Чоловік у київському метро агресивно і з матюками критикував необхідність захищати Україну: "Пусть сам Зеленский воюет, или Кличко". ФОТО

Сьогодні у вагоні столичного метро чоловік агресивно та із використанням ненормативної лексики критикував мобілізацію в Україні.

Про це пише у фейсбуці журналістка Ольга Мусафірова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно. Оце бидло на весь вагон метро, голосно, розлого, з матюками, явно з розрахунком на реакцію просторікує:" … Да пошли они со своей войной и мобилизацией! Пусть сам Зеленский воюет, или Кличко, а не мирные люди! Хочешь убить человека - отправь его на войну! Снимай, снимай!", - цитує вона слова чоловіка.

"Найбільше засмутило навіть не бидло, а мовчазна реакція. У вагоні ж і чоловіки були", - додає журналістка.

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