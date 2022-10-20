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Чоловік у київському метро агресивно і з матюками критикував необхідність захищати Україну: "Пусть сам Зеленский воюет, или Кличко". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні у вагоні столичного метро чоловік агресивно та із використанням ненормативної лексики критикував мобілізацію в Україні.
Про це пише у фейсбуці журналістка Ольга Мусафірова, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно. Оце бидло на весь вагон метро, голосно, розлого, з матюками, явно з розрахунком на реакцію просторікує:" … Да пошли они со своей войной и мобилизацией! Пусть сам Зеленский воюет, или Кличко, а не мирные люди! Хочешь убить человека - отправь его на войну! Снимай, снимай!", - цитує вона слова чоловіка.
"Найбільше засмутило навіть не бидло, а мовчазна реакція. У вагоні ж і чоловіки були", - додає журналістка.
Топ коментарі
+74 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.10.2022 14:22
+46 xander 9cf28439
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+40 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.10.2022 14:26
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Будь ласка, зачекайте...
А ви впевнені, що вони знають як воно правильно ?
ось таке хотьпаржом вийшло і якщо ви досі не розумієте що те що твориться сьогодні - то наслідок вибору 2019 р, тоді я не бачу свого майбутнього і майбутнього своїх дітей у цій країні - у такому випадку вона безнадійна
Можливо хтось назве мені сн на фронті?
А скажіть, в яких військах ЗСУ Юзик із своїм братом служать?
А ще розказували військові, які навідувались на північ країни після витурення окупантів.
Дороги там будують...і знизують плечима.
Я б ще зрозумів якщо він би воював і мав постравматичний синдром.
А ж тут явно людина не може дати собі ради і керувати власним життям. Видно що зовсім молодий чоловік, може й 40 років нема, а вже пузо стирчить, друге підборіддя висить. Весь в сірому щоб поменше прати. Коротко стрижений щоб до перукаря не ходити. Жалко зуби не видно - впевнений, що гнилі через одного.
**. ло, це, якийсь мент, тренірований, кончений провокатор, такого треба пасти до останього і забивати, наглухо, толпою, сам з ним ради не даш, в нього освіти 2 класи і тренажорний зал.
Вояки чортові, бить його було потрібно... Йдіть бийте! На радість журналюги, та пропагандонам!
Йдіть, якого диявола можна пускаєте?! Бутусова пожалійтеся, що я вас Обскорбив..жалюгідні істерики.