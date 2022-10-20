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СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Співробітники Служби безпеки України викрили викладачку одного з профільних навчальних закладів Києва, яка надавала інформаційну підтримку ворогу на початку збройної агресії Росії, розповсюджувала матеріали з проросійськими наративами, які дискредитували українську владу та Збройні Сили України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Досудовим слідством встановлено, що "педагогиня" ініціативно підтримувала зв’язки з військовослужбовцем ФСО РФ, та працівниками т.зв. "міністерства освіти ДНР". Щоб заслужити "прихильність" окупантів, жінка створила та адмініструвала кілька анонімних інформаційних ресурсів в соціальних мережах та месенджерах. Тут вона публікувала надані їй матеріали з проросійськими наративами, які дискредитували українську владу та Збройні Сили України", - йдеться в повідомленні.

Жінка з власної ініціативи розповсюджувала заклики до посягань на територіальну цілісність та недоторканість України, виправдовувала збройну агресію Росії. На цю "роботу" їй  обіцяли посаду в одному з підрозділів департаменту освіти й науки Києва.

"Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України", - повідомили  у відомстві.

СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи 01
СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи 02
СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи 03
СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи 04
СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи 05

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+22
...ну-ну, не узагальнюй, моя мати вч.укр.мови і літ., у неї тільки одне - смерть кацапам
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20.10.2022 13:10
+19
Цензор, чому ви закриваєте мордяки таких пітарів. Я розумію про таємницю слідства, сам очолював слідчий відділ ГПУ до приходу хряка з Донбасу. Але люди могли бачити цю тварюку, коли вона прославляла сруський мір, і можуть бути свідками нових епізодів її протиправної діяльності.
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20.10.2022 13:09
+16
Радянський-вчитель - це хвора істота , яку потрібно приспати кулею в лоб .
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20.10.2022 13:05
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Радянський-вчитель - це хвора істота , яку потрібно приспати кулею в лоб .
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20.10.2022 13:05 Відповісти
...ну-ну, не узагальнюй, моя мати вч.укр.мови і літ., у неї тільки одне - смерть кацапам
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20.10.2022 13:10 Відповісти
Є винятки , але загальна маса тодішніх педагогів калічила дітей морально .
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20.10.2022 13:13 Відповісти
І ще в чому парадокс, її колеги колишні - викл.кацапської - ті ватні, і це в Полтавському регіоні...а вихованці на фронті в ЗСУ...дідько його зна, що за маячня
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20.10.2022 13:21 Відповісти
Нічого дивного, насправді, елементарне психологічне танцювання від протилежного.
Таких "вчительок" як правило ненавидять діти, бо ці гниди йдуть працювати в школи саме заради того, аби знущатися з дітей і займатися здирництвом з їх батьків.
Тому, якщо це курвисько розказувало про вєлікую і магучую расєюшку дітям, діти скоріш за все автоматично зненавиділи крім вчительки ще й предмет її пропаганди))
Орки є орки. Вони контрпродуктивні, це факт. Вставляти собі власноруч палки в колеса, їдучи на велосипеді - їх національна (якщо можна назвати цю збірну солянку азяйських засранців народом, звичайно) забавка.
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20.10.2022 16:35 Відповісти
Розстріляти ! Або якдо такі вже толерантні до ворога то депортуйте до орків, а перед цим позбавити громадянства
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20.10.2022 13:56 Відповісти
підсилювати тією курвою орків?? потрібен жорсткий закон для подібної мерзоти.
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20.10.2022 16:58 Відповісти
Фігню пишеш. НЕ всі люди однакові.
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20.10.2022 13:27 Відповісти
Я усіх і не гребу , а лише тих , хто себе таким ідентифікує .
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20.10.2022 13:29 Відповісти
"Радянський-вчитель - це хвора істота", до речі таке ваше твердження носить 100% переконання, тому у людей і виникають питання
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20.10.2022 13:45 Відповісти
я згоден з цим твердженням, виключення ні на що не впливають.
це питання самоідентифікації та особистого розвитку педагога. є шмаркчі, які совка не бачили, але є совковими вчителями за суттю та інтелектуальним рівнем.
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20.10.2022 14:11 Відповісти
Стародавня притча про вовків.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити! Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
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20.10.2022 13:59 Відповісти
мабуть вовк з партії ЗЕлених, раз так капусту любить. Хоча як на мене винуваті тут мисливці, які вірять в казочки про вовків вегетаріанців. Слава богу що хлопці с ЗСУ в такі казочки не вірять.
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20.10.2022 14:18 Відповісти
Не коректно узагальнювати, тому що тоді виходить всі хто вчився в радянській школі служив у радянській армії і взагалі жив і працював у ті часи і не боровся з радянською владою і тоді тільки респект десидентам і всім ворогам радянської влади, а також виходить циганам

p.sА ви і ваші батьки хто за професією і в якому віці застали часи до 91 особисто, чи були піонером, комсомольцем і чи служили в СА, тільки чесно
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20.10.2022 13:36 Відповісти
Ще застав "піонерію" і "піонєрський кастьор" !
Не допускали до уроків - галстука забував дома і мусив вертатися через усе село .
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20.10.2022 13:40 Відповісти
Вату треба карати рубльом, як вона любить. Штраф в 100-200 тисяч гарно прочищає мізки...
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20.10.2022 13:06 Відповісти
ну и лишать украiнского гражданства
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20.10.2022 16:00 Відповісти
відпустять під підписку про невиїзд... щоб вона могла перейти на мад'ярщину... дермак допоможе...
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20.10.2022 13:07 Відповісти
Цензор, чому ви закриваєте мордяки таких пітарів. Я розумію про таємницю слідства, сам очолював слідчий відділ ГПУ до приходу хряка з Донбасу. Але люди могли бачити цю тварюку, коли вона прославляла сруський мір, і можуть бути свідками нових епізодів її протиправної діяльності.
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20.10.2022 13:09 Відповісти
з приходом нового керівництва СБУ почала щось робити по припиненню діяльності цих покидьків любителів русского міра. Я навмисне пропустив слово "виявляти", бо до війни та і з початком багато з них не маскувались, а відкрито пропогандували кацапські наративи. Це і викладачі всіх рівнів, і блогери з блогерками, і попи УПЦ МП, і представники окремих гілок влади.
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20.10.2022 13:12 Відповісти
от коли вони хоч одного попа з секти РПЦ/ФСБ засадять, чи хоча би загратують, як оцю ватницю - тоді повірю, що вони з агентурою ведуть справжню боротьбу.
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20.10.2022 13:31 Відповісти
А разве правый сектор не с Днепра родом?
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20.10.2022 13:13 Відповісти
Так, майже.
Ярош з Кам'янського (при союзі якийсь час місто Дніпродзержинськ) Дніпропетровська область.
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20.10.2022 13:33 Відповісти
А Азов - з Харкова.
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20.10.2022 13:42 Відповісти
В росход потвору і справа з кінцем!
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20.10.2022 13:19 Відповісти
Це не лікується,вірніше лікується- пожиттєвим терміном,а краще зашморгом на шию.
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20.10.2022 13:19 Відповісти
Під заставу,чи на поруки? Просто цікаво...
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20.10.2022 13:22 Відповісти
Срань человеческая.
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20.10.2022 13:26 Відповісти
Лише тільки в Верховну Раду зайти, там он їх скільки. Але вони недоторканні (зняття недоторканості - то, як кажуть, про людське око)
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20.10.2022 13:36 Відповісти
Не киевлянка , приезжая с востока Украины
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20.10.2022 13:34 Відповісти
Квартира явно съемная . В своей квартире люди не вешают на двери сверху мокрые полотенца , и заполнение комнаты двумя спальными местами говорит о заселении и аренде
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20.10.2022 13:44 Відповісти
Зрозумів ви жінка Шерлок Холмс ,вам треба в СБУ або слідчим працювати, приїжджайте я зателефоную компетентним людям щоб вас запросили на співбесіду
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20.10.2022 14:52 Відповісти
Швидше за все з "данбаса" (прошу не плутати з українським Донбасом). Невиліковні люди, втекли від "рускава міра" і продовжують його любити і підтримувати. Якесь шизофренічне роздвоєння особистості у них.
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20.10.2022 14:27 Відповісти
А откуда у вас такая уверенность что с востока , а не например с юга
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20.10.2022 14:47 Відповісти
Де закон про позбавлення громадянства!!? Хоча б позбавлення права вибору влади
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20.10.2022 13:47 Відповісти
за директорку столичної гімназії, що займалась коригуванням вогню для окупантів, заплатили заставу і вона вже десь втекла. І цю теж витягнуть. Ловити треба і того, хто за цих б**ей застави вносить.
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20.10.2022 13:51 Відповісти
Як не прикро говорити і писати,але серед закладів освіти дуже багато "вати" ,які інколи не думають головою
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20.10.2022 13:54 Відповісти
Дуже гарна вчителька, яка навіть по кацапськи пише з безліччю помилок
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20.10.2022 13:54 Відповісти
Викладач?
прЕсуще
ихняя
втюрЕлись
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20.10.2022 13:55 Відповісти
За таке має бути ДОВІЧНЕ як мінімум!
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20.10.2022 14:17 Відповісти
Проросійське бидло....і його серед нас ще дуже багато,нажаль...
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20.10.2022 15:08 Відповісти
Судя по тому, что «Новый флаг» Золотой Орды на фото представлен в монархических цветах романовского триколора, «викладачка» явно прониклась идеей «русско-тюрко-монгольского братства», одного из направлений евразийства, которое культивировал в своих поздних работах Лев Гумилёв (1912-1992). Весьма популярная теория на просторах бывшего Союза.
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20.10.2022 19:53 Відповісти
Тільки диву даєшся, звідки таки беруться? Жила потвора поруч, ходила по вулицях Київа, їла морозиво, а сама в цей час люто ненавидила цю страну і ціх людей. Це неможливо, але нажаль так. Якийсь генетичний збій.
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21.10.2022 01:28 Відповісти
ВИШ в якому працювала ця педогогиня необхідно розглянути підмікроскопом щодо таких як вона
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24.10.2022 08:18 Відповісти
 
 