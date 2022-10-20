Американська компанія Texas Instruments, чию електроніку знайшли в російських ракетах, досі допомагає Росії обстрілювати Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Американська компанія Texas Instruments, чию електроніку знайшли в російських ракетах, досі не покинула країну-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Ще з 2014 року ЄС та США наклали експортні обмеження на товари подвійного призначення, які можна використовувати у військових виробах.

Попри це, чимало західних компаній знаходять альтернативні шляхи для ведення торгівлі на величезному російському ринку. А деякі взагалі проігнорували такі санкції і продовжили співпрацю з країною-агресором, допомагаючи їй готуватися до повномасштабного вторгнення в Україну.

Уже після 24 лютого заборонені чипи та електроніку виробництва ЄС та США почали масово виявляти в озброєнні, яким росія понад вісім місяців тероризує Україну. Деякі з цих елементів були виготовлені десятиліття тому, але не всі. Іноземні компоненти знайшли і в сучасній техніці, зокрема, у військових дронах.

В іранських дронах-камікадзе Shahed-13 виявили процесори американської компанії Texas Instruments. Про це йдеться у звіті, опублікованому Управлінням стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Раніше дослідження провів Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI) у Лондоні. Він детально описав 318 компонентів від 57 американських компаній, більшість з яких – від Analog Devices і Texas Instruments.

Якщо компанія Analog Devices на початку березня заявила про вихід з російського ринку, то Texas Instruments зберігає нейтралітет. На офіційному сайті досі є адреса московського офісу та активний російський номер телефону.

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У лондонському звіті детально описані 50 унікальних компонентів виробництва Texas Instruments у кількох російських видах озброєння.

Зокрема, ідеться про цифрові сигнальні процесори в російських крилатих ракетах "Іскандер", трансивер CAN в електронному детонаторі БПЛА-камікадзе, модулі керування живленням у безпілотнику "Орлан-10", а також аудіокодеки та конвертори в кількох радіостанціях, які використовує російська армія.

Texas Instruments працює в рф щонайменше два десятиліття: дистриб'юторська угода була укладена ще у 2001 році. Уже після 2014 року, коли Україна просила світ про санкції, американська компанія продовжувала співпрацювати з країною-терористом: підписувала документи та проводила семінари.

Після вторгнення росії в Україну інформаційне агентство Reuters звернулося до Texas Instruments з проханням пояснити присутність її електронних компонентів в російській зброї, але американська компанія цей запит проігнорувала.

Лише в серпні вона спромоглася повідомити, що провела "поглиблений аналіз" і виявила, що 36 партій деталей від компанії та шість від одного з її авторизованих дистриб’юторів, які прибули до росії наприкінці лютого та на початку березня, були в дорозі до початку повномасштабного вторгнення.

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Однак коментар для преси – це не офіційна позиція. На сайті компанії нема жодного повідомлення чи пояснення. Виглядає як спроба всидіти на двох стільцях і зберегти багатомільйонний бізнес на привабливому ринку збуту.

Несподівано, але пояснення, як могли потрапити в росію американські електронні компоненти після 24 лютого, дали самі росіяни.

Зокрема, розробники інформаційного захисту почали бідкатися, що після 24 лютого постачання іноземних деталей для їх техніки зриваються, але продукцію Texas Instruments вони таки отримують альтернативними каналами.

Аналітики українського проєкту Trap Aggressor "на молекули" розібрали російську крилату ракету "Іскандер". Результат – 21 іноземна деталь у цій зброї – європейського або американського походження. Загалом – 11 компаній, але найбільше компонентів для "Іскандерів" поставила Texas Instruments.

Після 24 лютого десятки американських компаній почали виходити з російського ринку. Більшість з них публічно заявили про підтримку України. Аналітики Trap Aggressor надіслали десятки листів таким підприємствам і отримали відповіді.

Такий же лист на офіційну електронну пошту надійшов і Texas Instruments. Експертів цікавили наявність деталей компанії в іранських дронах, присутність московського офісу на офіційному сайті, стан і перспективи співпраці з росією. У відповідь – мовчанка.