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Син голови Красноградської РДА мажор Войтенко запевняє, що на "Майбаху" їздив у Монако за гуманітаркою. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Син голови Красноградської РДА, що на Харківщини, Олександр Войтенко виявився фігурантом розслідування ЗМІ "Батальон Монако 2". Його Mercedes-Maybach було помічено в Монако, але Войтенко стверджує, що перебуває в Україні, а за кордон з’їздив лише раз, за гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsroom.

Чорно-сріблястий "Майбах" на харківських номерах був помічений серед інших автівок українців у Монако. За словами автора розслідування Михайла Ткача, авто було придбане у липні цього року.

Син голови Красноградської РДА мажор Войтенко запевняє, що на Майбаху їздив у Монако за гуманітаркою 01

Як з’ясував Newsroom, автівка вартістю близько 7 мільйонів гривень зареєстрована на приватне сільськогосподарське підприємство Валківського району. Керівником цього підприємства є син голови Красноградської райдержадміністрації Віктора Войтенка - Олександр Войтенко.

Newsroom поцікавився у чоловіка, з якою метою та на яких підставах він виїжджав за кордон. Олександр Войтенко зазначив, що, на відміну від батька, не є держслужбовцем. За його словами, авто було придбане для підприємства до війни, а в цьому році доставлене в Україну та зареєстроване.

Войтенко відмовився говорити, хто перебував за кермом авто, коли його помітили в Монако.

Підприємець також додав, що як аграрій він заброньований від мобілізації.

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"З початку війни я перебуваю у Шарівці, на своєму робочому місці, я весь час живу в Харківській області. Я підприємець і виїжджав на кілька днів офіційно за гуманітарною допомогою для батальону і по питанню експорту сільгосппродукції".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
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20.10.2022 09:59
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20.10.2022 10:01
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20.10.2022 10:02
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Привіз?
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20.10.2022 10:17 Відповісти
Завіз.
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20.10.2022 10:17 Відповісти
Я ****** ,но он.........и не заикается лох
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20.10.2022 10:20 Відповісти
І це не сеча в очі, просто ми давно перемогли єпоху бідності - у коломойши спитайте
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20.10.2022 10:23 Відповісти
"забранірованьій аграрій"....
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20.10.2022 10:23 Відповісти
Напрісліна! Парняга гєройскі сражался в Монакском стрєлковом батальйонє! Єжєлі ішо нє награділі - то наградят!
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20.10.2022 10:25 Відповісти
Зачем смеетесь над аграрием? Кроме Майбаха под жопой у него вся техника на полях от Ламборджини.
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20.10.2022 10:38 Відповісти
Это представитель аграрно-мажорных войск (с фактически - дипломатическим паспортом), который перевозит золотую пшеницу из Украины - неголодающим собратьям в Европу - для изготовления золотых батонов (à la Yanukovych). А "Майбах"да, уходил от погони в Европу " за гуманитарной помощью для батальона" аграрно-мажорных войск.
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20.10.2022 10:38 Відповісти
Правильно. А две голые тёлки в машине - это маркетолог и коммерческий директор, а не то, что вы подумали.
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20.10.2022 10:52 Відповісти
Не було так смішно, як плакати хочеться. Скоть.
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20.10.2022 11:16 Відповісти
если врать, то хотя бы складно
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20.10.2022 11:51 Відповісти
Це ж як потрібно красти, щоб у напевно невеликому Краснограді (про назву поки мовчу), на зарплатню голови мати Майбах. І не боятися цього показати, напевне ж є якась декларація.
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20.10.2022 11:55 Відповісти
Это деньги от той земли ,что якобы по документам в государственной собственности и не обрабатывается , а в реальности все под подсолнечником засеяно сынком . Плюс надутая урожайность , и скупка за наличность у фермеров под эту урожайность, вывоз за границу и возврат НДС. Плюс откаты и мзда с фермеров за земельные дела.
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20.10.2022 12:50 Відповісти
Та ну с цепи сорвались! Прицеп то с гуманитарной за городом он оставил, фермеры взялись стеречь. Чуть рокфору натолчут, и дальше стерегут. Все для фронта, все для победы. Давно пора шмалять на месте!
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20.10.2022 12:05 Відповісти
Все зрозуміло. А в садибі Зеленського мешкають діти-сироти. Він це не моргнувши оком 1 рік тому розповів.
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20.10.2022 13:09 Відповісти
Не хило конечно на Майбахе ездить за гуманитаркой в Европу, наверное ещё и с ****** под боком . что бы не скучно было, А гуманитарку , потом вместе с бандой Зеленского успешно продадут на чёрном рынке в Запорожье и бабки поделят пополам с зеленским!! Красота!!!...Кстати результаты расследования воровства гуманитарки в огромных масштабах, В Запорожье, так до сих пор и не предоставлены обществу, как и лица тех кто сдал Херсон и запорожьскую областиЮ 24 февраля, за два дня путину!!!...зеленский!!.......Головнокомандувач!!!!...Почему молчим ???.. Может быть это вы сами сдали херсон и Запорожье!!???! А сегодня с потугами отбиваем каждый метр херсонской земли ... Кто ответит за гибель тысячи солдат при освобождении Юга страны!!!??? Имя и фамилия у этих падлецов есть???
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20.10.2022 13:38 Відповісти
РДА !!!!
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20.10.2022 14:18 Відповісти
наволоч
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20.10.2022 14:27 Відповісти
Они наверно с колей котлетой рассматривали шпили вили!
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20.10.2022 14:47 Відповісти
хотів продати майбах і накупити гуманітарки, але та одні ніщеброди і був змушений приїхати назад. тепер ьак і буде мучитися з тим майбахом
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20.10.2022 14:49 Відповісти
Свинарчуки аУ , глухарь....
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20.10.2022 16:43 Відповісти
Я підприємець і виїжджав на кілька днів офіційно за гуманітарною допомогою для батальону і по питанню експорту сільгосппродукції Джерело: https://censor.net/ua/p3374991

Цікаво, яка назва батальону якому він допомогав, часом не Монако і яку допомогу надавав? Ну собі він як видно допоміг - купив "найдоречнійшу" річ під час війни - Майбах за 230 тис. $, який засвітив у Монако, до речі скільки цей бізнесмен у якого батько глова РДА заплатив податкив і часом це не коррупція коли синок займається аграрним бізнесом напевно в не малих розмірах коли може собі дозволити Майбах, а батько голова РДА?
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20.10.2022 19:55 Відповісти
оцю всю ******* треба брати на олівець.

і після війни, а може і під час, просто конфісковувати і люструвати так, щоб окрім охоронця в Сільпо (хай не ображаються охоронці, теж потрібна професія) воно не могло ніким працювати тут.
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20.10.2022 23:17 Відповісти
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