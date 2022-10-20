ДБР затримало зрадника, який намагався втекти на тимчасово окуповану територію. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією у Харківській області затримали колишнього правоохоронця. Під час окупації міста Балаклія він перейшов на бік ворога та почав служити у так званій "народній поліції".
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
"Зрадник разом з окупантами патрулював вулиці Балаклії. Під час своїх рейдів вони вишукували місцевих патріотів, а також всіх, хто мав хоч якийсь стосунок до Збройних сил України чи правоохоронних органів. Крім того, за вказівкою своїх кураторів, він охороняв різні об’єкти у місті.
Після втечі російських військових зрадник позбувся своїх мобільних телефонів та форми, яку йому видали. Деякий час він переховувався у лісосмугах, а згодом вирішив тікати до тимчасово окупованої території Донецької області.
Втім, ДБР встановило його місцеперебування і затримало", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру за фактом державної зради (ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Людина навряд чи змінить свої погляди.
Їх і так достатньо серед нас: на роботі,в транспорті,серед сусідів...притаїлися та мовчать...вони не хочуть допомагати армії,вони не захищають,вони бережуть своє нікчемне життя...