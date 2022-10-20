Викрито двох мешканців Донеччини, які через месенджери надсилали дані про українських захисників, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру двом громадянам України у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурораю
"За даними слідства, у липні 2022 року мешканець м. Покровська з власного телефону в одній з проросійсько орієнтованих груп у месенджері розмістив 8 голосових повідомлень про переміщення військовослужбовців ЗСУ на території Покровського району Донецької області.
Другий підозрюваний – мешканець м. Бахмута упродовж вересня-жовтня цього року через месенджер поширив інформацію щодо розташування блок-постів, місць дислокації підрозділів українських захисників і військової техніки, а також маршрутів пересування особового складу у місті", - йдеться в повідомленні.
Наразі обом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Будь ласка, зачекайте...
Даже сейчас, всего 10 процентов дел по колаборантам доходит до суда, большинство развалится там. Остальные отделаются условными сроками. Сядут единицы и те выйдут досрочно.
Не будет ни паспорта не-гражданина, ни лишения права голоса. Не удивлюсь, если вояки ЛДНР еще получат корочки УБД в конце концов. Эта война не прекратится, пока государство не будет защищать себя на всех фронтах.
Патріоти України виїхали з Донбасу давно.