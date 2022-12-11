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прокуратура (3166) Херсонщина (4216) екоцид (19) Чорнобаївка (73)

4 млн курей загинули під час окупації на найбільшій птахофабриці у Чорнобаївці. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Херсонщині прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом масового знищення чотирьох мільйонів курей у Чорнобаївці через збройну агресію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

"Прокурори Херсонської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового знищення об’єктів тваринного світу, що може спричинити екологічну катастрофу (ст. 441 КК України – екоцид)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у березні 2022 року внаслідок збройної агресії РФ проти України та масового обстрілу ворожими військами населених пунктів Херсонщини без електропостачання залишилася одна з найбільших та найсучасніших місцевих птахофабрик поблизу Херсона.

Через окупацію ворожими військами територій Херсонщини підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, у результаті чого загинула переважна більшість курей.

Падіж такої кількості птахів міг призвести до бактеріального зараження значної території, тому на фермі у суботу, 10 грудня, провели слідчі дії.

Під час огляду на території птахофабрики було знайдено місце поховання загиблої птиці – триметровий котлован площею 1880 кв. м. Частина загиблої птиці досі перебуває у пташниках.

До початку повномасштабного вторгнення підприємство налічувало понад 4 мільйони курей.

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4 млн курей загинули під час окупації на найбільшій птахофабриці у Чорнобаївці 01
4 млн курей загинули під час окупації на найбільшій птахофабриці у Чорнобаївці 02

Автор: Марина Макєєва
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для кацапа і курка вважається ворогом, тому і зробили "курячий падіж".
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11.12.2022 09:06 Відповісти
У них що там на гербі,петух....то ж бо.
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11.12.2022 10:06 Відповісти
Життя кожної курки дорожче ніж життя кацапа.
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11.12.2022 09:15 Відповісти
невинно убієнні..то скоріше після того ,як ідьоти сказали про бойових гусей..а ще треба годувати таку кількість птиці.Орки прийшли захоплювати а не господарявувати..орк не знає що таке господар,та господарство..все рашистське життя ,рашка тільки захоплювала,приходила на готове і розкрадала,та робила рабами інші народи.ОРДА
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11.12.2022 09:34 Відповісти
"Помстимося за Чорнобаївку! На Москву! Вперед!"

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11.12.2022 09:59 Відповісти
І всіх дохлих курей кацапи пожерли. Свинособаки погані
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11.12.2022 10:33 Відповісти
Почему молчит дыбильная грета.
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11.12.2022 11:00 Відповісти
Це ж скількі грошей потрібно буде на проведення заходів для запуску птахофабрики?! До речі в Снігурівці теж була птахофабрика холдінга Бахматюка
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11.12.2022 17:00 Відповісти
 
 