На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Неподалік визволеного села Липці в Харківській області слідчі знайшли позиції російських окупантів. З них війська РФ обстрілювали обласний центр та інші населені пункти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
"Харківщину обстрілювали не тільки з території РФ, а й під час окупації частини області - з різних позицій в області. Одна з таких позицій - за Липцями, біля дамби Трав’янського водосховища", – написав він.
На цьому місці слідчі знайшли ворожі позиції та штаб окупантів. У колишній базі відпочинку та у підвалах житлових будинків жили військові РФ.
Вилучили відбитки пальців, зразки ДНК та їхні речі.
На місці обстрілу знайдено понад 400 гільз калібру 122 мм, ведуться слідчі дії.
З початку осені Збройні сили України звільнили 544 населені пункти у Харківській області. Під окупацією залишаються ще 32-1,8% території регіону.
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зкиздити гроші саме легше на дорозі
тому ЮЖмаш продається, замовлень у військових КБ нема, у Кузні на рибальському нема
а у автодору є...
у гранкар,єрі брата Юзіка є...
Надеюсь єтих руских офицеров сожгли вместе с орудием. А тех, кто сбежал поймают и повесят.
Виселицу желательно поставить на площади Свободи в Харькове и обеспечить доступ всем желающим посмотреть.
А то шо дЄрмак хоче зброю Заходу наліво, то для Заходу не секрет.