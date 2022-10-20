В інтерв’ю роспропаганді вихваляла окупантів: Жительці Харківщини повідомлено про підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Харківщині повідомлено про підозру жінці, яка в інтерв’ю російським пропагандистам розповідала, що підтримує російську армію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"За даними слідства, мешканка смт Куп‘янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій держави-агресора в Україні. Прибічниця окупантів дала інтерв‘ю російському телеканалу "Звезда", в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка розповідала про те, як її дитину "задавили с этим украинским языком", - йдеться в повідомленні

Однак, після деокупації прихильниця "русского мира" швидко "перевзулась" та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України.

Так, жінці повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Читайте: Понад 4500 справ за фактом держзради та колаборантства відкрила прокуратура з початку 2022 року. ІНФОГРАФІКА





