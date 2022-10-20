Ліквідована ворожа ботоферма у Дніпрі, яка створила майже 10 тис. фейкових акаунтів для "розгону" кремлівської пропаганди в ЄС, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували потужний канал поширення проросійської пропаганди серед громадян України та Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті слідчо-оперативних дій у Дніпрі ліквідовано ботоферму спецслужб РФ, яка масово розповсюджувала через інтернет дезінформацію щодо суспільно-політичної обстановки в європейських країнах.

Крім того, задокументовано факти масштабної агітації на підтримку країни-агресора і "розгону" закликів до захоплення державної влади в Україні.

"Для проведення ворожих інформаційних диверсій окупанти створили через підконтрольну ботоферму майже 10 тис. фейкових акаунтів. Для їх анонімної реєстрації використовували sim-картки українських, російських та європейських мобільних операторів. За даними слідства, до організації незаконної діяльності причетна мешканка обласного центру, яка тривалий час працювала у сфері ІТ. Після повномасштабного вторгнення на неї "вийшов" представник спецслужб РФ і запропонував негласне співробітництво на користь окупантів", - зазначають у СБУ.







За вказівкою свого московського куратора вона створила ворожу ботоферму. Необхідне телекомунікаційне обладнання встановила в орендованій квартирі.

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Використовуючи спеціальне програмне забезпечення, щодня вона реєструвала в інтернеті до 100 фіктивних облікових записів.

Через них "генерувала" у соцмережах маніпулятивний контент, у тому числі фейкові коментарі "відомих експертів" і "політологів". Для підготовки прокремлівських дописів зловмисниця використовувала матеріали з пропагандистських інтернет-ресурсів Кремля.

За проведення підривної діяльності вона отримувала гроші з РФ.

Також, за даними СБУ, зафіксовано випадки дистанційного адміністрування ворожого телекомунікаційного вузлу напряму з території Росії.

Під час обшуків за місцем розташування ботоферми співробітники СБУ виявили:

комплекти GSM-шлюзів для реєстрації облікових записів;

комп’ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням;

sim-картки мобільних операторів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.