УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7686 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
3 654 6
війна (56949) крилаті ракети (901) обстріл (21421) ракети (2850) Запорізька область (2585) Тимошенко_Кирило (493)

Рашисти завдали ракетного удару по спеціалізованій школі у Запорізькій області, - ОП (оновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні зранку рашисти завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізька область, 20.10.22. Російські терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється", - зазначив він.

"Ці нелюди обов'язково будуть покарані", - додає Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Оріхова Запорізької області поранено вісім мирних жителів, - ОВА. ФОТО

Пізніше Тимошенко зазначив, що жертв немає.

"Але маємо зруйновану цивільну інфраструктуру та житлові будинки в смт. Комишуваха. Екстрені служби працюють на місцях", - інформує він.

Рашисти завдали ракетного удару по спеціалізованій школі у Запорізькій області, - ОП (оновлено) 01
Рашисти завдали ракетного удару по спеціалізованій школі у Запорізькій області, - ОП (оновлено) 02
Рашисти завдали ракетного удару по спеціалізованій школі у Запорізькій області, - ОП (оновлено) 03
Рашисти завдали ракетного удару по спеціалізованій школі у Запорізькій області, - ОП (оновлено) 04

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапня за свой счёт таки хочет нам весь юго-восток перестроить. Ну что же, новая инфраструктура нам не повредит
показати весь коментар
20.10.2022 08:59 Відповісти
А детские жизни кто вернёт? Инфраструктура ....
показати весь коментар
20.10.2022 09:22 Відповісти
Ватабот, ваши усилия через убийства гражданских заставить нас капитулировать тщетны. Запомните, конченные ущербы
показати весь коментар
20.10.2022 12:37 Відповісти
Это вы мне, неуважаемый? Из меня ватабот такой же как из вас балерина в Большом Театре долбанной раши. .
показати весь коментар
21.10.2022 01:12 Відповісти
Яким боком зам завгоспа до військових дій в Україні?
показати весь коментар
20.10.2022 09:37 Відповісти
 
 