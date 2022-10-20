Син голови Красноградської РДА мажор Войтенко запевняє, що на "Майбаху" їздив у Монако за гуманітаркою. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Син голови Красноградської РДА, що на Харківщини, Олександр Войтенко виявився фігурантом розслідування ЗМІ "Батальон Монако 2". Його Mercedes-Maybach було помічено в Монако, але Войтенко стверджує, що перебуває в Україні, а за кордон з’їздив лише раз, за гуманітарною допомогою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsroom.
Чорно-сріблястий "Майбах" на харківських номерах був помічений серед інших автівок українців у Монако. За словами автора розслідування Михайла Ткача, авто було придбане у липні цього року.
Як з’ясував Newsroom, автівка вартістю близько 7 мільйонів гривень зареєстрована на приватне сільськогосподарське підприємство Валківського району. Керівником цього підприємства є син голови Красноградської райдержадміністрації Віктора Войтенка - Олександр Войтенко.
Newsroom поцікавився у чоловіка, з якою метою та на яких підставах він виїжджав за кордон. Олександр Войтенко зазначив, що, на відміну від батька, не є держслужбовцем. За його словами, авто було придбане для підприємства до війни, а в цьому році доставлене в Україну та зареєстроване.
Войтенко відмовився говорити, хто перебував за кермом авто, коли його помітили в Монако.
Підприємець також додав, що як аграрій він заброньований від мобілізації.
"З початку війни я перебуваю у Шарівці, на своєму робочому місці, я весь час живу в Харківській області. Я підприємець і виїжджав на кілька днів офіційно за гуманітарною допомогою для батальону і по питанню експорту сільгосппродукції".
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Цікаво, яка назва батальону якому він допомогав, часом не Монако і яку допомогу надавав? Ну собі він як видно допоміг - купив "найдоречнійшу" річ під час війни - Майбах за 230 тис. $, який засвітив у Монако, до речі скільки цей бізнесмен у якого батько глова РДА заплатив податкив і часом це не коррупція коли синок займається аграрним бізнесом напевно в не малих розмірах коли може собі дозволити Майбах, а батько голова РДА?
і після війни, а може і під час, просто конфісковувати і люструвати так, щоб окрім охоронця в Сільпо (хай не ображаються охоронці, теж потрібна професія) воно не могло ніким працювати тут.