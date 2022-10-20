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війна (56949) державна зрада (1079) Балаклія (246) ДБР (2566)

ДБР затримало зрадника, який намагався втекти на тимчасово окуповану територію. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією у Харківській області затримали колишнього правоохоронця. Під час окупації міста Балаклія він перейшов на бік ворога та почав служити у так званій "народній поліції".

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Зрадник разом з окупантами патрулював вулиці Балаклії. Під час своїх рейдів вони вишукували місцевих патріотів, а також всіх, хто мав хоч якийсь стосунок до Збройних сил України чи правоохоронних органів. Крім того, за вказівкою своїх кураторів, він охороняв різні об’єкти у місті.

Після втечі російських військових зрадник позбувся своїх мобільних телефонів та форми, яку йому видали. Деякий час він переховувався у лісосмугах, а згодом вирішив тікати до тимчасово окупованої території Донецької області.

Втім, ДБР встановило його місцеперебування і затримало", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру за фактом державної зради (ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завершено розслідування щодо зрадника-начальника артилерії військової частини у Криму, який нині воює на боці окупантів, - ДБР. ФОТО

ДБР затримало зрадника, який намагався втекти на тимчасово окуповану територію 01

ДБР затримало зрадника, який намагався втекти на тимчасово окуповану територію 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
А портнова чого так не затримали? Чи ето другоє?
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20.10.2022 13:39
+5
А может его помыть, постричь и побрить? Мертветчук тоже сам на себя не был похож при задержании.
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20.10.2022 13:44
+5
ще годувати паскуду до смерті...По закону військового часу треба до стінки падло таке😡
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20.10.2022 13:50
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А портнова чого так не затримали? Чи ето другоє?
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20.10.2022 13:39 Відповісти
А может его помыть, постричь и побрить? Мертветчук тоже сам на себя не был похож при задержании.
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20.10.2022 13:44 Відповісти
Портного вже давно нема в Україні, зелена влада до нього ніяких претензій не мала та спокійно випустила з України ще у кінці лютого.
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20.10.2022 15:11 Відповісти
Покарання : "вілкай в глаз ілі в .......пу раз" !?
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20.10.2022 13:42 Відповісти
Воно нам надо?
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20.10.2022 13:46 Відповісти
ще годувати паскуду до смерті...По закону військового часу треба до стінки падло таке😡
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20.10.2022 13:50 Відповісти
панять і прастіть?
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20.10.2022 13:50 Відповісти
панять і пристрелить!!!
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20.10.2022 14:55 Відповісти
Я не розумію оце довічне для тих падлюк. будемо його годувати нашим коштом а потім він піде на амністію. В нас військовий стан і таких падлюк потрібно ставити до стінки або, що краще, вішати.
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20.10.2022 13:54 Відповісти
Патрони потрібні на фронті, а так як іде холод, треба вішати на перехрестях автошляхів (до весни провисить), щоб резинові вироби які на майбаху їздять за гуманітаркою задумались.
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20.10.2022 23:07 Відповісти
Хай біжить, все одно здохне там, а піар цей недолугий про ''бірьбу'' огидний
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20.10.2022 14:02 Відповісти
Навіщо вони нам треба...раби рускага міра...
Людина навряд чи змінить свої погляди.
Їх і так достатньо серед нас: на роботі,в транспорті,серед сусідів...притаїлися та мовчать...вони не хочуть допомагати армії,вони не захищають,вони бережуть своє нікчемне життя...
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20.10.2022 14:33 Відповісти
Только пожизненное!!! если это не сделать,то до другим это будет не повадно. подобные уроду должны отправляться к подобным уродам в расию. А если остаются в Украине,-им пожизненное.По другому наше общество не вылечить.
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20.10.2022 14:40 Відповісти
 
 