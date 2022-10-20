Тіло вбитого під час російської окупації місцевого жителя знайдено на Київщині, – Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Тіло вбитого під час російської окупації мирного жителя виявили поблизу с. Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
Поліцейські встановили, що загиблий був одягнений у сірі брюки, сіру футболку, фіолетовий светр. Поруч також знайшли кросівок 47 розміру. Виявлені останки скеровані на судмедекспертизу.
Поліція працює над встановленням особи загиблого.
Зазначається, що станом на 20 жовтня поліцейські Київщини виявили 1365 тіл загиблих під час російської окупації мирних жителів.
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Яна Чорновола
показати весь коментар20.10.2022 21:10 Відповісти Мені подобається 1
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