На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків. ФОТОрепортаж

Неподалік визволеного села Липці в Харківській області слідчі знайшли позиції російських окупантів. З них війська РФ обстрілювали обласний центр та інші населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

"Харківщину обстрілювали не тільки з території РФ, а й під час окупації частини області - з різних позицій в області. Одна з таких позицій - за Липцями, біля дамби Трав’янського водосховища", – написав він.

На цьому місці слідчі знайшли ворожі позиції та штаб окупантів. У колишній базі відпочинку та у підвалах житлових будинків жили військові РФ.

Вилучили відбитки пальців, зразки ДНК та їхні речі.

На місці обстрілу знайдено понад 400 гільз калібру 122 мм, ведуться слідчі дії.

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З початку осені Збройні сили України звільнили 544 населені пункти у Харківській області. Під окупацією залишаються ще 32-1,8% території регіону.