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війна (56949) Київська область (3136) Нацполіція (13916) труп (97) Нєбитов (166)

Тіло вбитого під час російської окупації місцевого жителя знайдено на Київщині, – Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Тіло вбитого під час російської окупації мирного жителя виявили поблизу с. Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

Тіло вбитого під час російської окупації місцевого жителя знайдено на Київщині, – Нацполіція 01

Поліцейські встановили, що загиблий був одягнений у сірі брюки, сіру футболку, фіолетовий светр. Поруч також знайшли кросівок 47 розміру. Виявлені останки скеровані на судмедекспертизу.

Тіло вбитого під час російської окупації місцевого жителя знайдено на Київщині, – Нацполіція 02

Поліція працює над встановленням особи загиблого.

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Зазначається, що станом на 20 жовтня поліцейські Київщини виявили 1365 тіл загиблих під час російської окупації мирних жителів.

Автор: Володимир Янченко
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Так страшно буде дуже довго
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20.10.2022 21:10 Відповісти
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20.10.2022 21:10 Відповісти
больше льгот гундяевскому парханату...
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20.10.2022 21:12 Відповісти
мешканця
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21.10.2022 09:37 Відповісти
 
 