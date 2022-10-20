Вандали обмалювали український стенд у середмісті Відня. ФОТО

У ніч з 19 на 20 жовтня невідомі зіпсували український стенд в одному з центральних районів Відня, розмалювавши літерами Z і V, символами російської війни проти України, і написами Fuck Bandera.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інсталяція "Авангардна історія України", яка містить текстовий та ілюстративний матеріал про історію і авангардне мистецтво України, була встановлена на початку найбільшої торгової вулиці Mariahilferstraße, на площі Platz der Menschenrechte лише три дні тому.

Це спільний проєкт Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, Міністерства закордонних справ і Міністерства культури та інформаційної політики України.

Голова ГО "Центр українських ініціатив" Олександра Саєнко повідомила, що активісти української спільноти у Відні вже звернулись із відповідною заявою про акт вандалізму в поліцію і проінформували про інцидент Посольство України в Австрії, додавши: "Варвари як вони є. Хтось ще вважає за можливе вести з ними діалог як з рівноцінними?".

Також дивіться: У Відні з’явився трамвай з унікальним українським дизайном. ФОТОрепортаж