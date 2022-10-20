СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Співробітники Служби безпеки України викрили викладачку одного з профільних навчальних закладів Києва, яка надавала інформаційну підтримку ворогу на початку збройної агресії Росії, розповсюджувала матеріали з проросійськими наративами, які дискредитували українську владу та Збройні Сили України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Досудовим слідством встановлено, що "педагогиня" ініціативно підтримувала зв’язки з військовослужбовцем ФСО РФ, та працівниками т.зв. "міністерства освіти ДНР". Щоб заслужити "прихильність" окупантів, жінка створила та адмініструвала кілька анонімних інформаційних ресурсів в соціальних мережах та месенджерах. Тут вона публікувала надані їй матеріали з проросійськими наративами, які дискредитували українську владу та Збройні Сили України", - йдеться в повідомленні.
Жінка з власної ініціативи розповсюджувала заклики до посягань на територіальну цілісність та недоторканість України, виправдовувала збройну агресію Росії. На цю "роботу" їй обіцяли посаду в одному з підрозділів департаменту освіти й науки Києва.
"Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України", - повідомили у відомстві.
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Таких "вчительок" як правило ненавидять діти, бо ці гниди йдуть працювати в школи саме заради того, аби знущатися з дітей і займатися здирництвом з їх батьків.
Тому, якщо це курвисько розказувало про вєлікую і магучую расєюшку дітям, діти скоріш за все автоматично зненавиділи крім вчительки ще й предмет її пропаганди))
Орки є орки. Вони контрпродуктивні, це факт. Вставляти собі власноруч палки в колеса, їдучи на велосипеді - їх національна (якщо можна назвати цю збірну солянку азяйських засранців народом, звичайно) забавка.
це питання самоідентифікації та особистого розвитку педагога. є шмаркчі, які совка не бачили, але є совковими вчителями за суттю та інтелектуальним рівнем.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити! Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
p.sА ви і ваші батьки хто за професією і в якому віці застали часи до 91 особисто, чи були піонером, комсомольцем і чи служили в СА, тільки чесно
Не допускали до уроків - галстука забував дома і мусив вертатися через усе село .
Ярош з Кам'янського (при союзі якийсь час місто Дніпродзержинськ) Дніпропетровська область.
прЕсуще
ихняя
втюрЕлись