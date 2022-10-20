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Американська компанія Texas Instruments, чию електроніку знайшли в російських ракетах, досі допомагає Росії обстрілювати Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Американська компанія Texas Instruments, чию електроніку знайшли в російських ракетах, досі не покинула країну-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Ще з 2014 року ЄС та США наклали експортні обмеження на товари подвійного призначення, які можна використовувати у військових виробах.

Американська компанія Texas Instruments, чию електроніку знайшли в російських ракетах, досі допомагає Росії обстрілювати Україну 01

Попри це, чимало західних компаній знаходять альтернативні шляхи для ведення торгівлі на величезному російському ринку. А деякі взагалі проігнорували такі санкції і продовжили співпрацю з країною-агресором, допомагаючи їй готуватися до повномасштабного вторгнення в Україну.

Уже після 24 лютого заборонені чипи та електроніку виробництва ЄС та США почали масово виявляти в озброєнні, яким росія понад вісім місяців тероризує Україну. Деякі з цих елементів були виготовлені десятиліття тому, але не всі. Іноземні компоненти знайшли і в сучасній техніці, зокрема, у військових дронах.

В іранських дронах-камікадзе Shahed-13 виявили процесори американської компанії Texas Instruments. Про це йдеться у звіті, опублікованому Управлінням стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Раніше дослідження провів Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI) у Лондоні. Він детально описав 318 компонентів від 57 американських компаній, більшість з яких – від Analog Devices і Texas Instruments.

Якщо компанія Analog Devices на початку березня заявила про вихід з російського ринку, то Texas Instruments зберігає нейтралітет. На офіційному сайті досі є адреса московського офісу та активний російський номер телефону.

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Американська компанія Texas Instruments, чию електроніку знайшли в російських ракетах, досі допомагає Росії обстрілювати Україну 02

У лондонському звіті детально описані 50 унікальних компонентів виробництва Texas Instruments у кількох російських видах озброєння.

Зокрема, ідеться про цифрові сигнальні процесори в російських крилатих ракетах "Іскандер", трансивер CAN в електронному детонаторі БПЛА-камікадзе, модулі керування живленням у безпілотнику "Орлан-10", а також аудіокодеки та конвертори в кількох радіостанціях, які використовує російська армія.

Texas Instruments працює в рф щонайменше два десятиліття: дистриб'юторська угода була укладена ще у 2001 році. Уже після 2014 року, коли Україна просила світ про санкції, американська компанія продовжувала співпрацювати з країною-терористом: підписувала документи та проводила семінари.

Американська компанія Texas Instruments, чию електроніку знайшли в російських ракетах, досі допомагає Росії обстрілювати Україну 03

Після вторгнення росії в Україну інформаційне агентство Reuters звернулося до Texas Instruments з проханням пояснити присутність її електронних компонентів в російській зброї, але американська компанія цей запит проігнорувала.

Лише в серпні вона спромоглася повідомити, що провела "поглиблений аналіз" і виявила, що 36 партій деталей від компанії та шість від одного з її авторизованих дистриб’юторів, які прибули до росії наприкінці лютого та на початку березня, були в дорозі до початку повномасштабного вторгнення.

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Однак коментар для преси – це не офіційна позиція. На сайті компанії нема жодного повідомлення чи пояснення. Виглядає як спроба всидіти на двох стільцях і зберегти багатомільйонний бізнес на привабливому ринку збуту.

Несподівано, але пояснення, як могли потрапити в росію американські електронні компоненти після 24 лютого, дали самі росіяни.

Зокрема, розробники інформаційного захисту почали бідкатися, що після 24 лютого постачання іноземних деталей для їх техніки зриваються, але продукцію Texas Instruments вони таки отримують альтернативними каналами.

Аналітики українського проєкту Trap Aggressor "на молекули" розібрали російську крилату ракету "Іскандер". Результат – 21 іноземна деталь у цій зброї – європейського або американського походження. Загалом – 11 компаній, але найбільше компонентів для "Іскандерів" поставила Texas Instruments.

Американська компанія Texas Instruments, чию електроніку знайшли в російських ракетах, досі допомагає Росії обстрілювати Україну 04

Після 24 лютого десятки американських компаній почали виходити з російського ринку. Більшість з них публічно заявили про підтримку України. Аналітики Trap Aggressor надіслали десятки листів таким підприємствам і отримали відповіді.

Такий же лист на офіційну електронну пошту надійшов і Texas Instruments. Експертів цікавили наявність деталей компанії в іранських дронах, присутність московського офісу на офіційному сайті, стан і перспективи співпраці з росією. У відповідь – мовчанка.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Треба обвалити їх акції позором в інтернеті , фотками вбитих українців і знищених міст
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20.10.2022 11:04
+19
такі речі не можна продавати на ліво і направо ...Але через гроші втратили здоровий глузд і людяність ..ЦРУ повинно розслідувати це
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20.10.2022 11:04
+10
Якщо інформація з'явилась сподіваюсь перевірять й закриють мразоту.
Скільки у світі мразоти, війна усіх викрила.
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20.10.2022 11:10
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Треба обвалити їх акції позором в інтернеті , фотками вбитих українців і знищених міст
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20.10.2022 11:04 Відповісти
Більшість мікросхем в світі, мають американське походження. Більшість чипів(мікросхем) загального призначення і продаються вільно. Під забороною вільного продажу тільки деякі типи мікросхем. І тому піднімати кіпіш тільки через назву виробника не варто, це може вплинути і на поставки мікросхем в Україну. Активне невігластво може тільки зашкодити.
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20.10.2022 12:28 Відповісти
такі речі не можна продавати на ліво і направо ...Але через гроші втратили здоровий глузд і людяність ..ЦРУ повинно розслідувати це
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20.10.2022 11:04 Відповісти
А тепер подивимось з іншого боку: американські чіпи в рашкових ракетах... досить давно...
Може ми не бачимо всієї картини? Може таким розголосом наноситься шкода саме штатовській розвідувальній роботі?
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20.10.2022 11:25 Відповісти
Там кінцевими власниками компанії взагалі ФСБ може бути, русня "пів америки" скупили за нафтобакси
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20.10.2022 12:21 Відповісти
Можна чи не можна...ці речі продавались саме направо і наліво - сигнальні процесори TI та AD були у вільному доступі без жодних обмеженнь.
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20.10.2022 13:19 Відповісти
Бізнес- є бізнес. Гроші не пахнуть. За часи другої світової
війни американскі компанії, що володіли військовими
підприємствами в Німеччині отримували прибутки від
замовлень на виготовлення зброї.Див. справу "Форд".
Після війни на них накладали штрафи, але ...........
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20.10.2022 11:08 Відповісти
бізнес ? так тоді термоядерну бомбу з під прилавка продати взборі
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20.10.2022 11:21 Відповісти
Ну так где же наша чудесная "комиссия Ермака-Макфола", которая якобы по санкциям работает и о которой почти в каждом своём свидании у Фейгина талдычит пан полковник Арестович? Вперёд и с песней працюваты, а не демагогии разводить
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20.10.2022 11:08 Відповісти
А в США є така організація, як NCSC (контррозвідка)? Ця фірма - діверсанти, та їх треба знешкодити.
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20.10.2022 11:09 Відповісти
Якщо інформація з'явилась сподіваюсь перевірять й закриють мразоту.
Скільки у світі мразоти, війна усіх викрила.
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20.10.2022 11:10 Відповісти
Ця інформація не перший раз заявила про себе
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20.10.2022 11:19 Відповісти
Покидьки не можуть не бути покидьками-бо вони покидьки...
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20.10.2022 11:11 Відповісти
Схоже на те, що уряд США зробив для цієї компанії виключення, за проханням мордору.
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20.10.2022 11:12 Відповісти
Там схема класична, постачають через треті країни. Але хтось зацікавлений у тому, щоб цього не помічати.
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20.10.2022 11:20 Відповісти
То не лише вона інші виробники чіпів продають через сінгапур, китай і т.д., як в рашу так і в Іран, причому їм вже направляли листи з компаніями посередниками але вони повідомили що нічого не порушують а питання до порушників компаній посередників...
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20.10.2022 11:34 Відповісти
Або на прохання Арахамии?
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20.10.2022 13:15 Відповісти
Разве все это свободно не продается на алиэкспрессе?
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20.10.2022 11:13 Відповісти
Как там у Маркса насчет 300% прибыли?
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20.10.2022 11:14 Відповісти
Маркс писал о себе, убогом.
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20.10.2022 11:25 Відповісти
санкции для рф отразились только на рабах...как возили так и возят контробасом ну соответственно цена в три раза выше...
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20.10.2022 11:18 Відповісти
то все може спокійно поставлятись через "треті руки", наприклад з Китаю чи Еміратів. Без проблем. То що філія цього гіганта мікроелектроніки досі в кацапії - то питання
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20.10.2022 11:21 Відповісти
Эти компании - мусорщики, питающиеся падалью.
Как малые дети - до сих пор не уяснили, что земля круглая.
Конкуренты с удовольствием их притопят.
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20.10.2022 11:24 Відповісти
бат твенті бакс іс алвайс твенті бакс....как то так..
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20.10.2022 11:29 Відповісти
бат твенті бакс іс алвайс твенті бакс
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20.10.2022 11:32 Відповісти
Цей факт говорить в котрий раз про те,що треба виробляти свою зброю!
Якби наша армія мала достатньо своєї української зброї,то вірогідність нападу була б мінімальною.Але ворог знав всю ситуацію в Україні через свою агентуру та прокремлівський адмінресурс....вони були впевнені,що буде повторення кримського сценарію - сдача без бою.
Ми маємо багато друзів по всьму світу,але й ворогів достатньо...
Нам важко,але ми переможемо.
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20.10.2022 11:47 Відповісти
Абсолютно згоден. Авіаційні технології мають добру базу в Україні ще за колишнього СССР а також не потрібно нехтувати знаннями хімічної промисловості та атомної енергетики. Західний світ тільки зараз прокидається від залежности від рашистських енерго-ресурсів. Альтернатива :атомна енергетика та відновлювальні ресурси.
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20.10.2022 12:50 Відповісти
Можливо до даної компанії має відношення трамп.
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20.10.2022 11:52 Відповісти
Коментаторы порадовали. Это крупнейшая в мире компания, то что ее микросхемы находятся в военной технике, совершенно не значит, что они заключили контракт с росией и даже не факт что эти компаненты планировались как военные. Например микроконтроллеры могут быть запрагромированны хоть лампочку включать, хоть бомбу. Санкции надо наложить на транспартировку газа и аммиака для начала и заключить контракт на поставку чипов чтоб наладить производство беспилотников, а не нападать на компанию которая производит 30% мировых радиодеталей, поверьте эти уроды всеравно найдут где их выковырять.
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20.10.2022 12:01 Відповісти
Не думаю що їх будуть викалупувати з дитячих іграшок, скоріше їх будуть ввозити з Китаю по сірим схемам.
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20.10.2022 16:55 Відповісти
Я думаю, що після викриття кацапам все важчк буде отримати щось зі США та ЄС, а ягіль далеко не літає. Китай? На мою думку він бере хитрістю, йому ще забирати свої землі, на яких московія розвела своє болото.
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20.10.2022 12:24 Відповісти
Ну этим должны заняться внутренние службы США...
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20.10.2022 12:32 Відповісти
Манипулятивный характер)))

Не показывают про продажу сватов, покупку энергии и битума.

А плохие -ТИ

Один из "слонов" микроэлектроники. На него можно "гавкать"
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20.10.2022 13:13 Відповісти

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20.10.2022 16:54 Відповісти
Техас вважається у США найбільш консервативним штатом. Президент Texas Instruments Річард Темплтон, як і більшість виборців штату, підтримує Республіканську партію. Імовірно, є затятим трампістом і любителем *****. Звідси й "раZZєйські ноги" ростуть.
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21.10.2022 13:39 Відповісти
 
 