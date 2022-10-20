В інтерв’ю роспропаганді вихваляла окупантів: Жительці Харківщини повідомлено про підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На Харківщині повідомлено про підозру жінці, яка в інтерв’ю російським пропагандистам розповідала, що підтримує російську армію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За даними слідства, мешканка смт Куп‘янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій держави-агресора в Україні. Прибічниця окупантів дала інтерв‘ю російському телеканалу "Звезда", в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка розповідала про те, як її дитину "задавили с этим украинским языком", - йдеться в повідомленні
Однак, після деокупації прихильниця "русского мира" швидко "перевзулась" та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України.
Так, жінці повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Які ще регіони нашої країни тобі здаються гіршими ніж той з якого ти?
З якого, до речі?
ну так чим ти кращій від орка? ти ж повторюєш їх наративи, буцімто люди з різних регіонів в нас нерівні.
в цілому як я і думав - нуль аргументів, тільки жовч та мячня. тобі треба почати думати що ти говориш бо то працює проти України.
по-друге, давай тобі відповість поважний вояка про Львів і твою точку зору - https://youtu.be/OMyr2rYKryk?t=3135
Тож ти хибно вважаєш що ти чимось кращий за харків'янина. Мова потрібна, але це робиться професійною стратегією державної політики, а не просто клацнув пальцями і вся защебетали соловїною. Нажаль так не буває.
Також ти помиляєшся у причинах війни. Мова потрібна, але вона не захистить тебе від ракет, дронів і артилерії. Мова не захистила Фінляндію, Польщу, Чехословаччину, Афганістан, Сирію, Корею і багато ще кого від русні і війни. Якщо ти слабка держава, з розбратом, без потужної економіки, військових союзів и виваженної внутрішньої та звонішньої політики - то агресор завжди знайдеться і він завжди знайде привід щоб на тебе напасти. Придумає чи про мову, чи про релігію чи про "интернаціональний долг"... І це не обов'язково буде русня. Україна воювала багато з ким у своїй історії, тож треба дивитись ширше.
А сильна держава неможлива коли є розбрат. Так от, мій друже, ти хоч і не маєш того за ціль, але такими постами сієш розбрат. І якщо ти глянеш нашу історію - то саме розбрат завжди приводив Україну до руїни... громадянських війн і занепаду. Ми дуже любимо ділити усіх то по Дніпру, то по регіонах, то по мовах... ще з часів Київської Русі. Де 2 українця там 3 гетьмана. Але зараз історичний момент єднання усіх українців (окрім звісно невеликої частини дебілів, які є у будь якого народу). То ж не псуй цей момент через якихось дебілів на геліках.
Доречі якщо не дай бог на вас сунуть з півночі орки, то побачиш, що і у вас дебілів та зрадників вистачає.
У моєму підрозділі є люди і зі львівщини і з Бердянська, і з Мелітополя, і з Києва і з Вінниці. І все чудово, всі фігачать на перемогу і за такі балачки щоб хтось розводив що хтось там кращій а хтось гірший - то по пиці б натовкли усі.
На рахунок мови, я тобі скажу як корінний львів*янин. Я до війни російською мовив і багато, і пасля вже все, баста. І скажу одне, було би бажання вивчити мову, бо знайти причини щоб не вчити солов*їну повно. Як раз особливо в Харкові. А за львівських рагулів з області, я взагалі мовчу. Їхня безтакність в маршрутках це як особливий туристичний шарм. У всьому іншому, винни люди. Адже у тому, що зараз коїться в русні, винні люди бо потокали цьому.
Тож все в чому ти правий, це у громадянській позиції. В когось вона є, а в когось нема. В сім*ї не без урода. Але коли урод є і псує атмосферу, то для чого шукати засоби для примирення? Дружно будуть ті, кому це треба.
От голосування за Боневтіка то явне тому свідотство. Люди голосували ж не тільки по приколу, а тому що був запит на зміну влади, на зміну на краще їхнього життя. І от їм показали картинку по телевізору, "молодая команда" "закончим войну" "цифрова країна" і таке інше... І більшість повелась на цю політтехнологію... на жаль. Моє переконання, що якби Зе і Ко хоч трохи готували країну до війни, знаючі з жовтня що готується вторгнення, то цієї війни взагалі б не було, а якби і була, то скінчилася би дуже швидко ще на кордонах України...А так стільки життів втрачено, і стільки територій тупо без бою, а тепер за кожен метр платимо життями і економікою і долями і багато чим іншим...
После войны вопрос с такими гражданами нужно решать на законодательном уровне - паспорт негражданина, вид на жительство без каких либо льгот.
Процес провести максимально публічно - шоб іншим млядям , які ще чекають в Україні на рузькій мір - гикалось .
В країні - Україні таким тварям більше немає чого робити .
А от те що державна влада за всі ці 30 років ніхера не робила на протидію рашистській пропаганді і впливу в цих регіонах, віддавши їх на откуп криміналітету та руснявим схемам, то вже інша справа і інша проблема. І винна в тому не ця недалека жіночка, по великому рахунку. Хоча і вона заслуговує на покарання по закону. Але проблема ця системна, і просто караючі - нічого не зміниш. Це повинна бути системна і продумана робота, стратегія на десятиріччя уперед, без емоцій, холодна і виважена. Бо недалеких жіночок і чоловічків дуже багато всюди. І держава повинна була б давно вже протидіяти рашці у цих питаннях. І не тільки рашці, доречі. В нас є ще "проблемні" регіони.
хто там ще раз скаже какая разнiца?
Але після деокупації ця тупа шльонда пiшла отримувати гуманітарну допомогу від
України.
Станислав Иващенко
31.05.2022
Даже дождливая погода не стала помехой. Раскрыв зонты, взрослые подпевали артистам, а дети танцевали.
военослужащие провели трехчасовой концерт в городе Купянск Харьковской области прямо у входа в железнодорожный вокзал. Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, люди, которые на протяжении трех месяцев не имели связи с внешним миром и возможности выйти в интернет, все же пришли на главную площадь рядом с железнодорожным вокзалом, чтобы услышать первый за долгое время после освобождения концерт.
На сцене, собранной на привокзальной площади, выступали армейские коллективы восточного военного округа. В небольшом городке в Харьковской области впервые за восемь лет громко поют песни времен Великой Отечественной.
«Правда очень ждали вас, потому что нас здесь задавили своим украинским, ребенка в саду заставляли разговаривать на украинском. Историю переписали. Дочка в первый класс пошла, и я очень переживала, чтобы она не учила весь этот бред, который написали, а теперь я благодарна ребятам. Спасибо им, что защищают. Правда. Не страшно», - заявила корреспонденту «Звезды» местная жительница Светлана Михалева.
И даже дождь не стал помехой. Раскрыв зонты, взрослые подпевали артистам, а дети танцевали. Поодаль за их безопасностью следили российские военнослужащие.