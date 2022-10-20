Екснардепа Микитася привезли до суду для обрання запобіжного заходу, - ЦПК. ФОТО

У Вищому антикорупційному суді чекають на закінчення повітряної тривоги, щоб розпочати судове засідання з обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого затримали на спробі дати хабар меру Дніпра Борису Філатову в сумі 22 млн євро.

Про це повідомляє у Tвіттері Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у суді перебуває сам екснардеп, його адвокати і прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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