Уряд Орбана проводить в Угорщині піар-кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Угорський уряд заплатив еквівалент 700 млн грн за пропагандистську кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Контракт було підписано на початку липня, але документацію опублікували лише 13 жовтня, і без доповнень, які розкривають точну тематику замовленої кампанії.
Угорські ЗМІ повідомляєть, що конкурс на розробку слогана та плаката, а також розміщення їх на вулицях виграли рекламні компанії, які "регулярно отримують замовлення від уряду Віктора Орбана". В уряді Угорщини очікують, що рекламники "виконають завдання, пов'язані з урядовою комунікацією на міжнародній та внутрішній арені, що впливають на майбутнє Європи", а також "завдання, пов'язані з урядовими рішеннями, які мають великий вплив на життя громадян".
Минулими вихідними Facebook-сторінка угорського уряду змінила обкладинку: туди поставили той самий плакат із зображенням авіабомби та написом "Брюссельські санкції руйнують нас".
Угорські журналісти пишуть, що "останніми місяцями уряд усіма силами намагався звинуватити санкції ЄС у зростанні цін на енергоносії, хоча ЄС взагалі не обмежував імпорт газу, а заходи, вжиті проти імпорту сирої нафти, ще не набули чинності".
Нагадуємо, Будапешт не продає Україні озброєння та забороняє його постачання в Україну через свою територію. Також Угорщина послідовно виступає за скасування санкцій ЄС проти країни-окупанта.
Будь ласка, зачекайте...
Може, пора вже по зубах дати?
Во вторую мировую были убийцами и фашистами.
И сейчас как были ********, так и остались.
Им ***** пообещал запад Украины, вот и отрабатывают.
Но вопрос сосать или не сосать перед кацапами, венграми и белорусами не стоит. СОСАТЬ.
Австроугорська імперія, та що була ще до появи гітлера.. внесла величесно історику-культурну спадщину на заході нинішньої України. Так як і Польсько-Литовське князівство ще західніше.. а ще й північніше -- на території Білорусі!!! А те що Йовбан -- то КГБішта, то інше... і багато населення зомбо.. вони навіть не зомбовані, насправді, а вони не переймалися.. така була політика... Куму ЄС було цікаво -- виїхали, а залишилась або вата, а бо корінні, що вмирають на батьківщині...
і не хочу бути критиком проти українців.. але на совість щось зробити, то не в карму більшості наших, якщо порівнювати з угорцем.. тому стули пельку.. не тобі судити...
европейская часть рф.
Ситуація трохи схожа на Україну - 25 років по суті Україна профукала в пострадянському угарі, тільки зявилася олігархія, по рівню ВВП Угорщина і Україна на одному рівні 155 млрд $.
Цікаво, що такого "цінного" позбудеться НАТО, виключивши цю проблематичну троянську коняку зі складу своєї організації?