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Чоловік у київському метро агресивно і з матюками критикував необхідність захищати Україну: "Пусть сам Зеленский воюет, или Кличко". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні у вагоні столичного метро чоловік агресивно та із використанням ненормативної лексики критикував мобілізацію в Україні.

Про це пише у фейсбуці журналістка Ольга Мусафірова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно. Оце бидло на весь вагон метро, голосно, розлого, з матюками, явно з розрахунком на реакцію просторікує:" … Да пошли они со своей войной и мобилизацией! Пусть сам Зеленский воюет, или Кличко, а не мирные люди! Хочешь убить человека - отправь его на войну! Снимай, снимай!", - цитує вона слова чоловіка.

"Найбільше засмутило навіть не бидло, а мовчазна реакція. У вагоні ж і чоловіки були", - додає журналістка. 

Чоловік у київському метро агресивно і з матюками критикував необхідність захищати Україну: Пусть сам Зеленский воюет, или Кличко 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+74
А ****?
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20.10.2022 14:22
+46
Понаїхавші «кормільци»
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20.10.2022 14:26
+40
Не хочешь идти воевать, не иди, тебя никто не заставит. Но кричать всякую ***** на весь вагон - за это ***** нужно бить!!!
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20.10.2022 14:26
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Правда стала цькуванням ?
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20.10.2022 16:59 Відповісти
Ще не чула, щоб злочин можна було виправдати подібними аргументами.
А ви впевнені, що вони знають як воно правильно ?
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20.10.2022 17:31 Відповісти
Я далеко був не прибічник Порошенка і критикував його теж завзято але вибачте - коли стало питання Порошенко чи Зе... тут бляха все зрозуміло, а папріколу тепер перетворилося на сотні тисяч скалічених доль і десятків тисяч втрачених життів українців.

ось таке хотьпаржом вийшло і якщо ви досі не розумієте що те що твориться сьогодні - то наслідок вибору 2019 р, тоді я не бачу свого майбутнього і майбутнього своїх дітей у цій країні - у такому випадку вона безнадійна
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20.10.2022 16:11 Відповісти
все правильно порох и ..кровавый пастор.. начали ракетную программу . накормили . одели . обули ЗСУ . добавили зарплату --- зеля все в одно место ***** заглядывал . миллиарды в асфальт закатал вместо ракет да на лыжах красовался перед вторжением ***** . посольства из КИЕВА драпали . а нам фуфло толкали чтобы паники не было --- восемь месяцев идет война . а шуфрич сидит в ВР этот ****** путина . ******************** ******** судится с громадами чтобы не переходили в ПЦУ как можно это терпеть . порох уже на выборах не победит . но неужели снова будет по приколу хотьпаржем
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20.10.2022 16:48 Відповісти
Як точно підмічено, навіть довбойоб#м повинно було дійти. Але нічого подібного, посцуть в вуха масам перед виборами і вуаля, патріоти знову в прольоті.
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21.10.2022 16:16 Відповісти
Ось таке бидло живе поруч з нами таких в Києві не мало ,до того жодної патріотичної виховної роботи не проводится навіть в школах та більше навіть відкат деякі блогери почали запрошувати "хороших русских" які вчать нас жити.
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20.10.2022 15:20 Відповісти
та не було чоловіків у вагоні, бо чоловіки за таке по іпалу надавали б
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20.10.2022 15:27 Відповісти
tse zalezhyt vid durosti togo hto sluhaye. Chym durnishe tym agresyvnishe, yak sobaka.
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22.10.2022 07:54 Відповісти
Не хочешь - не защищай, вроде тебя никто за шкирку не тянет, истерить только не надо, особенно на людях.
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20.10.2022 15:30 Відповісти
Це звісно бидло, але всі «герої», які критикують з-під закордонних IP - ви нічим не краще.
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20.10.2022 15:36 Відповісти
Теж саме зараз пишуть в інтернеті деякі наші,які вже встигли опинитись в США чи ще десь. Через окуповані території. Ті ж самі слова: "а що защищать?". Просто не звертати увагу на таких жовб##обів от і все. Та і в ЗСУ таке лайно не потрібне.
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20.10.2022 15:37 Відповісти
А що не так? Я теж тієї думки. За що зе нагородив орденами дружбанів? За те що вилізують йому сраку на кінченій "раді". Нах всіх на фронт, особливо свиномордих кварталівців.
Можливо хтось назве мені сн на фронті?
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20.10.2022 15:39 Відповісти
"Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трёх головах, и головы эти - Трусость, Жадность, Предательство. И если одна прикусит человека, то две другие доедят его дотла." (с)
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20.10.2022 15:54 Відповісти
Тут так розриваються про вигляд цієї людини.
А скажіть, в яких військах ЗСУ Юзик із своїм братом служать?
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20.10.2022 15:57 Відповісти
нагадує коментаторів на цьому сайті, які постійно говорять про "асфальтну зраду".
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20.10.2022 15:58 Відповісти
нагадує критикана Порошенка, який проголосував за зебіла.
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20.10.2022 16:04 Відповісти
насправді я підтримую Порошенка, але постійно плачу про Зеленського постфактум і під час війни, де потрібна єдність. Ну, це дурість і тільки допомагає ворогу.
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20.10.2022 16:41 Відповісти
А мене дратує возвеличення ЗЕ.
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20.10.2022 16:49 Відповісти
також додам, що нудно слухати безглузді та беззмістовні "асфальтові" коментарі. радше надайте відповідну інформацію, яка може допомогти виграти.
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20.10.2022 16:50 Відповісти
Та можна було і не згадувати, але ж асфальт і зараз кладуть, коли люди лишились без даху над головою і зберігається ризик повторного наступу.
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20.10.2022 17:04 Відповісти
Це безглузде без контексту. немає розбитих мостів і замінованих доріг, необхідних для логістики? (логістика виграє війни. логістика створюється економіками, які з'єднані дорогами). Дорожники також мають навички та обладнання для будівництва будинків? а якщо ні, то куди їх працевлаштувати. Загалом, відкладіть політичну кампанію на післявоєнний час.
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20.10.2022 17:21 Відповісти
Та ні. Знімають ще пристойне покриття і переробляють. А там навіть ям не було.
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20.10.2022 17:30 Відповісти
у вас є посилання? До речі, в залежності від ситуації може знадобитися відкрити дорогу, щоб під ним закріпити трубу.
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20.10.2022 17:52 Відповісти
Люди так пишуть. І я їм вірю.
А ще розказували військові, які навідувались на північ країни після витурення окупантів.
Дороги там будують...і знизують плечима.
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20.10.2022 17:55 Відповісти
идиотка!!!
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20.10.2022 18:43 Відповісти
Довбень
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20.10.2022 18:57 Відповісти
Панночко, я би ще розмовляв з запобiжником здоров`я... Кста. я тоже видел, правда в канун войны, велике крадiвництво... трасса Кировоград - Умань... В одну сторону ехал уложили новый асфальт толстым слоем... машина ушла как по маслу... НАЗАД ВОЗВРАЩАЮСЬ , у часток в несколько километров сгриндили до позапрошлого советского асфальта и давай по новой укладывать... Це ж фишка зедовбней.
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20.10.2022 20:08 Відповісти
перший день лише почали світло вимикати, а в чувака така істерика . Напевно, чувак з спадковими психічними розладами раз його так накрило.
Я б ще зрозумів якщо він би воював і мав постравматичний синдром.
А ж тут явно людина не може дати собі ради і керувати власним життям. Видно що зовсім молодий чоловік, може й 40 років нема, а вже пузо стирчить, друге підборіддя висить. Весь в сірому щоб поменше прати. Коротко стрижений щоб до перукаря не ходити. Жалко зуби не видно - впевнений, що гнилі через одного.
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20.10.2022 16:12 Відповісти
Бидло воно і в Африці било, а СБУ треба розпитати цього "гуманіста" на кого він працює.
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20.10.2022 16:18 Відповісти
тут і без медкомісії можна прямо направляти у стройбат - окопи копати лопатою
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20.10.2022 16:24 Відповісти
Це бидло схоже на ментяру. Може його задіяти у суспільних роботах, він бульдозером піде, або своїх братів, що у пакетах вже таскає у рефрижератори. Кожному місце знайдеться.
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20.10.2022 16:42 Відповісти
Мусафирова почему зеленский, подоляк, ермак сидят в вип бункере и им не страшны ракетные удары они получают огромную зп и сидят на потоках их друзья военнообязанные бизнесмены и их дети выехали. Мусафирова у нас закон и война для простых людей. Для мразей из власти и их друзей другие правила. Мусаффирова когда будет критика гнусавого чма и его друзей которые узурпировали власть и устроили концлагерь в стране.
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20.10.2022 17:16 Відповісти
А зеленский, подоляк, ермак сидят в вип бункере и им не страшны ракетные удары они получают огромную зп и сидят на потоках их друзья военнообязанные бизнесмены и их дети выехали --БО ТАКІ ******** ЯК ТИ, привели до влади їх!
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20.10.2022 17:50 Відповісти
Все правильно. Чому зєленські , подоляки, єрьмаки і інша зелена наволоч не воює??? А сидять на потоках гуманітарки і піаряться на крові. А з другої сторони - в Україні уже не має права на свободу думки і висловлювання , тепер тільки зє шобло має право на свою думку , а все інше кримінал??? Ой не далеко ми відійшли від московії .
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20.10.2022 18:06 Відповісти
тварь
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20.10.2022 18:30 Відповісти
Вопрос к власти , - почему он не на передовой?!!!
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20.10.2022 18:41 Відповісти
Герої, які пишуть що такого треба забити у метро, зверніть увагу на це
**. ло, це, якийсь мент, тренірований, кончений провокатор, такого треба пасти до останього і забивати, наглухо, толпою, сам з ним ради не даш, в нього освіти 2 класи і тренажорний зал.
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20.10.2022 23:51 Відповісти
так этого чморика надо найти... обязательно... покормить его землей... оно большое... на вид... реально - мешок с дерьмом, укладывается за секунду... а дальше хорошая воспитательная беседа... а в конце - добровольное согласие на поход в военкомат и призыв...
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21.10.2022 17:35 Відповісти
Ви або дебіли, або балаболи.. Хтось бив з вас при свідках &бало провокатору? Або відповідав за це перед нашому чесними судами? Сидять мовчки на цензорі, бо ви навіть в метро нікого не пристрелити, не то що на передку..
Вояки чортові, бить його було потрібно... Йдіть бийте! На радість журналюги, та пропагандонам!
Йдіть, якого диявола можна пускаєте?! Бутусова пожалійтеся, що я вас Обскорбив..жалюгідні істерики.
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21.10.2022 20:24 Відповісти
При мені воєнкоми в військовій формі (наскільки я зрозумів) з папками перед входом в супермаркет зупиняли молодиків зі зростом від 180 см і щось їх гарно розпитували. Всіх інших громадян вони пропускали мимо. Думаю цього товарища вони ні про щоб не розпитували, в ЗСУ зараз ще спробуй потрапити.
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21.10.2022 20:34 Відповісти
Он возмущается батальонами Монако, а не необходимостью защищать родину... сзелей вместе он пошёл бы в атаку ... Где на фронте хоть один 95кварталец ?
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17.12.2022 21:45 Відповісти
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