4 млн курей загинули під час окупації на найбільшій птахофабриці у Чорнобаївці. ФОТО

На Херсонщині прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом масового знищення чотирьох мільйонів курей у Чорнобаївці через збройну агресію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

"Прокурори Херсонської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового знищення об’єктів тваринного світу, що може спричинити екологічну катастрофу (ст. 441 КК України – екоцид)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у березні 2022 року внаслідок збройної агресії РФ проти України та масового обстрілу ворожими військами населених пунктів Херсонщини без електропостачання залишилася одна з найбільших та найсучасніших місцевих птахофабрик поблизу Херсона.

Через окупацію ворожими військами територій Херсонщини підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, у результаті чого загинула переважна більшість курей.

Падіж такої кількості птахів міг призвести до бактеріального зараження значної території, тому на фермі у суботу, 10 грудня, провели слідчі дії.

Під час огляду на території птахофабрики було знайдено місце поховання загиблої птиці – триметровий котлован площею 1880 кв. м. Частина загиблої птиці досі перебуває у пташниках.

До початку повномасштабного вторгнення підприємство налічувало понад 4 мільйони курей.

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