У визволеному Лимані правоохоронці виявили "військову комендатуру" окупантів. ФОТОрепортаж

У деокупованому Лимані виявлено місце дислокації так званої військової комендатури окупантів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"В адміністративній будівлі одного з місцевих підприємств представники ЗС РФ та підконтрольні їм незаконні збройні формування облаштували так званий штаб. Там вони проводили фільтраційні заходи й оформлювали місцевим мешканцям фейкові документи на переміщення по місту", - йдеться в повідомленні.

Місцевих мешканців, які не пройшли фільтрацію, примусово залучали до будівництва фортифікаційних споруд, розвантаження автомобілів з матеріальним забезпеченням, обладнання території колючим дротом тощо. Утримувались потерпілі по декілька днів у холодному підвалі, в нелюдських умовах.

Також у гаражах та боксах для ремонту техніки виявлено понівечені та розукомплектовані автотранспортні засоби, відібрані у місцевого населення.



Крім того, про перебування підрозділів армії держави-агресора на цій території вказують мапи Донецької області з певними відмітками, залишки харчових продуктів, ліки російського виробництва, а також кинуті окупантами зброя і військова форма.

Вилучені речі стануть речовими доказами у справах про вчинення військовослужбовцями РФ злочинів на території Донецької області.



Досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно зі спеціалістами відділу криміналістичного забезпечення СУ ГУНП в Донецькій області.

















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