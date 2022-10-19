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Уряд Орбана проводить в Угорщині піар-кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Угорський уряд заплатив еквівалент 700 млн грн за пропагандистську кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Уряд Орбана проводить в Угорщині піар-кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу 01

Контракт було підписано на початку липня, але документацію опублікували лише 13 жовтня, і без доповнень, які розкривають точну тематику замовленої кампанії.

Угорські ЗМІ повідомляєть, що конкурс на розробку слогана та плаката, а також розміщення їх на вулицях виграли рекламні компанії, які "регулярно отримують замовлення від уряду Віктора Орбана". В уряді Угорщини очікують, що рекламники "виконають завдання, пов'язані з урядовою комунікацією на міжнародній та внутрішній арені, що впливають на майбутнє Європи", а також "завдання, пов'язані з урядовими рішеннями, які мають великий вплив на життя громадян".

Уряд Орбана проводить в Угорщині піар-кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу 02
Уряд Орбана проводить в Угорщині піар-кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина відмовилася брати участь у навчальній місії ЄС для українських військових

Уряд Орбана проводить в Угорщині піар-кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу 04

Минулими вихідними Facebook-сторінка угорського уряду змінила обкладинку: туди поставили той самий плакат із зображенням авіабомби та написом "Брюссельські санкції руйнують нас".

Уряд Орбана проводить в Угорщині піар-кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу 05

Угорські журналісти пишуть, що "останніми місяцями уряд усіма силами намагався звинуватити санкції ЄС у зростанні цін на енергоносії, хоча ЄС взагалі не обмежував імпорт газу, а заходи, вжиті проти імпорту сирої нафти, ще не набули чинності".

Нагадуємо, Будапешт не продає Україні озброєння та забороняє його постачання в Україну через свою територію. Також Угорщина послідовно виступає за скасування санкцій ЄС проти країни-окупанта.

Також читайте: Угорщина домоглася виключення ядерної енергетики з нового пакета санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+32
Я не розумію, хто кого потужніше: ЄС за Мадьярщину, чи Мадьярщина за ЄС?
Може, пора вже по зубах дати?
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19.10.2022 17:27
+28
питання ,--як прийняли Угорщину в Евросоюз та НАТО? І чи не пора б на нараді НАТО розглянути про виключення їх з альянсу
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19.10.2022 17:27
+23
Венгры в первую мировую были убийцами и одними из инициаторов войны.
Во вторую мировую были убийцами и фашистами.
И сейчас как были ********, так и остались.
Им ***** пообещал запад Украины, вот и отрабатывают.
Но вопрос сосать или не сосать перед кацапами, венграми и белорусами не стоит. СОСАТЬ.
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19.10.2022 17:31
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Я не розумію, хто кого потужніше: ЄС за Мадьярщину, чи Мадьярщина за ЄС?
Може, пора вже по зубах дати?
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19.10.2022 17:27 Відповісти
ЄС так не працює.. але якщо звернути їх увагу.. то може й підуть якісь розслідування про Орбаната
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19.10.2022 20:45 Відповісти
Вийти на переговори з РФ і запропонувати звільнити окуповані території в обмін на коридор до Угорщини
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19.10.2022 17:27 Відповісти
то нормально...геи завжды булы проты смазок.
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19.10.2022 17:27 Відповісти
питання ,--як прийняли Угорщину в Евросоюз та НАТО? І чи не пора б на нараді НАТО розглянути про виключення їх з альянсу
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19.10.2022 17:27 Відповісти
Всі піарщики ***** закінчують, без виключення...
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19.10.2022 17:28 Відповісти
боже, як кончені.
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19.10.2022 17:28 Відповісти
Йьобікі не можуть не бути йьобікамі-бо вони йьобікі...
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19.10.2022 17:29 Відповісти
Венгры в очередной раз подтвердили,что они ********.Секрет Полишинеля,мля.
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19.10.2022 17:29 Відповісти
Не гребіть всіх в кучу. Є угорці, а є Орбан, Сіярто ... на зп.
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19.10.2022 18:02 Відповісти
Его же только что переизбрали большинством голосов
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19.10.2022 18:58 Відповісти
А хто йго обрав? Угорці! Звісно ж є проти, але більшість-то "за" і тому йдуть за "руським корабльом"!
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19.10.2022 19:02 Відповісти
Венгры в первую мировую были убийцами и одними из инициаторов войны.
Во вторую мировую были убийцами и фашистами.
И сейчас как были ********, так и остались.
Им ***** пообещал запад Украины, вот и отрабатывают.
Но вопрос сосать или не сосать перед кацапами, венграми и белорусами не стоит. СОСАТЬ.
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19.10.2022 17:31 Відповісти
Венгерськи історики кажуть що їх народ вийшов з Уралу. Мабуть втікали від орди. Зараз якщо Україна програе і ***** наблизиться до їх кордонів він точно скаже що їх народ належіть його імпреіі як спадкоемцю орди і окупуе венгрію. Ці дурні самі собі копають могилу.
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20.10.2022 17:21 Відповісти
Хто ще купує у супермаркетах угорське лайно?
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19.10.2022 17:32 Відповісти
будьте обачні в своїх судженнях, бо й грузинів не варто міряти по Сракашвілі...
Австроугорська імперія, та що була ще до появи гітлера.. внесла величесно історику-культурну спадщину на заході нинішньої України. Так як і Польсько-Литовське князівство ще західніше.. а ще й північніше -- на території Білорусі!!! А те що Йовбан -- то КГБішта, то інше... і багато населення зомбо.. вони навіть не зомбовані, насправді, а вони не переймалися.. така була політика... Куму ЄС було цікаво -- виїхали, а залишилась або вата, а бо корінні, що вмирають на батьківщині...
і не хочу бути критиком проти українців.. але на совість щось зробити, то не в карму більшості наших, якщо порівнювати з угорцем.. тому стули пельку.. не тобі судити...
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19.10.2022 20:53 Відповісти
Мадяри - це русскіє з-за Урала. Ще питання є?
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19.10.2022 17:33 Відповісти
Мадьяры-- родина - коми-пермяцкий округ -север пред Уральских гор
европейская часть рф.
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19.10.2022 17:50 Відповісти
Європєйская часть рф? Ти диви, як смішно звучить. Ржач! Кацапи і Європа.
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19.10.2022 17:53 Відповісти
От як їх ще в ЄС тримають?!
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19.10.2022 17:35 Відповісти
Catch Orban and fuck him in the ass. Every day. For a year.
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19.10.2022 17:43 Відповісти
Поганая овца всё стадо портит. Вывод -- на шашлык.
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19.10.2022 17:47 Відповісти
как тут не вспомнить сапера Водичку?
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19.10.2022 17:51 Відповісти
Пора цыганам на выход.
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19.10.2022 17:52 Відповісти
Ще один поворот ключа в дверях на виліт з ЄС.
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19.10.2022 17:53 Відповісти
Є Угорщина та угорці, а є гнилий та корумпований Орбан з соїм оточенням. Дивує що не зважаючи на велику кількість доказів того що всю свою карєру Орбан робив за кримінальні гроші Сьоми Могілєвіча ЄС ці факти ігнорує. Сьогодні Орбан повністю поглинутий і підконтрольний ***** і втягує Угорщину в черговий альянс з фашистською диктатурою, яка закінчиться як завжди втратою територій і людей. Угорська молодь тікає з країни але пенсіонери-орбаноїди вимагають пенсій і "європейського рівня життя". Відтак населення Угорщини поступово буде заміщатися дешевою робочою силою. За 20 років від Угорщии залишиться тільки назва і памятник Орбану який поставлять нові мешканці країни.
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19.10.2022 18:11 Відповісти
незважаючи
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20.10.2022 04:39 Відповісти
Пора этих половцев уже выгонять с ЕС.
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19.10.2022 18:18 Відповісти
Так выгоняйте!!!
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19.10.2022 18:46 Відповісти
netu takogo mexanizma. Možno lišj "uititj" takix "po sobstvennomu želaniju".
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20.10.2022 01:44 Відповісти
Ну то, что у *******, память гупиков и то, что они долбойобики - это ожидаемо. Давно русня их танками не давила, но ничего - могут повторить. Правда, на пути мокшанских танков стала Украина, хотя мы могли их к вам пропустить транзитом. Но пожалели, *****, ваши жизни. Уже давно напрашивается, профилактический ремонт на нефтепроводе "ДрЮчба". Будете, суки, на коровьих лепешках ездить, страна *******. А когда НАТО вышибет вас из альянса - вас можно брать голыми руками.
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19.10.2022 18:18 Відповісти
Останній диктатор ЄС хоче створити уяву наче причина кризи це санкції, а не війна!
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19.10.2022 18:26 Відповісти
Угорщина витрачає кошти ЄС на критику антиросійських санкцій ЄС та скасуйте їм дотації , нехай їх кацапи годують !!!!!
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19.10.2022 18:40 Відповісти
Що вони там про мінєт на плакатах пишуть? Про те що Йорбан путлєру робить?
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19.10.2022 18:58 Відповісти
В тайожний союз нах...
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19.10.2022 19:09 Відповісти
Добре було б, якби отой Шахед, якимось чином до Угорщини долетів , та прямо у той плакат і влучив. Оце був би справжній PR. І за ТТХ він відстань від окупованого Севастополя, або Донецька до Будапешту якраз долає.
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19.10.2022 19:23 Відповісти
Орбану, как плохому танцору мешают фаберже. Заказывал пиар в помощь руке дающей, а в ЕС угрожают отобрать 7.5 ярда за какую то коррупцию. Ведь угрожают отобрать в 4 раза больше, чем должны Вольдемару за газ. Чешите репу, потомки лаптеногих.
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19.10.2022 19:29 Відповісти
******, - більше додати нічого.
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19.10.2022 19:54 Відповісти
Щож ви міндем латоріца - лізбіяни чортові підтримуєте цього гандона орбана?
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19.10.2022 20:06 Відповісти
Брюссельські санкції руйнують нас - так выходим из ЕС и сами себе хозяева. А то только попиариться.
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19.10.2022 20:09 Відповісти
И будете таким мадьярским Мадагаскаром в Европе
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19.10.2022 20:12 Відповісти
Угорщина мабуть єдина країна ЄС яка від переходу на ринкову економіку багато не отримала, навіть до Польщі по рівню ВВП на душу населення далеко. Тому така лояльність до параши.
Ситуація трохи схожа на Україну - 25 років по суті Україна профукала в пострадянському угарі, тільки зявилася олігархія, по рівню ВВП Угорщина і Україна на одному рівні 155 млрд $.
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19.10.2022 20:22 Відповісти
Для НАТО користі від членства Угорщини в альянсі меньше ніж з козла молока, зате політичного сморіду від цього "троянського коня" аж зашкалює.
Цікаво, що такого "цінного" позбудеться НАТО, виключивши цю проблематичну троянську коняку зі складу своєї організації?
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20.10.2022 04:04 Відповісти
Якщо угорщина член НАТО, мабудь вона відповідає усім крітеріям. Яккщо в угорщини є гроші на піар- компанію,то х... їм гроші від ЕС. Я так розумію, чи ні?
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20.10.2022 10:10 Відповісти
 
 