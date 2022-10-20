УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7905 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні
11 209 21
армія рф (13581) окупація (5863) Харківщина (4329)

На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

орки

Неподалік визволеного села Липці в Харківській області слідчі знайшли позиції російських окупантів. З них війська РФ обстрілювали обласний центр та інші населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

"Харківщину обстрілювали не тільки з території РФ, а й під час окупації частини області - з різних позицій в області. Одна з таких позицій - за Липцями, біля дамби Трав’янського водосховища", – написав він.

На цьому місці слідчі знайшли ворожі позиції та штаб окупантів. У колишній базі відпочинку та у підвалах житлових будинків жили військові РФ.

Вилучили відбитки пальців, зразки ДНК та їхні речі.

На місці обстрілу знайдено понад 400 гільз калібру 122 мм, ведуться слідчі дії.

Також читайте: Від початку деокупації на Харківщині зареєстровано 1685 воєнних злочинів, - Нацполіція

На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків 01
На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків 02
На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків 03
На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків 04
На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків 05

З початку осені Збройні сили України звільнили 544 населені пункти у Харківській області. Під окупацією залишаються ще 32-1,8% території регіону.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Ти чого тут питаєш, запитай в Зе-стада та його пастуха.
показати весь коментар
20.10.2022 15:21
+8
Судячи з фото дверей, мавпи недорозвинуті до сих пір воюють з нацизмом, добто їхні діди не перемогли у 2 світовій, і тепер онукам тре знов воювати... Що там з макитрою? То просто зомбіленд!
показати весь коментар
20.10.2022 15:20
+8
Знакомьіе места. До войньі туда отдьіхать вьіезжали.
Надеюсь єтих руских офицеров сожгли вместе с орудием. А тех, кто сбежал поймают и повесят.
Виселицу желательно поставить на площади Свободи в Харькове и обеспечить доступ всем желающим посмотреть.
показати весь коментар
20.10.2022 15:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дрони на крові. Чому Україна не виготовляє тисячі дронів на місяць і чому влада, починаючи з початку широкомаштабної агресії, саботує створення українських дронів військового призначення. https://www.youtube.com/watch?v=fbO-qGN2S-w
показати весь коментар
20.10.2022 15:14 Відповісти
Ти чого тут питаєш, запитай в Зе-стада та його пастуха.
показати весь коментар
20.10.2022 15:21 Відповісти
Нормальне питання. Шоколадний Зєлю привів.
показати весь коментар
20.10.2022 16:03 Відповісти
запостив для тих, хто вміє читати та розуміє прочитане, але особисто для тебе поясню, в моєму пості та у відео-матеріалі саме йдеться про ЗЕлене бидло (в моєму пості "влада"), яке гальмує та саботує виробництво українських бойових дронів... сподіваюсь тепер тобі зрозуміло?
показати весь коментар
20.10.2022 16:10 Відповісти
Режим кремля можно было уничтожить только Украинцами и не кем иначе в Мире, и не дай Бог им было сойтись вместе под ссср2 Ум Украинцев и наглость РФ.

показати весь коментар
20.10.2022 15:27 Відповісти
щоб купити депутатів ВР, міністрів суддів прокурорів та інших, потрібні гроші
зкиздити гроші саме легше на дорозі
тому ЮЖмаш продається, замовлень у військових КБ нема, у Кузні на рибальському нема
а у автодору є...
у гранкар,єрі брата Юзіка є...
показати весь коментар
24.10.2022 19:32 Відповісти
У нас уже есть Французская ДНК лаборатория, отпечатки это 19 век для базы 200.
показати весь коментар
20.10.2022 15:18 Відповісти
Судячи з фото дверей, мавпи недорозвинуті до сих пір воюють з нацизмом, добто їхні діди не перемогли у 2 світовій, і тепер онукам тре знов воювати... Що там з макитрою? То просто зомбіленд!
показати весь коментар
20.10.2022 15:20 Відповісти
Вони не воюють, вони дрочать на дідов. Доречі вони не мавпи, вони взагалі якась херь невідома. Підлягає знищенню.
показати весь коментар
20.10.2022 15:25 Відповісти
Знакомьіе места. До войньі туда отдьіхать вьіезжали.
Надеюсь єтих руских офицеров сожгли вместе с орудием. А тех, кто сбежал поймают и повесят.
Виселицу желательно поставить на площади Свободи в Харькове и обеспечить доступ всем желающим посмотреть.
показати весь коментар
20.10.2022 15:24 Відповісти
Мы будим путешествовать по галактике и их показывать. Мульт фильм тайна третьей планеты, Асоцеаций много.
показати весь коментар
20.10.2022 15:30 Відповісти
Місяцями обстрілювали Харків з одного місця і нічого до них не прилетіло? Совпаденіє? А де спутник Притулі? Де Байрактари, де квадракоптері? Як завжди на складі у Єрмака.
показати весь коментар
20.10.2022 15:31 Відповісти
Все и сразу все хотят. Апетит приходит во время Войны
показати весь коментар
20.10.2022 15:34 Відповісти
100%
показати весь коментар
20.10.2022 16:06 Відповісти
Березень - квітень - травень 2022, тоді Притула ще не мав спутнік.
А то шо дЄрмак хоче зброю Заходу наліво, то для Заходу не секрет.
показати весь коментар
20.10.2022 16:50 Відповісти
The writings on the door say everything about their intellectual level.
показати весь коментар
20.10.2022 16:15 Відповісти
Did you have ******?
показати весь коментар
20.10.2022 16:36 Відповісти
Never. But it keeps to amaze me how primitive they all are.
показати весь коментар
20.10.2022 16:57 Відповісти
I am sorry, but I am not amaze on a minute. I have a pain
показати весь коментар
20.10.2022 22:10 Відповісти
Кончені кацапи - це вже слова синоніми.
показати весь коментар
20.10.2022 16:48 Відповісти
 
 