матеріальним забезпеченням, обладнання території колючим дротом тощо. Утримувались потерпілі по декілька днів у холодному підвалі, в нелюдських умовах.

Також у гаражах та боксах для ремонту техніки виявлено понівечені та розукомплектовані автотранспортні засоби, відібрані у місцевого населення.

Крім того, про перебування підрозділів армії держави-агресора на цій території вказують мапи Донецької області з певними відмітками, залишки харчових продуктів,  ліки російського виробництва, а також кинуті окупантами зброя і військова форма.

Вилучені речі стануть речовими доказами у справах про вчинення військовослужбовцями РФ злочинів на території Донецької області.

Досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно зі спеціалістами відділу криміналістичного забезпечення СУ ГУНП в Донецькій області.

У визволеному Лимані правоохоронці виявили військову комендатуру окупантів 01
У визволеному Лимані правоохоронці виявили військову комендатуру окупантів 02
У визволеному Лимані правоохоронці виявили військову комендатуру окупантів 03
У визволеному Лимані правоохоронці виявили військову комендатуру окупантів 04
У визволеному Лимані правоохоронці виявили військову комендатуру окупантів 05
У визволеному Лимані правоохоронці виявили військову комендатуру окупантів 06
У визволеному Лимані правоохоронці виявили військову комендатуру окупантів 07
У визволеному Лимані правоохоронці виявили військову комендатуру окупантів 08

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Автор: Марина Макєєва
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И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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19.10.2022 16:12 Відповісти
Московити сатаністи у них перевернутий світ де ЗЛО є ДОБРОМ, Чорне це біле
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19.10.2022 17:14 Відповісти
Ильїн мав на увазі комуністичну Росію-СРСР, а взагалі він був ідеологом рускага фашизму і є улюбленим філософським діячем Путлєра-*****.
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19.10.2022 17:21 Відповісти
откуда ты *******
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19.10.2022 17:05 Відповісти
З упевненістю можна сказати, що кацапська мамашка його виродила в сортирну дірку. Звісно, що воно не втонуло і зрозуміло чому.
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19.10.2022 17:18 Відповісти
Не тільки комуністичного. Написав саме для Путіна, що всю свою історію борсається в власному гавні .....
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19.10.2022 20:03 Відповісти
Асоціація опущених під"рів галімих фсб росії
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19.10.2022 20:36 Відповісти
 
 