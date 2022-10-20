Викрито двох мешканців Донеччини, які через месенджери надсилали дані про українських захисників, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру двом громадянам України у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурораю



"За даними слідства, у липні 2022 року мешканець м. Покровська з власного телефону в одній з проросійсько орієнтованих груп у месенджері розмістив 8 голосових повідомлень про переміщення військовослужбовців ЗСУ на території Покровського району Донецької області.



Другий підозрюваний – мешканець м. Бахмута упродовж вересня-жовтня цього року через месенджер поширив інформацію щодо розташування блок-постів, місць дислокації підрозділів українських захисників і військової техніки, а також маршрутів пересування особового складу у місті", - йдеться в повідомленні.



Наразі обом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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