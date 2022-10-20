Тіло вбитого під час російської окупації місцевого жителя знайдено на Київщині, – Нацполіція. ФОТО

Тіло вбитого під час російської окупації мирного жителя виявили поблизу с. Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські встановили, що загиблий був одягнений у сірі брюки, сіру футболку, фіолетовий светр. Поруч також знайшли кросівок 47 розміру. Виявлені останки скеровані на судмедекспертизу.

Поліція працює над встановленням особи загиблого.

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Зазначається, що станом на 20 жовтня поліцейські Київщини виявили 1365 тіл загиблих під час російської окупації мирних жителів.