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Екснардепа Микитася привезли до суду для обрання запобіжного заходу, - ЦПК. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Вищому антикорупційному суді чекають на закінчення повітряної тривоги, щоб розпочати судове засідання з обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого затримали на спробі дати хабар меру Дніпра Борису Філатову в сумі 22 млн євро.

Про це повідомляє у Tвіттері Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у суді перебуває сам екснардеп, його адвокати і прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте: Філатов підтвердив, що Микитась пропонував йому 22 млн євро хабаря: Витріщив очі від такого нахабства, а потім пішов у НАБУ

Екснардепа Микитася привезли до суду для обрання запобіжного заходу, - ЦПК 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Так, так, і шо там? Під заставу 100 грн?
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20.10.2022 11:32
+6
ТАК?
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20.10.2022 11:39
+5
Очередное 👓🤑очковтирательство Когда Старуха & компани , назначенных ,дерьмаком ,привлекут за грабеж , во время ВОЙНЫ в особо крупных размерах и сотрудничество с ОККУПАНТАМИ⁉️А в Иран КУКУРУЗУ тоннами ПОСТАВЛЯЕТЕ , в обмен на БОМБЫ и ДРОНЫ на головы украинцев⁉️
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20.10.2022 11:43
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А міністр строчить із сховища. А суд не може?
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20.10.2022 11:27 Відповісти
Так, так, і шо там? Під заставу 100 грн?
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20.10.2022 11:32 Відповісти
Нє, зараз вийде так.
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20.10.2022 11:35 Відповісти
ТАК?
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20.10.2022 11:39 Відповісти
ЗАпобижный засиб для него это пуля в лоб, а потом уже можно разбираться!!! Интересно Гитляр или сралин цырымонились бы во время войны с такими вот Никитасами?
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20.10.2022 11:35 Відповісти
Звісно Микитась злочинець і має сидіти у тюрмі вже давно! Але маю запитання
гітлер та сралін - це ваші авторитети?
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20.10.2022 12:19 Відповісти
Вій ськовий стан, а не гітлер, сталін
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21.10.2022 10:05 Відповісти
Цікаво, як зе-шобла буде намагатися не на себе виходити. Та й "плєдіків" наріду давно не показували)
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20.10.2022 11:37 Відповісти
Очередное 👓🤑очковтирательство Когда Старуха & компани , назначенных ,дерьмаком ,привлекут за грабеж , во время ВОЙНЫ в особо крупных размерах и сотрудничество с ОККУПАНТАМИ⁉️А в Иран КУКУРУЗУ тоннами ПОСТАВЛЯЕТЕ , в обмен на БОМБЫ и ДРОНЫ на головы украинцев⁉️
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20.10.2022 11:43 Відповісти
Неначасі.
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20.10.2022 12:23 Відповісти
отпустят с залогом в 100тыс. грн, может быть миллион. но это уже будет свинство со стороны суда.
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20.10.2022 11:48 Відповісти
Трижды орденоносец УПЦ. Умный, но дурак. Просто потерял берега от бабла. Пожурить и отпустить)))
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20.10.2022 11:48 Відповісти
На поруки дєрьмака з татаровим цього гарного чоловіка.
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20.10.2022 12:21 Відповісти
 
 