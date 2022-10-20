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Вандали обмалювали український стенд у середмісті Відня. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Війна в Україні

У ніч з 19 на 20 жовтня невідомі зіпсували український стенд в одному з центральних районів Відня, розмалювавши літерами Z і V, символами російської війни проти України, і написами Fuck Bandera.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вандали обмалювали український стенд у середмісті Відня 01

Інсталяція "Авангардна історія України", яка містить текстовий та ілюстративний матеріал про історію і авангардне мистецтво України, була встановлена на початку найбільшої торгової вулиці Mariahilferstraße, на площі Platz der Menschenrechte лише три дні тому.

Це спільний проєкт Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, Міністерства закордонних справ і Міністерства культури та інформаційної політики України.

Голова ГО "Центр українських ініціатив" Олександра Саєнко повідомила, що активісти української спільноти у Відні вже звернулись із відповідною заявою про акт вандалізму в поліцію і проінформували про інцидент Посольство України в Австрії, додавши: "Варвари як вони є. Хтось ще вважає за можливе вести з ними діалог як з рівноцінними?".

Також дивіться: У Відні з’явився трамвай з унікальним українським дизайном. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Людство пішло вперед, а мавпи залишилися на своєму рівні - малювати свої позначки на камені.
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20.10.2022 21:43
+21
Це не вандали, це - русняві підораси. Знайди гнід і заставити стерти, а потім відправити до нас на розмінування звільнених територій.
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20.10.2022 21:45
+14
Российские трусы особенно смело борятся с детьми, героически бомбят детские садики, гадят памятники
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20.10.2022 21:46
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Людство пішло вперед, а мавпи залишилися на своєму рівні - малювати свої позначки на камені.
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20.10.2022 21:43 Відповісти
Цім кацапськім людоподібним до мавп як до місяця.
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21.10.2022 01:31 Відповісти
"У́ра-ура!"-закричали тут швамбраны все.
"У́ра-ура!" и упали...тубарибасе.
Но никто из них не умер, они все спаслись.
Всех они вдруг победили и поднялись ввысь!

(Л. Кассиль)
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20.10.2022 21:43 Відповісти
Це не вандали, це - русняві підораси. Знайди гнід і заставити стерти, а потім відправити до нас на розмінування звільнених територій.
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20.10.2022 21:45 Відповісти
"бойци" Кадриснича!
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20.10.2022 21:55 Відповісти
тагільські ахфвстрійці, фуле
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20.10.2022 23:48 Відповісти
Российские трусы особенно смело борятся с детьми, героически бомбят детские садики, гадят памятники
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20.10.2022 21:46 Відповісти
Всё по касапски подло ночью в чужой стране.
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20.10.2022 21:50 Відповісти
Мабуть, відеокамери допоможуть поліції оперативно виявити рашистів ***** у Відні…
Смерть рашистам ***** та їх сраколизам!!
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20.10.2022 21:54 Відповісти
там везде камеры - и найти их не составит труда по системе распознавания лиц. и в Австрии очень ностальгируют по дешевому русскому газу и аншлюсу в Европе....сцыкотная нация как и русские
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20.10.2022 21:54 Відповісти
Шо ти даунам поясниш? Воно було дурне і дике, так і здохне дурним і диким...
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20.10.2022 21:57 Відповісти
надо находить кацапскую погань за границей и ликвидировать
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20.10.2022 22:03 Відповісти
русняаьій підвид за кордоном як на долоні...
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20.10.2022 22:08 Відповісти
Нічого дивного, пускайте далі російських виродків та відностесь до них толерантно і не таке побачите від цих капаських недюдей. Як завжди, європейцям ссуть в очі, а вони кажуть дощь!
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20.10.2022 22:15 Відповісти
От як Бандеру пам'ятають! Він живе, він ще не вмер!!!!
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20.10.2022 22:17 Відповісти
Ну мало ли кассабов-недоносков ещё бродит по Европе, да и своих уродов в Европе хватает. Ничего удивительного...
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20.10.2022 22:28 Відповісти
Хммм.... А может это Порошенко? Просто хочит вайны?
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20.10.2022 22:31 Відповісти
можна подумати там немає камер відеоспостереження..але чому дивуватися, там у відні була ціла штаб квартира російської фсб.
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20.10.2022 22:35 Відповісти
Це все що вони можуть...Від безсилля...Вони схожі на макак,що кидаються гівном...
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20.10.2022 22:40 Відповісти
Своєю поведінкою росіяни нагадують бактерію: вони перетворюють навколишній простір на лайно, а якщо їм вдасться втікти на захід де ще їми не засрано, то роблять там знов росію.
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20.10.2022 22:43 Відповісти
Батальйон "Відень" повинен знайти й покарати кацапів...
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20.10.2022 23:28 Відповісти
А ЩО ВАНДАЛИ І КАЦАПИ ЦЕ ТЕПЕР СИНОНІМИ ?
Тоді зрозуміло.
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21.10.2022 00:45 Відповісти
 
 