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Викрито двох мешканців Донеччини, які через месенджери надсилали дані про українських захисників, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру двом громадянам України у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурораю

"За даними слідства, у липні 2022 року мешканець м. Покровська з власного телефону в одній з проросійсько орієнтованих груп у месенджері розмістив 8 голосових повідомлень про переміщення військовослужбовців ЗСУ на території Покровського району Донецької області.

Другий підозрюваний – мешканець м. Бахмута упродовж вересня-жовтня цього року через месенджер поширив інформацію щодо розташування блок-постів, місць дислокації підрозділів українських захисників і військової техніки, а також маршрутів пересування особового складу у місті", - йдеться в повідомленні.

Наразі обом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двом псевдоправоохоронцям з Харківщини повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, - Офіс Генпрокурора

Викрито двох мешканців Донеччини, які через месенджери надсилали дані про українських захисників, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
В нас війна чи ні? Кулю в лоб і всьо, хватить нянчитись з підарасами!
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20.10.2022 10:13
+17
Тисячу разів казав і кажу ще раз:ніколи з даунбасів і лугандонів нічого путнього не вийде. Це кончений недоетнос і недонарод з орків,пяниць,алкашів,наркоманів,проституток,гвалтівників,злочинців,завезених з Раші після Голодомору.І" як вовка не годуй,а в слона яйця більші". Їх коріння в Раші,а отже все їх нутро,мислення,повадки,менталітет навіки завязаний з нею. Їх війна нічому не навчила,більше того,вони знаходячись в областях Західної України,Польші,Італії Німеччині як біженці, яких прихистили і дали все необхідне,звинувачують Україну у розвязанні війни. "Если бы не ваш майдан,нацисты и не ваша телячья мова,войны бы небыло"- це головний меседж цього бидла.Я за те щоб не відбудовувати зруйнован і міста в тому регіоні і не заселяти знову цими ідіотами,а з "розсипними" ми вже якось раду дамо і будемо випалювати в корінні різні прояви колаборацизму та сепаратизму
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20.10.2022 10:52
+14
Тільки показові розстріли якось вплинуть на цю заразу
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20.10.2022 10:17
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Чергові мерзенні ублюдіни...
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20.10.2022 10:10 Відповісти
В нас війна чи ні? Кулю в лоб і всьо, хватить нянчитись з підарасами!
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20.10.2022 10:13 Відповісти
Тільки показові розстріли якось вплинуть на цю заразу
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20.10.2022 10:17 Відповісти
Оцей у пальто чорненькому , на якогось актора схожий .
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20.10.2022 10:19 Відповісти
На тупого нелюдя кацапа він схожий.
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20.10.2022 11:00 Відповісти
Через таких виродків гине багато людей. На час воєнного стану треба повернути смертну кару в Кримінальний кодекс України
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20.10.2022 10:24 Відповісти
А той, що на правому фото - з окорокоми на бройлера схожий - петушара коньчений.Завжди було цікаво - у всіх оцих покидьків є батьки, родичі, вони десь попристроювались, в Вузах, на посадах. В чому проблема повіднаходить ту всю нечисть і вивчити додатково?
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20.10.2022 10:31 Відповісти
мрази кацапские,то есть русские свиньи
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20.10.2022 10:31 Відповісти
Тисячу разів казав і кажу ще раз:ніколи з даунбасів і лугандонів нічого путнього не вийде. Це кончений недоетнос і недонарод з орків,пяниць,алкашів,наркоманів,проституток,гвалтівників,злочинців,завезених з Раші після Голодомору.І" як вовка не годуй,а в слона яйця більші". Їх коріння в Раші,а отже все їх нутро,мислення,повадки,менталітет навіки завязаний з нею. Їх війна нічому не навчила,більше того,вони знаходячись в областях Західної України,Польші,Італії Німеччині як біженці, яких прихистили і дали все необхідне,звинувачують Україну у розвязанні війни. "Если бы не ваш майдан,нацисты и не ваша телячья мова,войны бы небыло"- це головний меседж цього бидла.Я за те щоб не відбудовувати зруйнован і міста в тому регіоні і не заселяти знову цими ідіотами,а з "розсипними" ми вже якось раду дамо і будемо випалювати в корінні різні прояви колаборацизму та сепаратизму
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20.10.2022 10:52 Відповісти
Не треба істеріть .Повинен бути перехідний період в визволених від оккупантів місцевостях.Де то менше,дето на десятки років.Тільки і всього.Не може обирать,не може обиратись,не може користиватись держ коммун підрядами.
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20.10.2022 12:20 Відповісти
Эх, если бы. Толерантность губит нас. Если бы в 2004 году, после Помаранчевой революции, когда были доказаны массовые фальсификации на выборах Президента, все фальсификаторы были бы жестко наказаны и отсиживали свои сроки, то в 2010 году не было бы возвращения Януковича и мешков с фальшивыми бюллетенями. Твари почувствовали свою безнаказанность, не оценили либеральный подход.
Даже сейчас, всего 10 процентов дел по колаборантам доходит до суда, большинство развалится там. Остальные отделаются условными сроками. Сядут единицы и те выйдут досрочно.
Не будет ни паспорта не-гражданина, ни лишения права голоса. Не удивлюсь, если вояки ЛДНР еще получат корочки УБД в конце концов. Эта война не прекратится, пока государство не будет защищать себя на всех фронтах.
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20.10.2022 20:04 Відповісти
Нужен суд присяжных везде .В криминальних делах,в делах против бизнеса,против Государства и чиновников. В Криминальних делах 12 присяжных и только единогласное решение присяжных.В делах против бизнеса,чиновников,государства те же 12,но простое большинство голосов присяжних.В Украине должно все сделано по американскому образцу.Нельзя доверять государству опеку над бедными ,пострадавшими от войны и их семьями.Государство присвоит себе их деньги.Только волонтеры,но деньги им и контролировать волонтеров должен попечительский совет из людей ,моральних общепризнанных авторитетов типа глави Океана Эльзи.Богатые могут жертвовать деньги и иметь налоговые вычети на эту сумму,а попечительские советы их распределять среди волонтеров.
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20.10.2022 21:41 Відповісти
Сказав як відрізав.
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20.10.2022 15:15 Відповісти
золоті слова,підтримую
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20.10.2022 21:08 Відповісти
ватники ******
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20.10.2022 10:57 Відповісти
******** - на львовскую кичу.
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20.10.2022 11:30 Відповісти
наші суди безпощадні до шпигунів та зрадників - змусять проспівати гімн та й відпустять
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20.10.2022 11:39 Відповісти
Тільки засудження на пожиттєвий термін без права помилування, не менше
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20.10.2022 12:06 Відповісти
А хто давав злочинцям дані про наших військових? Чим займається СБУ, їздить по різним фірмам, навіть відділкам поліції і вимагають, щоб прості працівники "брали" на себе те, чого не робили і йшли в суди з "виявленими" адменпротоколами про порушення "режиму таємності"? Ось так "охвіцери СБУ" добувають собі показники і це недалеко від лінії фронту в Дніпропетровській області. То як вони будуть виявалялти реальних шпіонів, чи навіть злочинців? Проведіть опитування у "покараних" судами осіб, що відповідають за режим таємності і вам кожен працвіваник повідомить, що йому диктували його "порушення" на адмінпротокол і за це його штрафували. А доблєсні працівники приїзджали у свої віддали(Управи) в "великими" показниками. Невже керівництву це не цікаво? На фронт не пробували, "охвіцери"?
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20.10.2022 12:45 Відповісти
позбавляти таких громадянства одразу і міняти на на своїх полонених
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20.10.2022 14:39 Відповісти
Є така професія - пі*орас, більщість данбасян працюють по цій спеціальності. В майбутньому їм не обовязково буде мати громадянство України.
Патріоти України виїхали з Донбасу давно.
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20.10.2022 17:05 Відповісти
 
 